Cette coach en sexualité dévoile comment le périnée peut transformer votre vie sexuelle à tout jamais

Le périnée est encore sous-estimé. Ce muscle, loin d’avoir la même attention que le sacro-saint clitoris, a pourtant un pouvoir sexuel qui dépasse toutes les espérances. Absent des manuels de SVT et des programmes bien-être, le périnée est souvent associé à la grossesse ou à l’incontinence. Il n’est pas très bien vendu. Cependant, ce que vous savez moins, c’est qu’il peut faire des merveilles sous la couette et pimenter les ébats. Elena Sergueïva, coach en sexualité spécialisée dans l’exercice du périnée, révèle la face cachée de ce muscle régulièrement ignoré et en tire un portrait beaucoup plus sexy. Selon elle, muscler son périnée devrait être aussi naturel que de renforcer ses abdos ou son fessier. Un périnée renforcé est égal à des sensations décuplées et un plaisir retrouvé. Et ça, c’est le secret le mieux gardé de l’intimité. Découvrez comment le périnée peut embellir votre vie sexuelle !

Le périnée, ce muscle oublié qui peut vous conduire au 7e ciel

À l’évocation du périnée, vous avez spontanément le flash d’une maman allongée sur un tapis en mousse, avec une grosse balle en caoutchouc entre les jambes. Ce muscle de l’ombre, invisible à l’œil, mais essentiel pour soutenir les organes internes, n’est pas apprécié à sa juste valeur. Surtout évoqué au crépuscule de la grossesse lorsqu’il a été malmené ou à un âge avancé quand les fuites urinaires sont déjà actées, le périnée est un muscle mal-aimé. Pourtant en Asie, il est surnommé le « muscle du plaisir ». Là-bas, les mères apprennent à leurs filles comment en tirer le meilleur parti et l’apprivoiser au lit.

Elena Sergueïva, coache en sexualité et créatrice de la plateforme Mon Intimité, a fait du périnée sa spécialité. Elle connaît son langage et ses rouages par cœur. Selon elle, le périnée est « le muscle le plus sexy du corps, mais dont l’image n’est pas du tout sexy ». Un peu paradoxal, mais pas forcément étonnant puisque la plupart des femmes découvrent sa présence dans le cadre médical, à l’issue de la rééducation périnéale. Ce n’est pas le lieu le plus glamour pour se familiariser avec. D’ailleurs, selon une étude édifiante du Collège National des sages-femmes de France, 14 % des répondantes disent avoir une vision précise du périnée tandis que près de 50 % ne le visualisent pas du tout.

« On ne se soucie pas du périnée, car c’est un muscle que l’on ne ressent pas vraiment. On commence à s’en soucier quand il s’affaiblit et c’est déjà trop tard », pointe Elena

Pourtant, le périnée mérite de remonter dans les estimes et de se faire une place dans les pratiques intimes. D’après des recherches publiées en 2014 dans une revue scandinave, il existe « une association entre la force du plancher pelvien et la fonction sexuelle chez les femmes ». Pour vulgariser, un périnée fortifié est synonyme d’orgasmes facilités. Prometteur n’est-ce pas ?

Au-delà de sa fonction première de continence, le périnée régit aussi la vie sexuelle. Ce muscle tire les ficelles de votre intimité sans même que vous en ayez conscience. Chez la femme comme chez l’homme (oui messieurs, vous êtes aussi concernés), ce muscle agit directement sur les sensations intimes. Plus il est faible et moins vous éprouvez de plaisir. À contrario, plus il est renforcé et plus vous décollez vers de hauts sommets.

« On pense que le périnée est la zone qu’on rééduque après l’accouchement. Ce qu’on ne sait pas c’est qu’on peut l’activer tout au long de la vie sexuelle et de manière ludique ! », soutient Elena

Selon la guide intime, ambassadrice du périnée, ce n’est pas un hasard si un tiers des hommes sont des éjaculateurs précoces. Même écho pour les nombreuses femmes qui ont rarement expérimenté le grand frisson. La réponse à ces problèmes se trouve à la racine du plaisir, dans le périnée. Certes, le périnée n’est pas aussi palpable que le clitoris qu’il suffit de décalotter pour stimuler, mais il peut réveiller des sensations endormies ou jamais éprouvées. Loin d’être ennuyant, le périnée est un muscle propice à l’exploration et à l’amusement.

« Quand le périnée est renforcé, l’excitation chez la femme se traduit par l’afflux du sang vers les muqueuses vaginales. Tous les corps spongieux se gorgent de sang. La cavité vaginale va s’ouvrir. Le périnée, au contraire, est censé se resserrer. Ça crée une sorte de ceinture d’excitation et ça apporte la sensation d’être remplie », décrit Elena, précurseure dans son approche du périnée

Muscler son périnée, la promesse de sensations plus intenses

Si vous saviez tout ce que le périnée peut apporter à votre vie sexuelle, il y a bien longtemps que vous l’auriez choyé et intégré à votre routine fitness. Ce muscle de premier plan favorise la lubrification, démultiplie les sensations et offre un meilleur contrôle des contractions involontaires. Autre argument imparable pour enfin s’intéresser au périnée : il vous permet d’aller vers d’autres horizons et d’aborder la sexualité autrement.

« Dans l’imaginaire collectif, on a ce rôle de la femme qui fait l’étoile de mer. Quand on maîtrise le périnée, ça nous amène à être active et à participer pleinement à l’acte. Au lieu d’être pénétrée, on peut contracter le périnée de sorte à attraper et aspirer le sexe masculin », avance Elena

La femme décide à quel rythme elle invite le sexe masculin en elle. Elle n’est plus spectatrice du rapport. Elle en est la protagoniste. À l’inverse, l’homme, lui, se découvre une face plus sensuelle et sensible. Il se laisse cueillir. Comme le souligne Elena, « ça enrichit les scénarios et ça ouvre le champ des possibles ». Mais attention, obtenir un périnée tonique, capable de se contracter à la demande, ça requiert de la constance. Ce n’est pas en faisant dix squats par jour que vous allez obtenir des fesses à la Kim K. Eh bien pour le périnée, c’est le même constat. Pour garder la motivation, Elena a une astuce. Elle suggère de s’accorder une récompense à chaque fin de séance et de se masturber.

« On peut aussi mettre une musique agréable, se masser les seins… Ces rituels de rencontre avec soi-même chassent tout de suite l’idée de “contrainte”», explique Elena

Après avoir lu ça, vous allez faire du périnée le plus puissant allié de votre vie sexuelle. Avant de commencer cet entraînement qui se dédie à l’entrejambe, arrêtez de faire pipi sous la douche et de courber le dos sur votre chaise de bureau. Ce sera déjà un bon début.