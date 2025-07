Au Japon, les cœurs brisés ont droit à un congé (syndrome de tako-tsubo)

Et si un chagrin d’amour suffisait à justifier un arrêt maladie ? Au Japon, ce n’est pas de la fiction. Le syndrome de Tako-Tsubo, surnommé le « burn-out du cœur », est pris très au sérieux par les médecins… et les employeurs. Il peut donner lieu à un congé. Un phénomène fascinant qui en dit long sur la manière dont la société japonaise perçoit les relations amoureuses — et la douleur qu’elles peuvent engendrer.

Le syndrome du cœur brisé : une vraie pathologie

Comme l’explique le cardiologue European Heart Journal, ce syndrome est bien réel : “Le Tako-Tsubo est une cardiomyopathie de stress. Il se manifeste par un dysfonctionnement brutal du ventricule gauche du cœur après un choc émotionnel intense, comme une rupture amoureuse.” Ce nom vient de la forme prise par le cœur durant l’épisode, qui évoque un piège à poulpe japonais (tako-tsubo).

Découvert dans les années 1970 au Japon, ce trouble ressemble à une crise cardiaque… sans en être une. L’électrocardiogramme et les douleurs sont similaires, mais aucune artère n’est bouchée. Le cœur, sous l’effet du stress, se contracte de manière anormale. En quelques semaines, l’état se résorbe généralement sans laisser de séquelles. Les femmes y seraient plus exposées, en raison d’une plus grande réactivité du système vasculaire au stress.

Quand le cœur a ses raisons… de s’arrêter

Au Japon, où le rapport à l’amour est souvent codifié voire intériorisé, les émotions violentes liées à une rupture sont prises au sérieux. Dans certains cas, ce syndrome peut justifier un arrêt de travail. Et si l’idée semble saugrenue ailleurs, elle s’inscrit dans une société où l’intensité émotionnelle est souvent contenue — jusqu’à ce qu’elle déborde.

Cette reconnaissance médicale du chagrin amoureux comme source de souffrance physique et psychologique étonne à l’étranger. Pourtant, elle trouve un écho dans d’autres cultures : aux Philippines, par exemple, un député a proposé l’instauration d’un “congé cœur brisé” de trois jours non rémunéré, pour aider les jeunes à faire face à une rupture.

Amour sous contrôle dans une société en mutation

Ce congé inattendu interroge, surtout dans un pays où l’amour semble de plus en plus désincarné. Le Japon voit se développer depuis des années un marché de l’affection déléguée : agences de petits amis à louer, bars à confessions romantiques, mariages en solo… Même le fait de tomber amoureux de personnages virtuels — prend de l’ampleur.

Ces pratiques traduisent une difficulté croissante à nouer des liens réels. Comme l’explique Shino Matsuyama, les chiffres sont éloquents : près de 70 % des jeunes adultes japonais non mariés sont célibataires, et près de la moitié n’a jamais eu de relation intime. Le gouvernement lui-même s’en alarme, alors que la natalité poursuit sa chute. Le modèle traditionnel du couple semble avoir perdu sa place, parfois jugé trop contraignant ou inégalitaire.

Tako-Tsubo : entre paradoxe et miroir social

Le paradoxe est frappant : dans une société où l’on paie pour simuler l’amour, le cœur brisé est reconnu comme une urgence médicale. Cette contradiction reflète à la fois la solitude croissante, le poids des normes, et le besoin universel d’attention émotionnelle. Ce que révèle surtout le syndrome du Tako-Tsubo, c’est que l’amour, même rare ou détourné, continue de frapper fort. Et qu’il mérite, à sa manière, d’être pris au sérieux.

Que ce soit au Japon ou ailleurs, la question du bien-être émotionnel gagne en légitimité. Le Tako-Tsubo n’est pas seulement une curiosité médicale, mais un signal : notre société a peut-être besoin de considérer les douleurs du cœur avec autant d’attention que celles du corps. Et parfois, une pause, un congé, un instant de repli… peuvent faire toute la différence.