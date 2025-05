Pourquoi les jeunes font-ils moins l’amour ? Ce que révèle ce malaise grandissant

Ils en parlent peu, y pensent autrement, et surtout, ils passent moins souvent à l’acte. Chez les jeunes, le désir sexuel semble en retrait. Et ce phénomène en dit long sur un malaise plus profond.

Un monde où le désir doit faire du tri

Vous souvenez-vous de l’époque où la jeunesse rimait automatiquement avec liberté sexuelle et expériences multiples ? Aujourd’hui, ce cliché vacille. La nouvelle génération n’a pas forcément déserté la libido, mais elle lui a donné un nouveau visage. Celui d’un désir plus discret, moins pressé, moins mécanique. Et surtout, beaucoup plus questionné.

Cette évolution n’est pas une « crise de la libido collective », mais plutôt le reflet d’un monde en pleine surchauffe. Les jeunes grandissent dans un climat d’incertitude : urgence climatique, précarité économique, anxiété sociale, pression scolaire… Autant d’éléments qui vampirisent l’énergie vitale, et donc le désir.

Il n’est ainsi pas étonnant que dans un tel contexte, la sexualité ne soit plus toujours au premier plan. Pour beaucoup, elle devient une source d’angoisse plutôt qu’une promesse de plaisir. Trop de codes, trop d’attentes, trop de comparaisons.

L’amour, oui… mais sans script imposé

Rencontrer quelqu’un, flirter, se rapprocher, passer à l’acte : ce scénario a longtemps été considéré comme un passage obligé. Les jeunes d’aujourd’hui bousculent ce parcours balisé. Pourquoi ? Parce qu’ils ne veulent plus faire semblant. Finie la course à la « performance sexuelle » ou à l’accumulation de partenaires pour coller à une norme.

Ce qui compte désormais, c’est l’authenticité. Et cela demande du temps, de la sécurité émotionnelle, du respect mutuel. Il ne s’agit plus d’enchaîner les relations, mais d’en construire une – même brève – qui a du sens. Cela implique aussi, parfois, de dire non. De s’éloigner des diktats. De préférer l’abstinence à une intimité forcée.

Le corps comme terrain d’apaisement, pas de jugement

Derrière ce recul apparent du sexe, il y a aussi une lutte contre l’injonction permanente à la perfection. Corps impeccables, peaux lisses, performances millimétrées : la sexualité sur les réseaux sociaux ou dans les productions pornographiques renvoie une image souvent inaccessible.

Et cela a un coût. Beaucoup de jeunes ressentent une pression écrasante. Ils doutent de leur apparence, de leur capacité à plaire, à « bien faire ». Dans ce contexte, se déshabiller devient un acte de courage. Pas étonnant que certains préfèrent se préserver. Le corps n’est plus forcément un outil de séduction, mais un refuge. Et il mérite d’être respecté tel qu’il est, sans filtre ni compétition.

La bienveillance corporelle devient une boussole. On célèbre la diversité des corps, la lenteur, l’écoute. Être désirable, ce n’est plus ressembler à un fantasme photoshopé, c’est être soi, dans ses doutes comme dans ses élans.

L’hyperconnexion… et le sentiment de solitude

Ironiquement, jamais les jeunes n’ont été aussi connectés, et jamais ils ne se sont sentis aussi seuls. Les applications de rencontre pullulent, les échanges sont immédiats, mais souvent creux. L’intimité ne se développe pas dans un match Tinder ou une story Instagram. Elle naît du lien réel, du regard, de la confiance, de la présence.

Comment créer ces moments quand tout pousse à l’instantané, au zapping, à la consommation ? La sexualité n’échappe pas à cette logique, et cela en décourage plus d’un. Résultat : beaucoup se replient, pas par indifférence, mais par besoin de sens.

Et si c’était une révolution douce ?

Ce phénomène, souvent perçu comme inquiétant, mérite d’être regardé autrement. Moins de rapports sexuels, ce n’est pas nécessairement un problème. C’est peut-être même une chance. Celle de redéfinir les bases de l’intimité, de remettre en question les scripts trop rigides, d’accorder plus de place à l’émotion, au respect, au désir vrai.

De nombreux jeunes revendiquent une sexualité différente : inclusive, non-genrée, décomplexée, mais aussi plus consciente. Ils explorent les relations à leur rythme, en osant parfois sortir des cases. Le consentement devient central, la communication est valorisée, et l’envie prime sur l’obligation. Ce retrait n’est pas une démission, c’est une réinvention. Il ne s’agit plus de « faire l’amour » pour cocher une case, mais de le vivre pleinement, ou de le mettre en pause, sans honte ni peur.

Moralité, plutôt que de s’inquiéter d’un soi-disant désintérêt pour la sexualité, il faut écouter ce que cela dit du monde actuel. Les jeunes cherchent du vrai, du solide, du respect. Ils aspirent à des relations qui nourrissent, pas qui épuisent. Et parfois, cela signifie dire stop, ou prendre le temps. C’est une invitation à changer de regard.