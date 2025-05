Oubliez le café : ce moment d’intimité matinale serait bien plus efficace

Et si vous remplaciez votre espresso par une étreinte au réveil ? Selon une étude récente, faire l’amour au saut du lit serait un élixir bien plus puissant que la caféine. De quoi repenser votre rituel du matin…

Le sexe matinal, une source d’énergie insoupçonnée

Vous pensiez que la seule façon de démarrer la journée du bon pied était d’enchaîner café, douche froide et playlist motivante ? Détrompez-vous. Faire l’amour le matin pourrait bien être le carburant le plus doux et le plus efficace pour réveiller le corps et l’esprit. Une étude relayée par The Independent et menée auprès de plus de 1000 couples révèle que l’intimité matinale agit comme un véritable coup de boost naturel.

Les résultats sont sans appel : les personnes qui partagent un moment d’intimité au lever bénéficient d’un regain d’énergie, d’une meilleure concentration tout au long de la journée, et d’une humeur au zénith. Un peu comme si votre corps disait merci, et votre cerveau aussi.

L’oxytocine, cette alliée insoupçonnée

Si l’on se sent aussi bien après un câlin matinal, ce n’est pas un hasard. Tout cela, vous le devez à une petite merveille chimique : l’oxytocine. Surnommée l’« hormone de l’amour », elle est libérée en quantité lors de l’orgasme (et même pendant les caresses ou les étreintes prolongées).

Ses super-pouvoirs ? Elle chasse le stress, favorise le lien affectif, et contribue à un sentiment de sécurité et de bien-être. En prime, elle améliore vos interactions sociales, stimule la productivité et rend votre regard sur la vie un peu plus doux. Pas mal pour une activité qui ne coûte rien…

Une cascade de bienfaits pour le corps

Les effets ne s’arrêtent pas là. Faire l’amour le matin – ou à tout moment de la journée d’ailleurs – stimule également le système immunitaire. Certaines recherches suggèrent même qu’une sexualité épanouie aurait un effet préventif contre les troubles cardiovasculaires. Le sexe, en libérant des endorphines et en activant la circulation sanguine, agit comme une mini-séance de sport… avec les plaisirs en plus.

En bonus, une activité sexuelle régulière contribuerait aussi à améliorer la qualité du sommeil sur le long terme. Un cercle vertueux donc : mieux vous dormez, plus vous avez d’énergie pour être proche de votre partenaire, et plus votre bien-être général en bénéficie. C’est un peu comme si votre corps avait trouvé son propre bar à jus bio, version sensorielle.

Le timing : cet éternel casse-tête

Bien sûr, dans la réalité, il y a le réveil qui sonne trop tôt, les enfants à préparer parfois, les transports à attraper… Et l’envie de rester quelques minutes de plus sous la couette, seul ou à deux. D’ailleurs, selon l’étude, 55 % des personnes interrogées avouent préférer grappiller un peu de sommeil supplémentaire que d’enfiler un moment coquin.

Et c’est parfaitement compréhensible. Il ne s’agit pas ici d’ajouter une nouvelle case à cocher sur la to-do list matinale. Le sexe n’est pas une performance, ni un impératif. Ce n’est pas un devoir conjugal relooké version bien-être. C’est un choix, un partage, une envie.

Le sexe, oui… mais jamais une obligation

Parce qu’il est essentiel de le rappeler : dans un couple, la sexualité ne devrait jamais être une injonction. Que vous fassiez l’amour le matin, le soir, ou pas du tout, cela ne dit rien de votre valeur, de votre énergie ou de votre capacité à passer une belle journée. Ce qui compte, c’est le respect de vos rythmes, de vos envies, de votre corps.

Certaines personnes sont matinales, d’autres non. Certaines traversent des périodes de fatigue, de stress, de transition, où l’intimité prend d’autres formes. Et c’est tout à fait sain. Ce que vous partagez, ou non, avec votre partenaire au réveil ne doit pas ressembler à un tableau de statistiques, mais à un échange vivant, libre et consentant.

Un plaisir à réinventer selon vos envies

Si l’idée de commencer la journée par un câlin vous attire, tant mieux : testez, explorez, amusez-vous. Et si ce n’est pas votre tasse de thé (ou votre espresso bien serré), ce n’est pas grave. L’important est d’honorer votre corps, de cultiver la tendresse, et de faire de votre réveil un moment qui vous ressemble.

Au fond, que vous choisissiez le café, le câlin ou les deux, le vrai secret, c’est de commencer la journée en vous écoutant. Et parfois, c’est justement cette bienveillance envers vous-même qui vous donnera le plus bel élan.