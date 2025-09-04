Infidélité : ces professions surprenantes qui briseraient le plus de couples

Plusieurs études récentes menées sur des profils inscrits à des sites de rencontres extraconjugales — notamment Gleeden et Ashley Madison — placent la santé au sommet des métiers propices à l’infidélité. Médecins, infirmières, mais aussi secrétaires et avocates dominent largement le classement des professions féminines à risque.

Médecins, infirmières : un environnement sous haute tension

Selon les chercheurs interrogés par Forbes, l’intensité du stress, la proximité émotionnelle entre collègues et les longues heures de garde favorisent la création de liens et parfois de relations parallèles. Psychology Today précise : « Le stress, les horaires atypiques et l’environnement hospitalier créent un contexte où les frontières entre vie privée et professionnelle s’effacent, augmentant la tentation ».

Les autres métiers à surveiller

Viennent ensuite les commerciaux et les enseignants, régulièrement cités dans les enquêtes comme professions à haut risque. Du côté masculin, ingénieurs, cadres financiers, banquiers, architectes ou militaires complètent le palmarès. Ces postes impliquent souvent des déplacements, du stress et une vie sociale intense, autant de facteurs qui entraînent davantage d’occasions de liaisons.

Facteurs psychologiques clés selon Forbes et Psychology Today

Comme le souligne un article de Forbes : « Le pouvoir professionnel et la responsabilité constituent des facteurs d’opportunité et de drague qui, cumulé à un mal-être personnel ou à la recherche de stimulation émotionnelle, favorisent l’infidélité ». Psychology Today va plus loin sur la dimension psychologique : « Le cadre professionnel intense, la gestion de la douleur ou du stress, et la quête d’une échappatoire expliquent pourquoi la médecine surclasse tous les autres secteurs ».

L’infidélité trouve un terreau particulier dans les secteurs médicaux, où stress et interactions humaines exacerbent les risques, comme le certifient Forbes et Psychology Today.