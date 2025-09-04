Infidélité : ces professions surprenantes qui briseraient le plus de couples

Vie amoureuse
Fabienne Ba.
Plusieurs études récentes menées sur des profils inscrits à des sites de rencontres extraconjugales — notamment Gleeden et Ashley Madison — placent la santé au sommet des métiers propices à l’infidélité. Médecins, infirmières, mais aussi secrétaires et avocates dominent largement le classement des professions féminines à risque.

Médecins, infirmières : un environnement sous haute tension

Selon les chercheurs interrogés par Forbes, l’intensité du stress, la proximité émotionnelle entre collègues et les longues heures de garde favorisent la création de liens et parfois de relations parallèles. Psychology Today précise : « Le stress, les horaires atypiques et l’environnement hospitalier créent un contexte où les frontières entre vie privée et professionnelle s’effacent, augmentant la tentation ».

Les autres métiers à surveiller

Viennent ensuite les commerciaux et les enseignants, régulièrement cités dans les enquêtes comme professions à haut risque. Du côté masculin, ingénieurs, cadres financiers, banquiers, architectes ou militaires complètent le palmarès. Ces postes impliquent souvent des déplacements, du stress et une vie sociale intense, autant de facteurs qui entraînent davantage d’occasions de liaisons.

Facteurs psychologiques clés selon Forbes et Psychology Today

Comme le souligne un article de Forbes : « Le pouvoir professionnel et la responsabilité constituent des facteurs d’opportunité et de drague qui, cumulé à un mal-être personnel ou à la recherche de stimulation émotionnelle, favorisent l’infidélité ». Psychology Today va plus loin sur la dimension psychologique : « Le cadre professionnel intense, la gestion de la douleur ou du stress, et la quête d’une échappatoire expliquent pourquoi la médecine surclasse tous les autres secteurs ».

L’infidélité trouve un terreau particulier dans les secteurs médicaux, où stress et interactions humaines exacerbent les risques, comme le certifient Forbes et Psychology Today.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
