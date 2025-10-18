En Chine, ces jeunes femmes louent des « hommes mamans » pour combler un manque invisible

Face à la solitude urbaine, nombre de jeunes Chinoises ont recours à des services surprenants : elles paient des « hommes mamans » pour quelques minutes de tendresse, mêlant douceur et sécurité dans une société souvent avare de contacts physiques.

Des câlins tarifés pour briser l’isolement

Le phénomène prend racine dans la difficulté à nouer des relations intimes ou amicales. Pour 20 à 50 yuans, des hommes dits au « physique rassurant » offrent 5 minutes de câlins dans les stations de métro, parcs ou centres commerciaux. Cette « location d’affection » répond à un besoin émotionnel immédiat chez de nombreuses femmes, qui expriment le sentiment de chaleur humaine trouvé auprès d’un inconnu plus que dans le simple geste.

Des attentes sociales bouleversées

La tendance, d’abord réservée aux adeptes de musculation, élargit désormais son spectre à des profils dits « doux et attentifs », plus en accord avec les désirs actuels de bienveillance. Les clientes relatent leur malaise quant à leur apparence ou leur niveau de stress, expliquant la demande croissante. Les applications de messagerie facilitent l’organisation de ces rencontres, souvent partagées et commentées sur les réseaux sociaux.

Si cette pratique attire la curiosité et provoque des débats, elle révèle avant tout un manque d’affection ressenti dans une société qui valorise la réussite, mais oublie parfois l’importance des gestes simples et du contact humain.