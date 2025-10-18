En Chine, ces jeunes femmes louent des « hommes mamans » pour combler un manque invisible

Vie amoureuse
Fabienne Ba.
Azra Tuba Demir/Pexels

Face à la solitude urbaine, nombre de jeunes Chinoises ont recours à des services surprenants : elles paient des « hommes mamans » pour quelques minutes de tendresse, mêlant douceur et sécurité dans une société souvent avare de contacts physiques.

Des câlins tarifés pour briser l’isolement

Le phénomène prend racine dans la difficulté à nouer des relations intimes ou amicales. Pour 20 à 50 yuans, des hommes dits au « physique rassurant » offrent 5 minutes de câlins dans les stations de métro, parcs ou centres commerciaux. Cette « location d’affection » répond à un besoin émotionnel immédiat chez de nombreuses femmes, qui expriment le sentiment de chaleur humaine trouvé auprès d’un inconnu plus que dans le simple geste.

Des attentes sociales bouleversées

La tendance, d’abord réservée aux adeptes de musculation, élargit désormais son spectre à des profils dits « doux et attentifs », plus en accord avec les désirs actuels de bienveillance. Les clientes relatent leur malaise quant à leur apparence ou leur niveau de stress, expliquant la demande croissante. Les applications de messagerie facilitent l’organisation de ces rencontres, souvent partagées et commentées sur les réseaux sociaux.

Si cette pratique attire la curiosité et provoque des débats, elle révèle avant tout un manque d’affection ressenti dans une société qui valorise la réussite, mais oublie parfois l’importance des gestes simples et du contact humain.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Vous n’arrivez pas à dire « je t’aime » ? Ce que cela révèle (vraiment) de vous

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Vous n’arrivez pas à dire « je t’aime » ? Ce que cela révèle (vraiment) de vous

Exprimer son amour verbalement est souvent plus compliqué que de le ressentir. Entre peur, mécanismes de défense et...

Vous ne devinerez jamais combien de fois il l’a demandée en mariage avant qu’elle dise oui

Persévérance sans limites : pendant 7 ans, Luke Wintrip a multiplié les propositions les plus spectaculaires à Sarah… qui...

La démarche très osée de cette célibataire en quête d’amour

Trouver l’amour n’a jamais été aussi complexe dans un monde dominé par les relations virtuelles. Pour Lisa Catalano,...

Elle commence sa journée comme ça et son couple s’est transformé

Commencer la journée par un moment partagé peut transformer la dynamique d’un couple. La "morning routine du love",...

Ce comportement subtil pourrait révéler que votre partenaire n’est pas fait pour vous

Dans un couple, les grandes ruptures sont souvent précédées par des signes discrets que beaucoup ignorent. Un de...

Ce seul scénario effrayant à craindre quand on est en couple

Non ce n’est pas la crainte de voir votre partenaire tomber dans les bras de sa collègue ou...