Des chercheurs ont calculé le nombre de partenaires qu’il faudrait avoir avant de s’engager

Si dans les contes Disney et les comédies à l’eau de rose, les protagonistes ne connaissent qu’un seul amour, en réalité ce ne serait pas un bon exemple. Selon la science, il faudrait un petit échauffement sentimental avant de se promettre l’éternité et de sceller l’union. Aux oubliettes ce mythe de l’amour unique : avoir plusieurs partenaires n’est plus un signe de frivolité mais une expérience requise pour un couple qui dure.

Quand chaque expérience amoureuse devient un apprentissage

Si vous avez grandi avec Blanche Neige, Cendrillon et les autres princesses en robe bouffante, vous croyez peut-être au prince charmant, ce premier homme du reste de votre vie. Un sombre inconnu qui devient votre partenaire de toujours, votre moitié, votre double. Mais ce chevalier servant en botte de cuir et en cape kitsch n’est qu’une légende. Dans la réalité, vous avez peu de chance de croiser votre âme sœur par hasard, au détour d’une rue ou d’une forêt enchantée. Pendant longtemps, enchaîner plus de deux ou trois partenaires était un “truc” de Don Juan ou le symptôme commun des cœurs d’artichaut.

Pourtant, selon une étude américaine, multiplier les conquêtes, dans la limite du raisonnable, n’est pas forcément une attitude volage. C’est presque un “passage obligé”, un échauffement pour se perfectionner et apprendre de ce qui n’a pas marché. Ces histoires d’amour qui ne se sont jamais écrites sont comme des brouillons avant le chapitre le plus important de votre vie amoureuse. D’après cette enquête, qui contredit tous les scénarios mielleux de la pop culture, il faudrait avoir eu au moins 10 partenaires sexuels avant de s’investir pleinement dans une relation sérieuse.

Évidemment, l’idée n’est pas de tenir un tableau Excel de tous vos amants en listant vos apprentissages et vos désillusions mais plutôt de vous enrichir de chaque idylle. Ces romances furtives vous font gagner en maturité, l’air de rien.

Le nombre de partenaires à ne pas dépasser

Si vous pouvez compter vos exs sur les doigts de vos mains, alors vous êtes prêts à franchir un cap et à pactiser avec Cupidon. En revanche, si vous avez dépassé cette limite, vous risquez de vous lancer dans une quête sans fin et de développer une phobie des relations longue durée. C’est la science qui le dit. L’étude a révélé que les personnes ayant eu plus de dix partenaires sexuels avant de se mettre en couple rencontrent davantage de difficultés à maintenir une relation stable dépassant cinq ans.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette moindre capacité d’engagement : la succession de partenaires peut être liée à un manque de confiance en soi, à une quête permanente du partenaire parfait ou encore à un choix assumé de rester célibataire pour préserver un sentiment de liberté. Or, ce n’est pas parce que vous avez eu plus de dix partenaires que toutes vos romances sont vouées à l’échec ou que vous resterez seuls jusqu’à la fin de vos jours.

Une étude à prendre avec des pincettes

Nul besoin d’avoir un QI supérieur pour savoir que l’amour n’est pas une science exacte. Il y a des personnes qui rencontrent la bonne personne du premier coup et qui connaissent rapidement ce fameux “happy end”. Puis il y en a d’autres qui prennent leur temps, qui préfèrent se tromper plusieurs fois et endurer plusieurs ruptures édifiantes avant d’entreprendre une histoire sérieuse. En réalité, vous pouvez avoir dix partenaires dans votre vie et ne jamais rien en tirer. Vous pouvez aussi vous satisfaire de votre simple présence à la manière de Bridget Jones, ambassadrice du célibat.

Se forcer à remplir le quota des dix partenaires, c’est peut-être passé à côté d’une belle histoire, celle qui dure éternellement. Et à l’inverse, se brider dans ses romances, c’est prendre le risque d’avoir des regrets plus tard. L’amour se vit à la première personne et n’a pas à être dicté par des statistiques.

L’amour n’est pas un « bingo »ou un jeu du « juste chiffre », c’est une expérience très personnelle. Cette étude a au moins le mérite de redorer la réputation de celles et ceux qui ne se marient pas au premier regard. Autrefois, avoir une dizaine de romances était typique des personnes aux moeurs légères. Aujourd’hui, c’est quasiment la norme.