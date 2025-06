Voici comment la crème solaire peut raviver la passion en couple

Se tartiner le corps de crème solaire est le geste phare de l’été, mais ce n’est pas forcément le plus séduisant. Pourtant, s’enduire de ce nectar protecteur peut devenir un bon prétexte pour rapprocher les corps (et les cœurs) sur le sable chaud. La prochaine fois, confiez le tube à votre partenaire, laissez ses mains dévaler sur votre corps et improvisez des caresses suaves jusqu’à ce que la potion anti-UV pénètre.

Le prétexte parfait pour nourrir la peau (et la complicité)

Pendant l’été, les corps se dévoilent derrière les maillots de bain, mais surtout ils se gorgent de crème solaire. Pour n’omettre aucune zone et aller dans ces recoins inaccessibles de votre anatomie, vous sollicitez peut-être les doigts de votre moitié. Sur les serviettes de bain ou face à la mer, votre partenaire s’exécute. Il passe entre les ficelles de votre bikini, part de vos pieds et remonte jusqu’à votre nuque sans trop faire preuve de douceur. Il vous badigeonne comme un poulet avant d’aller dans le four. À cet instant précis, vous aimeriez qu’il ait l’esprit mal placé et qu’il partage vos pensées coquines.

Parce que oui, mettre de la crème solaire en couple peut prendre une tournure érotique. La texture fondante de la crème, le contact physique électrique, le corps dévêtu qui ne demande qu’à être parcouru. Toutes les conditions sont réunies pour en faire un moment complice. Là, vous ne barricadez pas le corps de votre moitié à la hâte, en pensant à la baignade salée qui vous attend. Vous appliquez cette crème comme une huile de massage : avec tendresse et langueur. Tant que la peau n’a pas tout bu, vous continuez ces va-et-vient passionnés.

Mettre de la crème solaire, c’est s’autoriser à toucher sans brusquer, à effleurer sans but immédiat, à savourer la chair de l’autre. Et comme il s’agit d’un geste « santé », il passe sans complexe, y compris devant la horde de touristes qui gravitent autour de votre transat. Pas besoin d’être ultra démonstratif pour que l’expérience soit intime et sensorielle.

Mode d’emploi pour une application « caliente »

Se mettre de la crème solaire en couple, à tour de rôle, est un geste bien banal sous les parasols. Or, ce qui relève de la « formalité estivale » peut vite faire grimper la température et inonder les corps de réjouissants frissons. Le tube sert de trait d’union, de relais sensuel. Les mains sillonnent la silhouette, en s’attardant sur les zones érogènes les plus insoupçonnables. Le désir est palpable entre les deux corps, mais illisible de l’extérieur. Impossible de vous faire « cramer », sans mauvais jeu de mots.

Choisissez une crème sensorielle. Odeur solaire, texture fondante, toucher soyeux… tout commence par ce que vos mains vont rencontrer. Pourquoi pas une huile sèche ou une lotion à la noix de coco, au monoï, au karité pour une touche exotique ?

Installez le bon cadre. Pas besoin de s’exhiber sur la plage bondée. Ce petit moment peut se vivre à l’ombre d’un parasol, sur le balcon d’un hôtel ou même dans la salle de bain avant de sortir.

Prenez votre temps. Ne tartinez pas en mode express. Massez doucement, suivez les courbes du dos, caressez les épaules, dessinez autour de la nuque. Ce n’est pas qu’un geste de protection, c’est une forme de soin.

Échangez les rôles. Tour à tour, soyez celui ou celle qui donne… puis qui reçoit. Laissez-vous aller à la sensation, fermez les yeux, respirez l’instant.

Un nouveau rituel estival pour enflammer les corps

Si certains couples se content leur amour en jouant au Uno entre deux plongeons iodés ou en faisant des prises de catch dans l’eau, vous pouvez vous aussi instaurer un rituel romantique qui dit silencieusement « je t’aime ». Pourquoi ne pas opter pour une « pause crème » gourmande, mielleuse et sobrement excitante ? Un maillot qu’on dégrafe « juste un peu », une crème posée « par erreur » sur les hanches ou des mains qui remontent un peu trop haut dans le short. Voilà une bonne façon de pimenter votre été.

C’est aussi une belle entrée en matière pour chauffer les corps avant une autre étreinte, qui, cette fois-ci, ne passe par quatre chemins. Les couples ne font pas que barboter dans l’eau, ils s’adonnent parfois à quelques plaisirs, dissimulés dans les vagues. Se mettre de la crème solaire en couple, n’a rien de provocant ou d’indécent. En revanche, quand les doigts chaleureux de votre partenaire se posent sur votre corps, vous devenez vite moite, et le soleil n’y est pour rien. Au moins, pour calmer ce feu intérieur, vous pouvez piquer une tête dans la foulée.

Mettre de la crème solaire en couple n’a jamais été aussi attirant. Ce geste, que vous accomplissez machinalement après vos sessions trempette, peut mettre le corps en ébullition et raviver la flamme. À condition de bien s’y prendre.