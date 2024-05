Ne laissez plus l’inconfort et les douleurs gâcher vos ébats, rendez-vous sur IntyEssentials !

Les rencontres charnelles sous la couette ne sont pas toujours aussi idylliques que dans les films. Dans la vraie vie, la douleur prend parfois le pas sur le plaisir et stoppe net l’ascension vers le 7e ciel. Au lieu d’avoir des frissons qui serpentent le corps, on souffre à chaque mouvement de bassin. Les ébats ne se concluent pas sur un orgasme puissant, mais s’interrompent par des cris qui veulent dire « je n’en peux plus ». La dyspareunie, mot tristement méconnu, est une réalité pour de nombreuses personnes dotées d’un vagin. Mais beaucoup minimisent ces embûches intimes et les endurent dans le silence. Si vous aussi vous subissez vos rapports avec pénétration et redoutez les tête-à-tête intimes au point d’inventer des excuses, IntyEssentials va vous faire redécouvrir le sexe avec un grand S. Ce site fait de votre confort intime une priorité !

IntyEssentials, des essentiels intimes pour retrouver la voie du plaisir

Les retrouvailles sous les draps sont censées être synonymes d’ivresse, de fougue et de passion. Mais parfois, la douleur s’invite entre les cuisses et abrège directement les figures acrobatiques sensuelles. Un scénario bien plus commun qu’il n’y paraît. Selon une étude commandée par IntyEssentials auprès de l’institut de sondage BVA XSight, qui sera publiée en juin, une proportion alarmante de femmes exprime vivre des douleurs sexuelles de manière chronique. Dans la plupart des cas, elles camouflent ce mal-être intime et trouvent tous les prétextes pour fuir les jeux de jambes. Vécue comme une honte plus qu’un problème à part entière, cette douleur qui se ravive à chaque ébat est pourtant loin d’être « isolée ».

Pour arrêter d’en faire un tabou et prendre votre santé sexuelle en main, IntyEssentials est un allié de choix. Ce site, à visée éducative, répertorie plusieurs accessoires innovants voués à libérer votre vagin de ses maux. Plus question de voir le sexe comme une tare ou de s’adonner à un corps à corps chaotique. Sur IntyEssentials, vous avez tout ce qu’il faut pour vous réconcilier avec ce loisir de la chair. La gamme de produits, développée en collaboration avec des experts de la santé sexuelle, signe une belle révolution sous la couette. Vous pouvez y trouver des lubrifiants à base d’eau naturels, des huiles stimulantes, mais aussi des anneaux de confort sexuel et d’autres objets soigneusement étudiés.

Fini les appréhensions au moment de faire tomber la culotte ! Puisque votre vagin est un organe aussi fascinant que fragile, IntyEssentials propose uniquement des produits sains, bio et sans substances nocives. Il réserve une attention cinq étoiles à votre intimité. Explorer ce site, c’est faire un geste précieux pour votre bien-être sexuel et retrouver le goût des caresses érotiques.

Des anneaux de confort sexuel pour une pénétration sans gêne

Voilà l’un des produits rois du site IntyEssentials et on comprend pourquoi il a les pleines lumières. Ces anneaux de confort signés Ohnut s’adressent aux personnes qui ne tolèrent pas les pénétrations profondes. En traitement de la dyspareunie. Si vous aussi vous éprouvez une gêne, voire une une douleur liée à la profondeur de la pénétration, cet objet rendra le passage plus fluide et plaisant. Son design en accordéon est assez déconcertant, mais il ne faut pas s’arrêter sur l’apparence ! Les anneaux Ohnut permettent de personnaliser la profondeur de pénétration pour que vous puissiez mettre votre propre limite. Ainsi, c’est à vous de définir votre « zone de confort » pour y aller progressivement et par « paliers ».

Ils se placent sur le pénis ou le sextoy et se font totalement oublier dans les ébats. Ils imitent divinement la texture de la peau et offrent un toucher des plus délicats. Conçus à partir de matériaux sans BPA, sans phtalate et sans latex, ils vous assurent un plaisir sans arrière-pensée. Avec les anneaux Ohnut, vos craintes s’évaporent et vous retrouvez cette lointaine sensation du frisson de plaisir. Vous aurez envie de tester toutes les pages du Kama-sutra et de rattraper le temps perdu au creux du lit, sous la douche ou n’importe où dans le logement.

Des dilatateurs vaginaux ergonomiques pour apaiser les douleurs

IntyEssentials a une longueur d’avance sur le bien-être intime des femmes. Le site recense des objets visionnaires qui ont tous pour but de rendre les rapports moins douloureux et problématiques. Le sexe ne devrait pas être une expérience rebutante ou un mauvais moment à passer, mais une parenthèse jouissive que l’on a hâte de réouvrir. IntyEssentials sélectionne les meilleures inventions pour redécouvrir le sexe sous un nouveau jour. Si vous souffrez de vaginisme et que votre vagin se ferme à la moindre tentative de pénétration, essayez de supprimer les contractions-réflexes qui le rendent inaccessible avec ces dilatateurs Inspire.

En silicone de qualité médicale, ces dilatateurs permettent d’entraîner le vagin à accueillir la pénétration et à gagner en aisance. Ils ont différentes tailles allant de la plus petite à la plus grande pour y aller crescendo, sans précipitation. Leur silhouette a été pensée pour s’insérer parfaitement dans le canal vaginal et se fondre avec l’anatomie féminine. Ainsi, vous n’avez pas cette impression de corps étranger. L’anneau à l’extrémité facilite le retrait et débarrasse les angoisses de l’objet coincé. Encore un accessoire qui cadre avec les critères d’excellence et d’innovation d’IntyEssentials.

D’autres nouveautés, promesses d’une sexualité épanouie

IntyEssentials, la marque qui prend soin de votre intimité, se renouvelle inlassablement pour chouchouter votre vagin et par ricochet, illuminer vos ébats. Tenez-vous bien, le dernier arrivage est très prometteur ! Vous y trouverez un concentré stimulant à la formule naturelle et minimaliste qui mettra votre clitoris en émois.

Mais également une huile de massage sensuelle et une huile de massage au jojoba pour donner une autre saveur à vos caresses. Un gel lavant intime doux à l’aloe vera bio et un lubrifiant à base d’eau à toujours garder sous la main. Et pour bichonner votre vagin comme vous bichonnez votre visage, IntyEssentials vous propose aussi des routines sex-care avec des packs (routine intime confort dyspareunie et routine intime vaginisme).

Avec son approche holistique et son regard décomplexé, IntyEssentials vous invite à prendre soin de votre confort intime et sexuel sous la ceinture. Un lieu nécessaire pour accéder à une sexualité épanouie et aborder le sujet du plaisir sans honte.

Article partenaire