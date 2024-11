Et si les sextoys étaient la clé pour prévenir les problèmes de prostate ?

La prostate est un peu la zone blanche de la sexualité masculine. C’est un territoire sous haute protection que ces messieurs gardent clos. D’ailleurs, les hommes associent plus la prostate à la coloscopie et à la maladie qu’au plaisir. Or, si cet organe est à surveiller de près, il peut aussi se stimuler. Des objets moins barbares et plus sensuels que la redoutable sonde peuvent réconcilier les hommes avec ce coin de leur intimité, quasi sacré et trop peu considéré dans l’intimité. Les sextoys s’érigent même comme des alliés pour prévenir les problèmes de prostate, très fréquents chez la gent masculine. En ce précieux movember, voici pourquoi les sextoys devraient être prescrits à tous les hommes.

Petit point sur l’anatomie et le rôle de la prostate

La prostate est souvent abordée sous l’angle médical. Les hommes commencent à s’en soucier à partir de la cinquantaine dans le cadre de dépistages. Mais ils ignorent le pouvoir érotique de la prostate, qui forme le point P, l’équivalent du point G chez les femmes. Cependant, la prostate ne jouit pas d’une image très « sexy ». Cet organe masculin, aussi petit qu’une noix, peut provoquer de beaux frissons, mais aussi de gros dégâts. La prostate est la principale cause de cancer chez les hommes. Au total, 1,3 million sont diagnostiqués chaque année. D’où l’importance d’en prendre soin, de la choyer, mais surtout de la comprendre.

Pour l’envisager autrement que la « bête noire » des hommes, il faut d’abord se familiariser avec et rattraper les lacunes des cours de SVT. Géographiquement, la prostate est une glande située sous la vessie, autour de l’urètre. Elle est responsable de la production d’une partie du liquide séminal aussi appelé liquide pré-éjaculatoire. Elle est à quelques doigts de l’anus, ce qui en fait d’office une région interdite et taboue. Avec l’âge, la prostate peut subir des modifications, comme une hypertrophie bénigne, qui perturbe la miction, ou des problèmes plus graves, comme le cancer.

Tandis que les examens de la prostate ne sont pas obligatoires, à la différence de la mammographie pour les femmes, les hommes doivent redoubler de vigilance. Pour la préserver, certaines études recommandent une masturbation régulière et une éjaculation quasi journalière. Selon des sexologues, les sextoys peuvent aussi faire la Jouvence de la prostate et jouer un rôle préventif.

Les sextoys, le secret pour une prostate en forme ?

Les sextoys à destination de la prostate ont tendance à faire grimacer les hommes et à les rebuter. Associés, à tort, aux pratiques homosexuelles, ils ont pourtant des tas de bienfaits et procurent des sensations qu’il faut vivre pour comprendre. Il serait donc bien dommage de s’en passer. Utiliser des sextoys pour sa prostate n’a rien d’humiliant, au contraire, c’est prendre son bien-être en main (et son pied au passage). Il est grand temps de déverrouiller cette zone, propice à l’exploration et à l’orgasme. Voici comment les sextoys peuvent profiter à la prostate de ces messieurs.

Amélioration de la circulation sanguine

La prostate, comme tout autre organe, a besoin d’une bonne circulation sanguine pour rester en bonne santé. L’utilisation de sextoys spécifiquement conçus pour la prostate peut favoriser une meilleure irrigation sanguine de cette zone. Cette stimulation permettrait de réduire les risques d’engorgement ou de stagnation du fluide prostatique, facteurs qui peuvent contribuer à l’apparition d’infections ou de troubles de la prostate.

Libération de tension et relaxation musculaire

Les sextoys dédiés à la prostate, notamment ceux qui offrent une stimulation douce, peuvent aider à réduire les tensions musculaires autour de la zone pelvienne. Une relaxation des muscles pelviens pourrait réduire les risques de douleurs chroniques liées à la prostate, comme celles associées à la prostatite chronique. De quoi allier l’utile à l’agréable.

…Et décollage vers le 7e ciel

Au-delà de leur côté thérapeutique, ces sextoys réveillent la prostate, délaissée et esquivée depuis tant d’années. Ce premier contact fait déjà beaucoup d’effet. La prostate est densément innervée, ce qui en fait une zone très sensible (un peu comme le clitoris chez la femme). C’est une voie tellement sous-estimée et pourtant si royale pour atteindre le 7e ciel. Les hommes, qui ne voient pas plus loin que leur pénis, découvrent ainsi une nouvelle forme de plaisir, plus viscérale. Ils touchent enfin leur point P ! Les sextoys qui déflorent la prostate permettent de vivre des orgasmes plus intenses, qui surclassent presque ceux ressentis à travers le pénis.

Les sextoys recommandés pour titiller sa prostate

Que les choses soient claires, les sextoys n’ont pas la prétention de résoudre tous les problèmes intimes en une vibration. En revanche, ils font la vitalité de la prostate, organe de l’ombre qui prend la poussière sous le caleçon. Puisqu’ils n’ont pas encore leur place sur les ordonnances, voici une petite liste pour faire un choix éclairé et offrir le meilleur à votre postérieur :

Les masseurs prostatiques

Les masseurs prostatiques sont spécialement conçus pour cibler la prostate avec précision. Leur forme ergonomique, souvent incurvée, permet d’atteindre facilement la glande située à quelques centimètres à l’intérieur du rectum. Pour débuter, le modèle Aneros Helix est le plus adapté. Il épouse l’anatomie anale et se manie avec facilité grâce à une extrémité en forme d’épée. De quoi apporter une dimension épique à cette initiation.

Les plugs anaux incurvés

Les plugs anaux, initialement conçus pour la stimulation anale générale, sont souvent utilisés pour atteindre la prostate grâce à leur forme arrondie et incurvée. Ils conviennent bien aux débutants qui souhaitent explorer cette zone en douceur, sans se lancer immédiatement dans des outils spécialisés. Certains modèles sont dotés de poignées ou de bases larges pour une utilisation plus pratique et limpide. C’est le cas du « Plug anal vibrant Butt Tingler small » de Lovehoney, qui tient dans la paume et qui se caractérise par sa forme progressive. Il possède plusieurs modes pour dégourdir la prostate et l’aguicher. C’est un des sextoys les plus rassurants pour découvrir le potentiel de la prostate.

Ces sextoys sont de beaux cadeaux pour la prostate de ces messieurs. Alors, n’hésitez pas à en dissimuler sous le sapin à Noël. Et si votre homme est réticent à l’idée d’utiliser des jouets sexuels, voici des arguments imparables.