Ce trait de caractère favoriserait les rencontres amoureuses !

Lorsqu’il s’agit de trouver l’amour, certaines qualités semblent indémodables : l’humour, la gentillesse, l’intelligence ou encore l’écoute. Cependant, selon un rapport de Tinder pour la fin d’année 2024, un trait de caractère en particulier pourrait gagner en popularité auprès des personnes à la recherche d’un·e partenaire en 2025 : une attitude positive et insouciante, surnommée la « golden retriever energy ».

Qu’est-ce que la « golden retriever energy » ?

Inspirée par les traits emblématiques des golden retrievers, cette qualité fait référence à une disposition optimiste, bienveillante et dévouée. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il ne s’agit pas d’être naïf ou exubérant, mais plutôt de faire preuve de chaleur, de loyauté et d’ouverture envers les autres.

Selon Julia Childs Heyl, psychothérapeute citée par Very Well Mind, une personne dotée de cette énergie « est extravertie, enthousiaste et prête à essayer de nouvelles choses. Elle est également chaleureuse, optimiste et reconnaissante, ce qui peut rendre une relation particulièrement épanouissante ».

Pourquoi ce trait est-il si attirant ?

Les traits associés à cette « golden retriever energy » sont particulièrement appréciés dans un monde où les relations peuvent parfois être compliquées par le stress ou la méfiance. Voici quelques caractéristiques clés qui la rendent si séduisante :

Positivité : les personnes dotées de cette qualité préfèrent voir le verre à moitié plein. Elles encouragent leur entourage à envisager les meilleures issues possibles et évitent de se laisser happer par des scénarios négatifs.

les personnes dotées de cette qualité préfèrent voir le verre à moitié plein. Elles encouragent leur entourage à envisager les meilleures issues possibles et évitent de se laisser happer par des scénarios négatifs. Ouverture d’esprit : elles sont prêtes à sortir de leur zone de confort pour essayer de nouvelles expériences, comme l’explique Lisa Marie Bobby, psychologue relationnelle. Par exemple, elles peuvent facilement s’enthousiasmer à l’idée de pratiquer une activité inconnue, simplement pour partager un moment de complicité.

elles sont prêtes à sortir de leur zone de confort pour essayer de nouvelles expériences, comme l’explique Lisa Marie Bobby, psychologue relationnelle. Par exemple, elles peuvent facilement s’enthousiasmer à l’idée de pratiquer une activité inconnue, simplement pour partager un moment de complicité. Spontanéité : ces personnes vivent dans l’instant présent et évitent de mettre une pression excessive sur elles-mêmes ou sur leurs partenaires, rendant les relations plus simples et naturelles.

« Golden retriever energy » : attention aux excès

Bien que cette attitude décrite comme positive soit un atout, elle peut également comporter des défis. Une « positivité toxique », par exemple, pourrait masquer des émotions négatives non exprimées, empêchant une communication authentique dans le couple. De même, une énergie dite débordante mal canalisée pourrait devenir fatigante pour certaines personnes.

Un modèle relationnel qui rassure

Pour Devyn Simone, experte en relations chez Tinder, ce trait incarne l’idée d’une relation sécurisante et équilibrée. « Ce type de partenaire est celui ou celle sur qui on peut compter, avec qui on se sent bien et qui apporte une attitude positive au quotidien », explique-t-elle à CNBC.

Alors que les attentes en matière de relations évoluent, cette qualité semble ainsi répondre à un besoin universel : celui de se sentir compris·e, soutenu·e et valorisé·e. En cultivant la bienveillance, l’écoute et l’ouverture d’esprit, chacun·e peut nourrir une dynamique de couple plus harmonieuse et épanouissante.

En 2025, la recherche d’un·e partenaire pourrait bien se concentrer sur ces traits de caractère qui allient simplicité et authenticité, faisant de la « golden retriever energy » une véritable clé pour des rencontres amoureuses réussies.