Ce détail négligé dans votre couple pourrait vous mener à l’infidélité !

Manque d’attention, absence professionnelle prolongée, colère, frustration sexuelle… dans l’imaginaire collectif, l’infidélité survient seulement quand le couple est à bout de souffle ou dans une impasse. Mais il y a une autre « raison » qui pousse les femmes hétéros à commettre l’irréparable et aller voir ailleurs. Lorsque ces messieurs sont avares en compliments et oublient de jeter des fleurs à leur compagne, elles n’hésitent pas à découcher et à explorer d’autres corps. C’est ce que révèle une étude menée par Gleeden, le site de rencontres extra-conjugales. Alors mieux vaut flatter avant de se faire tromper. À bon entendeur.

Le manque de compliments en cause

Si l’excès de compliments paraît parfois louche ou passe pour du baratin, le manque de flatteries est presque la pire bavure sentimentale. Il faut un juste équilibre, quand il y en a trop, ça ne va pas et quand il n’y en a pas du tout, c’est inacceptable. Lorsque les hommes hétéros omettent de nourrir l’égo de leur compagne et d’encenser leur nouvelle coupe de cheveux ou leur robe flambant neuve, ils font une grossière erreur. Il n’en faut pas plus pour que ces mesdames tournent les talons et partent en quête d’un amant. C’est ce que pointe une étude menée par le site de rencontre pour adultères « Gleeden » sur 11 600 femmes inscrites.

Ce qui encourage les femmes hétéros à trahir leur partenaire et à franchir cet interdit, ce n’est pas le sentiment de solitude ou l’ennui, mais la carence d’éloges. Selon les résultats, 77 % des femmes hétéros reconnaissent que « le manque de compliments de la part de leur partenaire les ont poussées à l’infidélité ». Ces femmes, pas assez valorisées par leur partenaire, ont besoin de sentir ce regard admiratif se poser sur elles ou ces phrases de Don Juan se glisser dans leurs oreilles. En fait, elles veulent un partenaire qui enrichit leur amour-propre. Elles cherchent quelqu’un qui honore les plats qu’elles se sont données du mal à préparer et qui remarque le moindre petit changement physique, même une couleur de vernis.

Pas question d’en faire des tonnes ou d’être dans l’exagération et encore moins de se réincarner en Roméo. Les femmes hétéros exigent seulement un peu plus d’attention. Qu’il s’agisse d’un compliment sur le physique, sur la personnalité ou sur la relation, ces mesdames sont preneuses. Mais leur patience a des limites. Alors pour combler ce manque de compliments, elles s’en remettent à l’infidélité.

Une question de confiance en soi

Quand les hommes hétéros pensent leurs femmes « acquises », ils font tout de suite moins d’effort. Il faut presque réclamer pour avoir un « t’es jolie » ou « j’adore ton sens de l’humour ». Il faut carrément les aider et leur donner des indices pour qu’ils remarquent ce qui a changé. Vous pouvez passer quinze fois devant eux, ils ne voient plus rien. À force, les femmes hétéros ont l’impression d’être « invisibles », voire même inexistantes. Elles en ont marre de supplier pour être encensées. Alors elles se tournent vers des hommes capables de les faire rougir à nouveau et de rassurer leur égo.

« Lorsqu’elles s’inscrivent sur notre plateforme, les femmes se font rapidement courtiser par un grand nombre d’hommes et elles reprennent très vite confiance en elles et en leur pouvoir de séduction », explique Solène Paillet, directrice de la communication de Gleeden au média TerraFemina

76 % d’entre elles cèdent d’ailleurs à l’infidélité pour se prouver qu’elles peuvent encore séduire et envoûter les hommes sur leur passage. Enfin, 42 % d’entre elles déclarent avoir perdu leur désir face à un conjoint complètement désintéressé et bien installé dans son confort.

L’infidélité n’est pas l’unique solution. Si votre conjoint vous fait des compliments une fois par an et s’y prend maladroitement, ça ne veut pas forcément dire qu’il vous néglige ou qu’il vous aime moins qu’au premier jour. Pour certaines personnes, les compliments viennent naturellement, sans forcer tandis que pour d’autres ils relèvent de l’exception. Le langage de l’amour y est pour beaucoup. Peut-être que votre partenaire vous montre son affection autrement ou qu’il est émotionnellement indisponible. Si vous sentez un relâchement dans votre couple, parlez-en avec votre moitié avant qu’il ne soit trop tard. Vous pouvez rendre l’échange plus ludique.

Instaurez une boîte à compliments . Notez des mots élogieux sur des papiers et ouvrez-les chaque matin, avec votre moitié. Ça peut être un compliment sur l’apparence ou sur les valeurs morales de l’autre. Ce qui importe, c’est que chaque personne soit gratifiée. Une méthode astucieuse si votre partenaire n’est pas doué avec les déclarations.

. Notez des mots élogieux sur des papiers et ouvrez-les chaque matin, avec votre moitié. Ça peut être un compliment sur l’apparence ou sur les valeurs morales de l’autre. Ce qui importe, c’est que chaque personne soit gratifiée. Une méthode astucieuse si votre partenaire n’est pas doué avec les déclarations. Prévoyez une soirée « action ou vérité » . C’est une bonne stratégie pour se dire les choses sincèrement sans que ça passe pour des reproches. C’est une manière d’ouvrir le dialogue et d’éclaircir certains sujets avec plus de tact.

. C’est une bonne stratégie pour se dire les choses sincèrement sans que ça passe pour des reproches. C’est une manière d’ouvrir le dialogue et d’éclaircir certains sujets avec plus de tact. En dernier recours, tentez la thérapie de couple. Elle n’est pas réservée aux couples en phase terminale et peut résorber bien des non-dits. Dans ces cas-là, le thérapeute sert un peu d’arbitres.

Lorsque les compliments disparaissent du quotidien à deux, les femmes hétéros franchissent le cap de l’infidélité et compensent avec un homme qui a le bagout d’un vrai gentleman. Dans le sens inverse, les hommes, eux, trompent parce qu’ils n’arrivent pas à se contenter d’une seule partenaire. C’est ce que révélait Psychology Today.