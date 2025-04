Ce comportement amoureux toxique fait perdre confiance en soi

À l’ère des rencontres en ligne et des flirts 2.0, les comportements toxiques sont courants. Le dernier né de la liste en « ing » consiste à disparaître des radars lorsque la relation devient sérieuse et de revenir du jour au lendemain comme si de rien n’était. Un amour « en yoyo » qui se nomme le « prowling ».

Qu’est-ce que le prowling ?

Encore un nouveau terme anglais qui vient s’ajouter au répertoire des pratiques amoureuses toxiques. Le « prowling » est un mot dérivé du verbe « to prowl », qui signifie « rôder » dans la langue de Shakespear. En clair, les adeptes de cette technique vont et viennent dans la relation. Petite mise en situation. Vous entamez une romance, persuadée d’avoir enfin trouver le « bon », mais un mois plus tard, celui que vous considérez comme l’élu se montre distant sans raison apparente. Il ne vous donne presque plus signe de vie ou très peu. Et alors que vous commencez à passer à autre chose, il fait à nouveau irruption sur l’écran de votre téléphone, avec des émojis cœur à l’appui.

Contrairement au ghosting, où la personne joue au mort et lâche des vus sans laisser de réponses, le prowling est plus insidieux. Ces marionnettistes des sentiments, aussi surnommés « les rôdeurs », ne rompent jamais totalement le contact et s’assurent d’entretenir l’espoir. Ils vous gardent précieusement sous la main et refont surface quand bon leur semble. Non ils ne sont pas amnésiques, simplement sadiques.

« Le prowler est toujours source de problèmes. Il joue avec les émotions, il vous traque un instant, disparaît celui d’après. Et il ne vaut jamais les ennuis ou la souffrance qu’il provoque », décrit Eugénie Legendre, représentante de l’application de rencontres Happn, à Yahoo UK

La façon dont le prowling vous détruit

Les personnes qui sont victimes du prowling vivent une idylle en pointillés, une romance à la carte où elles n’ont aucun pouvoir de décision. Le « prowler » transforme la relation en un cache-cache permanent et il a toujours des excuses pour justifier son absence. En face, les victimes se disent « il avait certainement de bonnes raisons » ou « ce n’était peut-être pas le bon moment ». Pourtant, le prowling est un stratagème pour mieux contrôler l’autre et créer une emprise.

Au début, le « prowler » se montre très investi dans la relation. Il vous envoie des tas de messages, vous appelle pendant des heures et vous propose des rendez-vous au summum du romantisme. Bref, il met tout en œuvre pour vous rendre accro. Tant et si bien que lorsqu’il se mue en Casper et disparaît, vous ressentez un terrible manque. C’est justement là toute la dangerosité du prowling. Le prowler vous laisse avec vos doutes et vos incompréhensions puis quand il revient, vous redoublez de tendresse pour le garder. Mais le scénario se répète inlassablement, laissant votre coeur à morphes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victimes Relations Toxiques (@victimesrelationstoxiques)

Comment se défaire du prowling ?

Le problème avec le prowler, c’est que quand il pointe à nouveau le bout de son nez, tout mielleux, vous n’arrivez pas à dissimuler votre joie. Certes, il vous a fait ruminer et a causé de nombreuses nuits blanches mais ce qui compte pour vous c’est de l’avoir récupéré. Pour se dépêtrer du prowling, il faut donc essayer de contenir votre enthousiasme et faire comprendre à ce charlatan du cœur qu’il n y a pas de « deuxième chance ».

Dites-lui que votre patience à des limites et que vous cherchez un homme qui vous traite comme sa copine, non pas comme son pantin. Confrontez-le aux faits et ne tombez pas dans son baratin. Arrêtez de croire qu’il va changer ou que vous pouvez le « sauver ». Le prowler est du même rang que les pervers narcissiques : c’est un manipulateur né.

Le prowling est le nouveau mal amoureux du 21ème siècle. Un comportement propre au dating 2.0. Après tout, c’est plus facile de jouer avec les sentiments derrière un écran. Le prowler ne ferait certainement pas le fier dans la vraie vie.