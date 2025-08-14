La règle toute simple (et surprenante) qui protège votre libido au quotidien

Sexualité
Fabienne Ba.
cottonbro studio _ Pexels

Il n’est pas toujours facile de concilier vie de couple épanouie et rythme effréné du quotidien. Pourtant, selon les psychologues, une méthode très simple permet de préserver le désir sans sacrifier son sommeil : la fameuse « règle de Cendrillon ».

La règle de Cendrillon : un garde-fou contre la fatigue sexuelle

La « règle de Cendrillon », popularisée par la journaliste Alice Giddings, consiste à fixer une heure butoir — par exemple 22h30 — au-delà de laquelle toute intimité sexuelle est reportée au lendemain. Cette approche vise autant à préserver la qualité du sommeil qu’à éviter que la fatigue ou la charge mentale ne se transforment en frein récurrent pour la libido. Comme la célèbre héroïne, dès que minuit ou l’horaire choisi approche, il est temps de se déconnecter du quotidien… et, au besoin, de laisser l’intimité pour une autre soirée.

Pourquoi cette règle fonctionne-t-elle aussi bien ?

Fixer une limite horaire pour les rapports aide à dédramatiser la gestion du temps dans le couple : au lieu de laisser la sexualité au hasard ou à l’épuisement total, elle redevient une priorité, mais sans débordement sur la nuit. Ce cadre réduit la pression liée à la performance et la peur de manquer de sommeil le lendemain, deux facteurs très liés à la baisse de désir chez beaucoup d’adultes.

Anticipation : booster l’excitation sans pression

Cette planification, loin de tuer la magie, permet en réalité de stimuler une « excitation anticipée ». Prévenir ou donner des indices à son partenaire que l’intimité pourrait avoir lieu en début de soirée crée une forme d’attente — et parfois un véritable jeu de séduction. Cela améliore la disponibilité mentale et émotionnelle, rendant chaque moment plus intense, comme l’expliquent plusieurs psychologues du bien-être sexuel.

Planifier la sexualité : un atout pour le couple moderne

Même si l’idée de planifier ses rapports peut sembler peu romantique, elle permet de faire de la sexualité une priorité dans l’agenda du couple. Elle encourage l’implication consciente et mutuelle, tout en évitant que l’intimité ne devienne une simple “case à cocher”. Pour de nombreux couples, la planification volontaire des moments à deux augmente la qualité des rapports, nourrit le désir et solidifie le lien amoureux.

Instaurer une « règle de Cendrillon » dans son couple permet de préserver son énergie, de prioriser la vie intime et de faire grandir le désir par l’anticipation, transformant une contrainte en atout au quotidien.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Pourquoi de plus en plus de femmes misent sur l’edging pour réinventer leur vie sexuelle

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Pourquoi de plus en plus de femmes misent sur l’edging pour réinventer leur vie sexuelle

L’edging, ou « jeu du bord », connaît un succès grandissant chez les femmes qui y voient un...

Cette position intime adorée après 40 ans peut tout transformer

À partir de 40 ans, un petit bouleversement s’opère dans la vie intime. Ce n’est pas un déclin,...

Ces 4 positions oubliées vont révolutionner votre sexualité

Envie de surprendre votre partenaire et de sortir des sentiers battus ? Parfois, il suffit de changer un angle,...

Pourquoi on fantasme souvent… au moment où il ne faut pas ?

Il vous est sûrement déjà arrivé de fantasmer… en plein moment inapproprié. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ici ?...

Smartphone vs érotisme : qui gagne la partie selon cette étude

Le doomscrolling, cette habitude de faire défiler sans fin les contenus sur son smartphone, s’impose comme une menace...

Couples mariés : le fantasme secret qui obsède 56 % d’entre eux (vous aussi ?)

En 2025, la vie intime des couples mariés évolue et l’imaginaire prend une place centrale pour entretenir la...