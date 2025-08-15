Ce détail physique qui trahit votre vie sexuelle, selon la science

Certains détails physiques en disent parfois plus long qu’on ne l’imagine sur la vie intime. Une étude américaine révèle qu’il existerait un trait physique corrélé au nombre de partenaires sexuels d’une personne, de quoi intriguer les plus curieux.

Ce que la science a observé

Des chercheurs de l’Université d’État de Washington ont analysé les données de plus de 4 300 participants pour tenter de trouver un lien entre caractéristiques physiques et vie sexuelle. Leur conclusion : la force du haut du corps, reflet du niveau de masse musculaire, serait associée à un plus grand nombre de partenaires sexuels au cours de la vie.

Pourquoi la force physique ?

Selon les auteurs de l’étude, ce lien s’expliquerait par des facteurs de biologie évolutive : historiquement, la force physique était un atout dans la recherche de partenaires, car elle témoignait d’une capacité à protéger et à subvenir aux besoins du groupe. Ce critère de sélection naturelle pourrait encore influencer, inconsciemment, nos comportements et nos préférences aujourd’hui.

Un résultat à nuancer

Attention, ces conclusions ne signifient pas que toutes les personnes musclées ont une vie sexuelle plus riche, ni que la force physique détermine à elle seule le nombre de partenaires. Les chercheurs eux-mêmes rappellent que la fréquence des rapports, le contexte social ou les choix personnels jouent un rôle tout aussi important. De plus, passer beaucoup de temps à la salle de sport ne garantit pas forcément plus d’opportunités de rencontres.

Les chiffres à retenir

Selon d’autres études citées, le nombre moyen de partenaires sexuels varie selon les pays et les cultures : aux États-Unis, il serait de 4,3 pour les femmes et 6,3 pour les hommes au cours d’une vie. Mais là encore, chaque parcours est unique et dépend avant tout des préférences individuelles.

Si la force du haut du corps peut, selon la science, trahir certains aspects de la vie sexuelle, ce détail physique n’est qu’un indicateur parmi d’autres, à prendre avec précaution. La réalité de l’intimité reste bien plus complexe que de simples statistiques ou apparences.