Révélez la force cachée de votre périnée avec ces programmes dédiés à ce muscle intime !

Contrairement aux autres muscles du corps, le périnée est souvent oublié dans les routines sportives. Pourtant, il renferme un potentiel que vous ne soupçonnez pas. Il peut vous envoyer tout droit vers le 7e ciel et vous réconcilier avec l’acte sexuel. Alors pas question d’attendre qu’il soit dans un état critique pour en prendre soin et le choyer. Elena Sergueïva, coach en sexualité, place le périnée au cœur de ses programmes et redore sa réputation. À travers sa plateforme Mon Intimité, elle propose plusieurs formules pour se familiariser avec ce muscle invisible et apprendre à le renforcer.

Son approche est unique en son genre. Elena travaille le périnée à 360°, avec un angle particulièrement ludique. Elle fait du périnée le muscle le plus sexy de votre corps. Un périnée tonique ne se voit peut-être pas à l’œil comme des abdos saillants ou des cuisses sculptées, mais il se ressent dans les ébats.

Mon Intimité, la plateforme qui vous fait voir le périnée autrement

Alors que les biceps gonflent sous la fonte et que les fesses se galbent à mesure des squats, le périnée, lui, est laissé à l’abandon sur le tapis en mousse. Puisqu’il ne se remarque pas de l’extérieur et se fait plutôt discret dans les mouvements du quotidien, beaucoup font comme s’il n’existait pas. Pourtant, c’est un muscle « à part », qui possède de grands pouvoirs. Or, le périnée attire l’attention seulement lorsqu’il est endommagé ou déjà bien malmené, mais rarement quand tout va bien.

C’est pourquoi Elena Sergueïva, coach en sexualité et fervente défenseuse du périnée, vous invite à reprendre le contrôle sur ce muscle de l’ombre. Si certains entraîneurs physiques se destinent au haut du corps et d’autres au cardio, Elena, elle, se consacre à ce muscle mal-aimé, situé de l’autre côté de la culotte. Elle en a d’ailleurs fait sa signature, son sujet de prédilection. Fondatrice de la plateforme de training Mon Intimité, elle veut que le périnée soit associé à la sensualité et au plaisir plus qu’aux fuites urinaires ou aux exercices post-partum.

Son crédo ? « Faites de votre périnée, un puissant allié ». Une promesse qu’elle tient avec des programmes à la fois récréatifs, engageants et pédagogiques. Muscler son périnée n’a jamais été aussi excitant que sur la plateforme Mon Intimité. Pousser les portes virtuelles de Mon Intimité, c’est entrer dans un univers bienveillant, où ce muscle « privé » devient soudainement votre priorité.

À qui s’adressent les programmes Mon Intimité ?

Les programmes Mon Intimité ne se dédient pas à un profil type. Tout le monde peut en tirer profit, même les personnes qui estiment ne pas en avoir besoin. Les femmes qui ont une perte de libidio, un manque de sensation lors des ébats, celles qui ont enchaîné les accouchements et qui ont l’impression d’un sexe flasque. Ou d’autres qui souffrent de bruits vaginaux ou de fuites urinaires. Toutes ces femmes retrouveront confort intime et sexualité épanouie séance après séance. Les programmes Mon Intimité sont aussi ouverts aux femmes qui n’ont pas de problèmes à déplorer. Ils vous permettent de reprendre les rênes de votre plaisir et de jouer un rôle intime actif, plus stimulant que l’étoile de mer.

Messieurs, vous n’êtes pas en reste ! Vous aussi vous allez ressortir des programmes Mon Intimité grandi et plus sensuel que jamais. Grâce à Elena, vous apprenez à maîtriser l’excitation, à tenir plus longtemps sur la durée et à améliorer l’érection pour des parties de jambe en l’air sans honte, ni frustration.

Des programmes variés pour apprivoiser votre périnée en douceur

Mon Intimité est la solution à de nombreux problèmes intimes, de l’éjaculation précoce aux troubles de l’érection en passant par la perte de plaisir. Avec son approche singulière qui mêle sexologie, rééducation du périnée et pratiques ésotériques, Elena prouve que ces désagréments ne sont pas une fatalité. Vous pouvez les rectifier en étant à l’écoute de votre périnée et en exploitant ses pleines capacités.

Les programmes imaginés par Elena sur Mon Intimité ont ce pep’s et cette fraîcheur qui manquent généralement aux séances classiques de rééducation. Ils s’articulent avant tout comme une exploration intime, une découverte sexuelle. Évolutifs, ils réveillent le périnée sans le brusquer et se déclinent en 4 niveaux. Au début, vous faites la connaissance du périnée. À la fin, vous testez son endurance et sa résistance pour voir votre progression.

Le programme confiance

Si vous avez des fuites urinaires qui vous gâchent la vie, c’est le programme « confiance » qu’il vous faut. Vous apprenez à localiser votre périnée et à le contracter en pleine conscience. Pour la mise en pratique, vous recevez deux appareils exclusifs et seulement présents sur Mon Intimité. L’un permet de visualiser la contraction du périnée en temps réel grâce à un point lumineux projeté par le laser. L’autre vous est certainement plus familier : il s’agit des boules de Geisha. Mais attention, pas celles que vous trouvez dans les sexshops. Les vraies, les authentiques, celles qui sont sans fil et lestées.

Le programme plaisir

Pour celles qui souhaitent aller plus loin et raffermir davantage leur périnée, il y a le programme « plaisir ». Ici vous parcourez les mêmes niveaux que le programme « confiance ». Vous utilisez le périnéomètre de Kegel, un appareil qui résiste à la contraction du périnée et renvoie un retour instantané sur le manomètre. Ainsi, vous travaillez la puissance et l’endurance de votre périnée pour en tirer tous les bienfaits sous la couette. Cet appareil permet aussi de réaliser des massages vaginaux et de réveiller le plaisir par réplétion, c’est à dire, la sensation d’être remplie, et d’améliorer la lubrification.

Le programme Geisha

L’intitulé de ce programme parle de lui-même. Elena l’a pensé pour rétablir la vérité sur les boules de Geisha et éviter les erreurs, très communes avec cet objet popularisé par Mr Grey. À travers cette séance, vous apprenez à utiliser la boule de Geisha correctement et à la manier par la simple force de votre périnée. Au fil des exercices, vous la faites glisser en haut, en bas. C’est vous qui donnez le tempo.

Le programme Origin-elle

Pour celles qui hésitent, Mon Intimité propose un programme « tout en un » nommé « Origin-elle ». C’est une compilation d’exercices issus des différents programmes. Cependant, il met aussi l’accent sur les zones érogènes et vous initie à l’orgasme utérin, la quintessence du plaisir. Elena vous prouve que ce n’est pas un mythe et que vous pouvez atteindre ce plaisir viscéral qui vous inonde de la tête aux pieds. Ce programme émoustillant vous initie à tout un tas de jeux érotiques qui sollicitent le périnée. Vous apprenez à vous en servir dans l’intimité et à l’inclure naturellement dans les ébats.

Des séances ludiques et complètes qui s’exécutent avec plaisir

Les programmes Mon Intimité prennent la forme de tutoriels vidéo. Elena se met elle-même en scène pour vous montrer les mouvements et éviter les mauvais gestes. Sur le même principe que les cours de sport publiés sur YouTube, elle vous fait une démonstration et vous donne l’exemple. C’est beaucoup plus concret et encourageant que des exercices notés sur une feuille avec quelques pictogrammes qui portent à confusion. Vous n’êtes pas livrée à vous-même. Vous vous sentez soutenue et accompagnée. Elena propose aussi des séances en live une fois par semaine pour se motiver collectivement et partager vos petites victoires.

Loin d’être une corvée ou une contrainte, vous entamez la séance avec enthousiasme. Tout est fait pour rendre le travail du périnée amusant. Les accessoires que Mon Intimité vous fournit apportent une dimension encore plus enrichissante à cet entraînement qui se joue sous la ceinture. Ils vous permettent de voir vos progrès et de garder la motivation sur le long terme. À la fin des programmes Mon Intimité, vos efforts se constatent sur l’oreiller, contre la peau de votre partenaire. Vous pouvez vous investir pleinement dans les ébats et dompter ce muscle à votre guise pour expérimenter le grand frisson et le provoquer chez votre moitié.

S’initier aux programmes Mon Intimité, c’est retrouver un périnée tonique et redonner du sens à sa vie sexuelle. Elena, guide intime de référence, dépoussière l’image du périnée et en fait un atout charme. Retrouvez son actualité et ses précieux conseils sur sa page Instagram.

Article partenaire