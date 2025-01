Cette chose que désirent les Françaises plus que faire l’amour : incroyable mais vrai !

Imaginez une table joliment dressée, une assiette fumante de votre plat préféré, et cette odeur divine qui vous fait saliver avant même d’avoir pris une bouchée. Mettez cette image en compétition avec une nuit torride. Le choix est complexe ? Pas si difficile, semble-t-il, pour une grande partie des Françaises interrogées dans le cadre d’une étude menée par l’Ifop pour la marque de livraison à domicile Just Eat. Tenez-vous bien : la nourriture arrive en tête des désirs !

Repas ou galipettes ? La France tranche…

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon cette enquête menée en janvier 2020 , 36 % des Français et Françaises choisiraient un bon repas plutôt qu’une aventure sous la couette. Cela peut sembler surprenant, mais attendez la suite. Si 30 % privilégient le sexe et que 34 % sont incapables de choisir entre le plaisir gustatif et charnel, il y a là un véritable duel de passions. Ce n’est donc pas un raz-de-marée pour l’un ou l’autre, mais plutôt une bataille serrée où la nourriture l’emporte de justesse.

Ce qui est encore plus fascinant, c’est de voir comment l’âge influence visiblement ces préférences. Les jeunes de 18 à 24 ans, champion·ne·s toutes catégories du « foodie lifestyle », sont 54 % à privilégier leur assiette plutôt que le lit. À croire que le poke bowl a un pouvoir aphrodisiaque supérieur à celui du flirt… Et ce n’est pas tout : les femmes semblent plus enclines à choisir la nourriture au détriment du sexe, contrairement aux hommes. Serait-ce le pouvoir hypnotique d’une part de tarte au chocolat qui surpasserait les prouesses de Cupidon ? On vous laisse juger…

Quand sexe et nourriture jouent les trouble-fêtes

Mais finalement, pourquoi choisir ? Après tout, qui a dit que nourriture et sexe étaient incompatibles ? L’étude de l’Ifop révèle que 38 % des sondé·e·s ont déjà intégré la nourriture dans leurs ébats amoureux. Un peu de chantilly ici, une coupe de champagne là-bas, et une touche de chocolat pour couronner le tout. Dans le classement « des ingrédients les plus utilisés au lit », la chantilly arrive d’ailleurs en pole position. Juste derrière, le champagne, et enfin le chocolat, parce que qui peut résister à un carré fondant (ou plusieurs) ?

Cela dit, ce cocktail sensuel n’est pas sans risques. Près d’une personne sur dix a avoué avoir vécu un véritable « food fail » en plein ébat. Entre les aliments qui collent, ceux qui tachent et ceux qui brûlent (attention au chocolat chaud !), les choses peuvent vite tourner au chaos. La morale de l’histoire : si vous voulez mélanger sexe et nourriture, un peu de prudence ne fait pas de mal.

Alors, êtes-vous plutôt du genre à dire « Passons à table » ou « Rendez-vous sous la couette » ? Que vous soyez #TeamFood ou #TeamSexe, au final, l’important est de se faire plaisir, peu importe le menu !