La règle toute simple (et surprenante) qui protège votre libido au quotidien

Il n’est pas toujours facile de concilier vie de couple épanouie et rythme effréné du quotidien. Pourtant, selon les psychologues, une méthode très simple permet de préserver le désir sans sacrifier son sommeil : la fameuse « règle de Cendrillon ».

La règle de Cendrillon : un garde-fou contre la fatigue sexuelle

La « règle de Cendrillon », popularisée par la journaliste Alice Giddings, consiste à fixer une heure butoir — par exemple 22h30 — au-delà de laquelle toute intimité sexuelle est reportée au lendemain. Cette approche vise autant à préserver la qualité du sommeil qu’à éviter que la fatigue ou la charge mentale ne se transforment en frein récurrent pour la libido. Comme la célèbre héroïne, dès que minuit ou l’horaire choisi approche, il est temps de se déconnecter du quotidien… et, au besoin, de laisser l’intimité pour une autre soirée.

Pourquoi cette règle fonctionne-t-elle aussi bien ?

Fixer une limite horaire pour les rapports aide à dédramatiser la gestion du temps dans le couple : au lieu de laisser la sexualité au hasard ou à l’épuisement total, elle redevient une priorité, mais sans débordement sur la nuit. Ce cadre réduit la pression liée à la performance et la peur de manquer de sommeil le lendemain, deux facteurs très liés à la baisse de désir chez beaucoup d’adultes.

Anticipation : booster l’excitation sans pression

Cette planification, loin de tuer la magie, permet en réalité de stimuler une « excitation anticipée ». Prévenir ou donner des indices à son partenaire que l’intimité pourrait avoir lieu en début de soirée crée une forme d’attente — et parfois un véritable jeu de séduction. Cela améliore la disponibilité mentale et émotionnelle, rendant chaque moment plus intense, comme l’expliquent plusieurs psychologues du bien-être sexuel.

Planifier la sexualité : un atout pour le couple moderne

Même si l’idée de planifier ses rapports peut sembler peu romantique, elle permet de faire de la sexualité une priorité dans l’agenda du couple. Elle encourage l’implication consciente et mutuelle, tout en évitant que l’intimité ne devienne une simple “case à cocher”. Pour de nombreux couples, la planification volontaire des moments à deux augmente la qualité des rapports, nourrit le désir et solidifie le lien amoureux.

Instaurer une « règle de Cendrillon » dans son couple permet de préserver son énergie, de prioriser la vie intime et de faire grandir le désir par l’anticipation, transformant une contrainte en atout au quotidien.