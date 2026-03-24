Femmes et hommes face au célibat : un écart de bien-être qui interroge

À en croire les stéréotypes, les femmes se sentent vides sans partenaire tandis que les hommes se suffisent à eux-mêmes et se contentent très bien de leurs amis (et quelques pintes). Pourtant, une récente étude vient démontrer ce cliché poussiéreux. Messieurs, accrochez vos oreilles. Les femmes supportent mieux le célibat que les hommes et embrassent pleinement ce statut sentimental.

Les femmes célibataires seraient plus satisfaites de leur vie

Dans l’imaginaire collectif, les femmes rêveraient d’amour éternel, de mariage et de projets à deux. Les hommes, eux, seraient plus à l’aise avec leur indépendance, absorbés par leur carrière ou leurs aventures.

Mais cette vision résiste mal aux faits. Une étude récente vient justement bousculer ces clichés bien ancrés : les femmes célibataires seraient, en moyenne, plus épanouies dans leur situation que les hommes. Un constat qui invite à repenser notre manière de regarder le célibat.

Ces conclusions proviennent d’une recherche menée par les psychologues Elaine Hoan et Geoff MacDonald de l’Université de Toronto. Publiée dans la revue scientifique Social Psychological and Personality Science, l’étude s’est penchée sur le bien-être des célibataires.

Les chercheurs ont analysé les données de près de 6 000 personnes issues de dix études différentes. Les participants, âgés en moyenne de 32 ans, n’étaient pas en couple au moment de l’enquête. L’échantillon comprenait un nombre presque égal d’hommes et de femmes, ainsi que quelques personnes non binaires.

Et les résultats sont sans appel : sur presque tous les indicateurs étudiés, les femmes se disent plus satisfaites de leur célibat que les hommes. Pour elles, le célibat n’est pas une tare et encore moins un échec mais plutôt une opportunité d’introspection.

Le célibat féminin, un espace de liberté

Pendant longtemps, la femme célibataire a souffert de nombreux clichés : celui de la mégère entourée de ses chats, de l’employée carriériste, de la “vieille fille”. Regardée comme un OVNI dans une société qui résume son bonheur au mariage et à la famille, elle n’avait pas bonne réputation.

Mais aujourd’hui, être une femme célibataire n’est plus une honte, ni une anomalie. C’est une période de reconquête, pour s’affirmer, s’initier à de nouveaux hobbies, sortir de sa zone de confort et apprendre à mieux se connaître. De leur point de vue, le célibat a presque un accent spirituel. Les hommes, eux, ne peuvent pas en dire autant. Le célibat est une torture silencieuse et ils endurent vraiment cette période d’inactivité sentimentale.

Pourquoi ce décalage entre les hommes et les femmes ? Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses. La première concerne le réseau social. Les femmes ont souvent tendance à entretenir des relations de soutien plus nombreuses et plus profondes en dehors du couple. Amitiés solides, liens familiaux, cercles de confiance : ces connexions permettent de combler une partie des besoins affectifs et émotionnels.

Dans ce contexte, le couple n’est plus la seule source de proximité ou de réconfort. Le célibat n’apparaît donc pas comme un isolement mais comme une autre manière d’organiser sa vie relationnelle.

Autre facteur évoqué : les relations hétérosexuelles restent encore marquées par des déséquilibres. Dans de nombreux couples, les femmes continuent d’assumer une part importante des tâches domestiques et de la charge mentale. Ce constat peut rendre la vie à deux moins attrayante qu’on ne l’imagine.

Le célibat masculin, un défi plus discret

Pour les hommes, la situation semble différente. Les chercheurs soulignent que beaucoup d’entre eux dépendent davantage de leur relation amoureuse pour combler leurs besoins émotionnels. Dans certains cas, le couple devient le principal espace de soutien affectif. Lorsque cette relation n’existe pas, le sentiment de solitude peut donc être plus marqué.

Cela ne signifie évidemment pas que tous les hommes vivent mal le célibat, ni que toutes les femmes s’y épanouissent. Mais la tendance globale révèle une différence intéressante dans la manière dont chacun construit son équilibre personnel. Finalement, si les hommes en souffrent davantage, c’est parce que le couple est leur seul espace d’expression. Et ça c’est un lourd héritage du patriarcat, qui, en voulant faire des hommes forts a créé des traumas.

Peut-être que la véritable leçon de cette étude est là : le célibat n’est pas une salle d’attente de l’amour. Pour beaucoup, c’est simplement une manière de vivre parmi d’autres. Et Bridget Jones a été la première à le prouver.