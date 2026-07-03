Embrasser son partenaire avec du gloss : la tendance qui fait réagir sur les réseaux sociaux

Vie amoureuse
Émilie Laurent
test gloss couple
@bradandmill/TikTok

Si autrefois, les femmes traquaient les traces de rouge à lèvres sur le col de chemise de leur partenaire, en quête d’une preuve d’infidélité, aujourd’hui elles délivrent des baisers gluants à leur moitié pour tester leur degré de complicité. Sur les réseaux sociaux, les femmes maquillent leurs lèvres de gloss et courent après la bouche de leur partenaire, plus ou moins hostile à ce bisou visqueux saveur vanille ou barbe à papa.

Un baiser laqué qui ne fait pas toujours l’unanimité

Sur les réseaux sociaux, l’amour s’étale sous toutes ses formes et les gestes d’affection les plus intimes deviennent une affaire publique. Les femmes se plaisent à improviser des tests de compatibilité autour de pratiques en apparence banales, comme éplucher une orange ou regarder un oiseau voler. À en croire leur dernière évaluation sentimentale, qui ferait certainement sourciller les sexologues, un couple partage tout, y compris les ingrédients sucrés d’un gloss fraîchement appliqué.

Le mode opératoire est simple. Elles se badigeonnent les lèvres de gloss au gré de leur routine habituelle et réclament un bisou, de façon totalement innocente, à leur partenaire avec leur bouche soyeuse tendue. Et même si ces messieurs ne savent pas faire la différence entre un blush et un fard, ils ne sont pas dupes. Ils remarquent la texture veloutée qui se présente à eux.

Face à cette mise en beauté à l’effet velcro, certains reculent spontanément le visage comme si leur compagne avait une maladie contagieuse. D’autres sont plus accueillants et répondent à cet appel à l’amour avec tendresse. Mais en général, ces messieurs gardent leur distance et lancent même des regards de détresse à la caméra. La vidéo d’illustration la plus probante est celle de @ashleylamarca, où la proie de cette attaque cosmétique glisse un “à l’aide”. Si en général, les femmes repoussent les avances de leur partenaire pour ne pas ruiner leur makeup, à travers cette tendance virale, elles leur tendent un piège.

@ashleylamarcamy fav is when he forgets to ask & I hear “my lips are burning” 30 sec later😝😝♬ original sound – Ashley LaMarca

Quand un geste tendre devient une anecdote virale

Sur les réseaux sociaux, les femmes jouent au jeu du chat et de la souris avec leurs conjoints et les poursuivent le gloss en avant. Certains partenaires se laissent faire et s’avouent vaincus tout de suite tandis que d’autres font mine de se débattre. Les plus hostiles s’essuient les lèvres d’un revers de main d’un air dégoûté comme dans la vidéo de @évaequentin mais pas de quoi entacher l’humeur générale du couple.

Rares sont les partenaires qui réagissent avec nervosité en découvrant cette texture anormale pendant leurs étreintes salivaires. Cette mise à l’épreuve esthétique se transforme même rapidement en joyeuses chamailleries et provoquent une bonne séance de rigolade. D’ailleurs, les petites taquineries de ce genre sont plutôt bonnes pour la santé du couple au quotidien.

Selon une étude menée par l’Appalachian State University (Boone, Californie), les rires spontanés, qu’ils naissent autour d’une blague nulle, d’un pyjama troué ou d’un gloss transmis de visage en visage, renforcent l’alchimie.

@bradandmill Seeing if my boyfriend passes the lipgloss kiss test 🤣 #boyfriendtest #coupleschallenge #funnycouple #couplegoals #dreamcouple #boyfriendchallenge ♬ Real Love Baby – Father John Misty

Des techniques pour éviter les traces sur la bouche

Évidemment, pour garder ce réflexe affectueux malgré un gloss mielleux ou un rouge à lèvres flamboyant, certains ont des techniques bien rodées. Pour éviter d’avoir les lèvres qui scintillent tout le reste de la journée ou de donner l’illusion de sortir d’un cirque, ils imitent le baiser de loin à la manière d’un “air bisou”. D’autres optent pour un “check” amélioré, inspiré des amis de longue date ou des joueurs de foot. L’idée ? Créer une connexion émotionnelle malgré cet obstacle soyeux.

Par ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas tactiles, le bisou n’est pas le seul indicateur d’un couple épris. Finalement, chaque partenaire a son langage de l’amour et les sentiments se traduisent par le toucher, les mots, les actes concrets mais aussi les cadeaux. Dans cette logique, le gloss n’est qu’un prétexte de plus pour observer ce que les couples font déjà au quotidien sans vraiment s’en rendre compte : ajuster, négocier, contourner, inventer des rituels minuscules qui finissent par devenir des codes à deux.

Sur les réseaux sociaux, la tendance disparaîtra probablement aussi vite qu’elle est apparue. Remplacée par une autre, plus absurde ou plus sophistiquée, qui viendra à nouveau transformer un geste banal en phénomène collectif. Mais dans les relations, elle laisse une trace plus durable : l’idée que même les gestes les plus simples peuvent devenir des terrains de jeu, de test, ou simplement de complicité improvisée.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. Minorité de genre, égalité, diversité corporelle… Journaliste funambule, je saute la tête la première vers des thèmes qui enflamment les débats. Boulimique du travail, mon clavier est souvent mis à rude épreuve.
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