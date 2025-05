Les secrets d’une vie intime épanouie passent-ils par la salle de sport et la cuisine ?

Entre une assiette équilibrée et une séance de yoga, se cache peut-être une clé insoupçonnée pour pimenter la vie intime. Non, il ne s’agit pas de recettes miracles, mais plutôt de liens concrets entre bien-être physique et désir sexuel. Décryptage, sans pression ni injonction, de ces facteurs qui nourrissent la libido autrement.

Un dîner léger vaut parfois mieux qu’un bouquet de roses

C’est souvent un classique des dîners en amoureux : huîtres, chocolat noir, champagne… autant de produits réputés aphrodisiaques dans l’imaginaire collectif. Selon le Dr Gilbert Bou Jaoudé, sexologue à Lille, il vaut mieux miser sur des basiques bien connus de la nutrition pour préserver sa libido.

Interrogé par Destination Santé, il rappelle que certains aliments très gras ou trop riches ralentissent la digestion et provoquent une sensation de lourdeur peu compatible avec l’envie de tendresse. « Cela provoquerait une phase de digestion et une sensation de satiété, propices à l’endormissement », explique-t-il. Pour éviter de piquer du nez avant même le dessert, mieux vaut privilégier un repas léger avec des sucres lents (pâtes, riz), à l’image de ce que consomment les sportifs avant un effort.

Ce que mange votre cœur touche aussi à votre désir

Au-delà de l’instant présent, l’alimentation joue un rôle bien plus durable sur la santé sexuelle. Le Dr Bou Jaoudé insiste : « Le plus important est d’avoir une alimentation qui préserve la santé de nos artères ». Une bonne circulation sanguine est essentielle à l’érection, mais aussi à la sensibilité des zones érogènes, chez tous les genres.

L’excès de graisse dans le corps, lui, agit directement sur les hormones sexuelles. « Elle les ‘mange’, en quelque sorte », précise le spécialiste. D’où l’intérêt de consommer régulièrement des fruits, des légumes, des céréales complètes, et de limiter viandes grasses, charcuteries ou produits ultra-transformés.

Un autre facteur est souvent sous-estimé : l’apnée du sommeil, parfois liée au surpoids, perturbe la libido. « Probablement en raison du manque d’oxygénation nocturne, empêchant le passage au sommeil profond, qui est l’état permettant les rêves érotiques », détaille le sexologue.

La pomme du désir ?

On attendait le gingembre ou le chocolat, et c’est… la pomme qui sort du panier. Une étude menée en Italie a révélé que les femmes qui consomment une pomme par jour rapportent un score de satisfaction sexuelle plus élevé que celles qui en mangent rarement. La raison exacte reste mystérieuse, mais l’observation intrigue.

D’autres aliments sont régulièrement évoqués : le ginseng, le gingembre, la réglisse. Toutefois, les preuves scientifiques solides manquent souvent. Certains, comme la réglisse ou le jus d’oignon frais, présentent des effets secondaires ou des usages peu pratiques. Le Dr Bou Jaoudé le résume avec humour : « La pastèque ? Difficile là encore à appliquer puisque les quantités à avaler pour obtenir un résultat conduiraient l’individu à passer plus de temps à uriner qu’à faire l’amour… ».

Bouger son corps pour réveiller son désir

Côté mouvement, l’activité physique n’est pas un remède miracle, mais elle peut jouer un rôle significatif. Selon une étude publiée par Forté Pharma, le sport améliore la circulation sanguine, augmente naturellement la production de testostérone et libère des endorphines – autant de mécanismes qui favorisent le désir sexuel.

D’après L’Alsace, la Fédération française de cardiologie rappelle qu’un rapport sexuel est lui-même une activité physique modérée. Et les effets du sport sur la sexualité ne se limitent pas au cœur : meilleure conscience corporelle, réduction du stress, regain de confiance, autant de leviers qui facilitent l’épanouissement intime.

L’activité physique stimule aussi la dopamine et l’adrénaline, connues pour dynamiser la motivation et réduire l’anxiété. Ces hormones favorisent un état d’esprit plus détendu, propice à une vie sexuelle libre et connectée à soi-même.

Yoga, musculation, natation… chacun son rythme

Tous les sports ne produisent pas les mêmes effets, mais certains sortent du lot. Le yoga, par exemple, améliore la souplesse et invite à une meilleure écoute du corps. La musculation, elle, stimule la testostérone. Le vélo et la natation soutiennent l’endurance et la circulation. La danse, enfin, offre fluidité, aisance et plaisir du mouvement – des qualités qui peuvent se répercuter dans l’intimité.

Un sondage mené par FizzUp en 2017, partagé par ELLE, auprès de 4550 utilisateurs (3125 hommes et 1425 femmes) va dans le même sens : 64,2 % des femmes affirment que « le sport améliore leurs rapports intimes » et 71 % des hommes se disent « plus performants » grâce à leur pratique physique. Bien sûr, ces chiffres ne traduisent pas une vérité universelle, mais ils illustrent une tendance intéressante : bouger plus pourrait redonner de l’élan au désir, sans pression ni normes.

En somme, ni votre assiette ni votre salle de sport ne détiennent à elles seules la recette d’un orgasme. Une chose semble certaine : les choix que l’on fait pour prendre soin de soi créent un terrain favorable à une sexualité plus libre et plus connectée à son corps. Sans injonction de performance, sans pression sur la fréquence ou la forme des rapports, mais avec un regard bienveillant sur ses envies et ses sensations. Et si l’envie venait justement… d’un peu plus de douceur avec soi-même ?