Êtes-vous en couple par habitude ou par amour ? Ces signes vont vous le dire

Après plusieurs années de relation, la frontière entre habitude et amour se brouille et les couples sont un peu perdus dans leur sentiment. Les gestes tendres et les petites attentions sont robotiques et n’ont plus la même saveur qu’au début. Les partenaires ont le cœur engourdi par la routine et les papillons à morphes dans le ventre. Ces signes indiquent que votre couple a un autre moteur que l’amour.

Quand l’habitude prend le dessus

Les couples qui ont plusieurs années de vie commune au compteur sont souvent pris dans la routine. Les journées se ressemblent, les rituels s’installent et la fièvre amoureuse des premiers mois redescend d’un coup. Si au début de la relation, les couples innovent et voient tout en rose, après quelque temps sous le même toit, ils finissent par tomber dans la monotonie. C’est un peu inévitable. Ce ne sont pas des répliques des personnages de comédie romantique, qui, malgré de nombreuses bougies soufflées à deux, ont toujours plaisir à se côtoyer.

Dans la vraie vie, les couples s’apparentent plus à des colocataires qu’à des amoureux transits. Tout est très mécanique et bien moins spontané, comme si la relation était sur pilote automatique. Quand l’habitude l’emporte sur l’amour, il n y a plus de réel intérêt envers l’autre. Vous cohabitez plus que vous ne partagez le foyer. Le premier signe que votre couple est peut-être plus routinier qu’amoureux ? L’absence de curiosité. Vous connaissez ses journées par cœur, ses anecdotes aussi. Mais depuis combien de temps n’avez-vous pas demandé “et toi, tu rêves de quoi en ce moment ?”.

Quand l’amour s’endort, les conversations profondes s’espacent, les questions ouvertes disparaissent. Les repas sont silencieux ou animés par le son de la télévision. Même les retrouvailles sur l’oreiller se font sans un bruit. Vous restez chacun dans votre partie du lit, téléphone ou livre en main comme si un barrage invisible régnait entre vous. Les échanges se limitent à des questions pratiques. “Est-ce que tu as vidé le lave-vaisselle ?”. “Tu peux prendre du pain en courses ?”. Parfois, vous demandez “comment s’est passé ta journée”, en écoutant la réponse d’une seule oreille.

L’intimité devient rare… ou mécanique

Si au début de la relation, les partenaires font presque velcro et ressentent le manque à la moindre petite minute loin de l’autre, lorsque l’habitude s’installe, ils cherchent plutôt à se fuir. Quand l’un reste à la maison, l’autre trouve un prétexte pour sortir. Finalement, vous ne faites que vous croiser en coup de vent.

Il n y a plus de petits mots laissés sur le frigo, ni de petits déjeuners apportés au lit et encore moins de chamailleries qui se terminent au lit. Le bisou du matin est expéditif. Vous tendez vos lèvres comme vous tendez votre main pour prendre une baguette de pain à la boulangerie : sans y faire de cas. Dans un couple, nul besoin de faire des déclarations mielleuses à la Love Actually pour affirmer son amour. Or, quand il n y a plus une seule marque d’affection, ni dans les gestes, ni dans les mots, c’est que l’heure est grave.

Ce qui vous retient, c’est la peur (pas l’élan)

L’habitude a cette capacité sournoise à nous faire confondre sécurité avec bonheur. Peut-être restez-vous parce que “c’est confortable”, ou parce que vous redoutez le vide, les démarches, les explications à votre entourage. Mais au fond, restez-vous par amour ou par inertie ? Dans votre couple, plus rien ne vous galvanise mais vous préférez prolonger cette relation plutôt que de devoir tout recommencer.

Les couples solides avancent à deux, en se projetant dans le futur et en s’ouvrant à la nouveauté. Cependant, quand l’habitude empiète sur l’amour, les partenaires stagnent et s’engluent un peu plus dans la routine.

Les projets communs ont disparu

Acheter un bien immobilier, adopter un animal de compagnie, envisager un bébé, s’inscrire à un sport ensemble, réserver un cours de poterie à deux… Ça ne fait pas du tout partie de vos plans, ni de vos conversations. C’est bien simple, même organiser les prochaines vacances ne vous procure aucune once de joie. À l’époque, vous vous seriez empressée de cirer le net pour trouver une location insolite mais aujourd’hui, vous ne faites plus de proposition, vous êtes spectatrice de votre relation. Si chaque projet est accueilli par un “bof”, c’est peut-être que l’amour s’est assis dans un coin sans faire de bruit.

La présence de l’autre est un poids

Aux prémices d’une romance, les deux partenaires ont hâte de se retrouver et rêvent de se mettre en ménage pour ne plus passer une seconde l’un sans l’autre. Mais lorsque l’habitude déborde sur l’amour, la présence de l’être aimé devient vite insupportable. À tel point que vous ne pouvez plus le voir en peinture. Tout vous agace chez lui : sa façon de manger, son odeur, ses mimiques, sa voix. Ses défauts vous sautent à la vue. Parfois, vous aimeriez que votre moitié parte en vacances avec ses amis pour avoir la paix. Finalement, vous vivez en couple mais vous avez des envies de célibataire.

Est-ce que ça annonce la fin du couple ?

Aucun couple ne vit sur un nuage permanent. Mais un couple amoureux sait se dire “on s’aime toujours, mais on s’est peut-être un peu perdus en chemin”. L’amour n’est pas une évidence, c’est une décision, un jardin à entretenir. Parfois, la routine peut être un cocon, rassurant et doux. D’autres fois, elle devient un piège discret, celui où l’on reste par facilité plus que par envie. Quand l’habitude s’insinue et que l’amour se dissipe, vous pensez spontanément avoir fait le tour de la relation. Vous vous dites “c’est la fin”.

Pourtant, tout n’est pas irrémédiable. “Il faut d’abord accepter, se dire « je ne vibre plus avec lui/elle, alors que j’ai vibré avant ». Une fois fait, le principal est d’agir. Ne pas oublier que l’on s’habitue très bien à l’habitude, l’absence de réaction ne crée qu’un statu quo” relativise la psychanalyste Florence Lautrédou dans les colonnes de Madame Figaro. En revanche, il faut que les deux partenaires fassent des efforts et prennent conscience de la situation.

Comme le rappelle la spécialiste, les habitudes ne plombent pas toujours le couple. Certaines peuvent même l’enrichir. Par exemple, se masser les jambes mutuellement sur le canapé, préparer les repas à quatre mains ou jouer à un jeu de société avant de dormir…