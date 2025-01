Vous vous comparez à son ex ? Voici comment arrêter cette fâcheuse habitude

Elle n’est plus là et pourtant elle vous obsède. Vous la surveillez avec un « compte-espion » sur ses réseaux sociaux et vous essayez de soutirer toutes les informations possibles pour vous en faire un portrait plus clair. Cette ex, fantôme du passé, hante toutes vos pensées. « Était-elle plus drôle ? Plus belle ? Plus intéressante ? Mieux que moi au lit ». Vous vous posez mille questions à son sujet. Au départ, c’était une simple enquête de routine « juste pour voir à quoi elle ressemble » et par la suite ça devient une compétition permanente contre cette rivale invisible. Se comparer à l’ex de son partenaire est un réflexe « normal », sauf si ça tourne à l’extrême. Voici comment vivre votre histoire au présent et redevenir le personnage principal de votre idylle.

L’ex : un fantôme qui n’a plus lieu d’être

L’ex de votre partenaire a débarrassé le plancher depuis un bon moment, mais elle rôde partout. Même si votre moitié l’a oubliée et chassée de son existence, vous la ramenez inlassablement au cœur de l’attention. Au départ, vous regardez simplement son compte Instagram pour poser un visage sur cette personne qui vous a précédé. Puis, vous vous transformez en agent du FBI et vous passez le clair de votre temps à analyser son profil virtuel, dans l’espoir de trouver ce petit défaut qui vous rassurera.

Mais nada. Pas l’ombre d’une imperfection. Plus vous en savez sur elle et plus la jalousie vous gagne. Vous vous dites « qu’est-ce qu’elle a de mieux que moi ? ». Il est facile d’idéaliser l’ex de votre partenaire, surtout si celle-ci est mentionnée dans des anecdotes ou apparaît sur des photos du passé.

Se comparer à l’ex de son partenaire est assez « naturel ». Vous voulez vous sentir unique et irremplaçable, il n’y a pas de mal à ça. Sauf que voilà, ce qui commence par de la curiosité pure peut prendre des proportions hors normes. Vous finissez par « calquer » inconsciemment cette figure du passé. Et ça vous nuit, à vous et à votre couple.

Se comparer à son ex : un piège pour l’estime de soi

Même si votre partenaire en parle toujours négativement, vous ne pouvez pas vous empêcher de glorifier son ex. Peut-être parce que vous êtes malencontreusement tombée sur un cliché de cette époque où elle était à votre place, souriante, radieuse et passionnée. À l’évocation de son ex, vous éprouvez à la fois de la haine et de l’admiration. À défaut de ne pas avoir été la « première », vous faites tout pour copier ce que votre partenaire a autrefois aimé.

C’est plus fort que vous. Même si ça vous torture le coeur, vous questionnez votre partenaire, pour savoir ce qu’elle faisait dans telle situation, comment elle se comportait en vacances et ce que ses parents pensaient d’elle. Se comparer à cette ex, réelle ou fantasmée, est souvent le reflet d’un manque de confiance en soi. En cherchant à répondre à un idéal que vous pensez qu’elle incarnait, vous vous enfermez dans une quête toxique de perfection. Or, en cherchant à être « mieux » qu’une autre, vous risquez de perdre ce qui vous rend si unique.

Se comparer à l’ex d’un partenaire n’est pas un crime. Mais c’est une habitude malsaine qui peut fragiliser votre couple et le conduire à sa propre perte. Il serait dommage de ruiner une histoire qui a bien commencé à cause d’une femme qui ne règne que dans votre tête. Voici les 4 étapes pour revenir au centre de votre couple et arrêter de vous comparer à cette ex, qui n’est plus qu’un vague souvenir.

Comprenez l’impact de la comparaison sur votre couple

La première étape pour se libérer de ce réflexe de comparaison est de comprendre en quoi il est nuisible. En vous comparant sans cesse à l’ex, vous vous mettez dans une position défensive et vulnérable. À trop vous focaliser sur l’ex de votre partenaire, vous finissez par en oublier votre couple. Vous doutez de votre propre valeur et vous allez même jusqu’à vous persuader que votre partenaire était plus « heureux » avant. Vous ignorez les qualités et la beauté de ce que vous partagez avec votre partenaire à l’instant T.

Concentrez-vous sur vos propres qualités et sur la richesse de votre relation

Une des façons les plus puissantes de se détacher de cette comparaison toxique est de redécouvrir et de célébrer vos propres forces. Vous avez des qualités uniques et des caractéristiques qui font la personne que vous êtes. Votre partenaire ne veut pas que vous soyez la copie conforme de son ex, sinon il ne vous aurait pas choisi. Prenez le temps de noter vos qualités et de vous les rappeler régulièrement, avec des post-its par exemple ou à travers le journaling. Musclez votre confiance et acceptez que ce que vous apportez à votre partenaire est tout aussi précieux. Ce n’est pas une compétition.

Parlez ouvertement de vos sentiments avec votre partenaire

Vous avez le droit de ressentir de la jalousie ou même de l’illégitimité en pensant à son ex. C’est humain. Cependant, pas question de garder ces émotions pour vous et de les laisser infecter votre couple. Partagez vos inquiétudes avec votre partenaire de manière calme et honnête. Votre partenaire est certainement loin de s’imaginer que vous avez pris son ex en modèle. Surtout si vous l’épiez en catimini quand il a le dos tourné.

Ouvrir la discussion vous permet de créer un espace sûr et de rétablir la confiance. En entendant vos craintes, votre partenaire pourra vous rassurer et vous montrer à quel point vous êtes importante à ses yeux. Souvent, votre partenaire ne voit pas son ex sous la même lumière, ce qui vous permet de mieux comprendre que vous êtes celle qui occupe son cœur à présent.

Pratiquez la pleine conscience et lâchez prise

La pleine conscience est un excellent outil pour sortir de la spirale des pensées négatives. Lorsque vous êtes consciente de l’instant présent, vous vous concentrez sur ce qui est réel et tangible dans votre vie actuelle. Plutôt que de ruminer sur le passé, apprenez à apprécier les moments partagés avec votre partenaire. Le lâcher-prise permet de libérer votre esprit et d’embrasser le potentiel infini d’une relation saine et épanouie. Il est temps de regarder vers l’avant et de se libérer.

Se comparer à l’ex de son partenaire, c’est s’accrocher à un passé qui n’a plus lieu d’être. Là où la comparaison s’arrête, l’épanouissement à deux commence. Maintenant, vous savez comment sortir de ce triangle amoureux que vous vous êtes sournoisement imposé.