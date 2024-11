Et si les femmes faisaient le premier pas ? Les bienfaits de demander un homme en mariage

En 2021, l’influenceuse Romy revisitait l’image de conte de fées en proposant à son petit ami Anil de l’épouser. Comme elle, de plus en plus de femmes posent le genou à terre, avec un petit écrin au bout de la main. Nombreuses sont celles qui, par impatience, par conviction ou par simple envie, devancent leur partenaire avec la question « veux-tu être mon époux ? ». Elles inversent les rôles et s’approprient cette tradition, trop longtemps conjuguée au masculin. Plus question d’attendre que monsieur passe à l’action et se décide à brandir cette bague symbolique. Au 21e, c’est à vous de récolter son « oui ». Sur une plage de sable fin ou devant le canapé de votre salon, voici les bienfaits insoupçonnés de demander votre homme en mariage.

Demander son homme en mariage, fait encore rare

Selon une enquête menée par le média Glamour auprès de 500 hommes, 70 % d’entre eux seraient contents si une femme les demandait en mariage. Mais les femmes, elles, préfèrent laisser cette mission à la gent masculine et se contenter de hocher la tête de bas en haut. Bercées par les contes Disney et les comédies à l’eau de rose, elles ont hâte que leur homme dégaine cette petite boîte rouge de leur poche et prononce ces quelques mots qui peuvent changer le destin du couple. Sacrée responsabilité. À leurs yeux, c’est un acte romantique qui n’a de valeur que dans la bouche d’un homme. C’est une des rares traditions à laquelle elles ne veulent pas toucher, par crainte de dénaturer la beauté de ce geste.

D’après un sondage, seules 2 % des femmes hétérosexuelles demandent la main de leur homme. Malgré une meilleure équité dans les couples, les femmes ne semblent pas encore prêtes à s’octroyer ce « privilège ». Elles glissent des sous-entendus à leur partenaire pour faire passer le message, mais ne vont pas au-delà. Parfois, elles se font une raison : elles resteront la « petite copine » et ne seront jamais plus. Au lieu de rêver de cette demande et de procrastiner sur ce beau projet de couple, certaines femmes décident de braver les « normes » et de demander leur homme en mariage. En 2001, la chanteuse Pink a ainsi fait exception à la règle en demandant son conjoint Carey Hart en mariage à l’issue d’une course de moto.

Demander son homme en mariage n’est pas un effet de mode ou une tendance passagère. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à vouloir faire évoluer leur statut amoureux et pas seulement pour des raisons fiscales ou financières. Même si la démarche est encore marginale, elle veut dire beaucoup. Demander votre homme en mariage est une façon de bousculer les codes, mais ça peut aussi profiter à votre couple.

Réduire la pression qui incombe aux hommes

Tandis que les femmes attendent avec hâte cette demande en mariage, les hommes, eux, la redoutent et repoussent ce moment le plus loin possible. Ils ont peur de mal faire, d’échapper la bague entre leurs mains moites et de ne pas être à la hauteur. Ils veulent absolument lire de la joie et de l’émotion dans les yeux de leur moitié, pas de la déception. Pour les soulager et les décharger de cette mission qui suscite le même stress qu’à la veille d’un examen décisif, soyez proactive ! Demander votre homme en mariage, c’est montrer à votre partenaire que l’engagement est une démarche commune et réciproque.

Selon une étude, les hommes sont sans cesse incités à prendre les décisions et à avoir le contrôle sur tout. Ils se sentent obligés de coller à ce modèle de leader et ça ne les enchante pas toujours. Demander votre homme en mariage, c’est donc l’éveiller à une conscience féministe et le délivrer de ces normes archaïques pour qu’il puisse s’épanouir dans d’autres scénarios amoureux.

Demander son homme en mariage pour s’affirmer

Vous aussi, vous pouvez agir sur l’avenir de votre couple et prendre les rênes de votre vie sentimentale. L’homme n’est pas le seul à détenir ce pouvoir. Si vous voulez vous marier, mais que votre partenaire tarde à poser le genou à terre, devenez l’heureuse instigatrice de ce tête-à-tête, supposé aboutir sur le « plus beau jour de votre vie ». Demander votre homme en mariage, c’est déclarer votre amour et votre confiance à l’autre, mais aussi montrer votre côté entreprenant.

Vous n’êtes pas comme une de ses princesses Disney qui attend de se faire courtiser, vous êtes indépendante et sûr de vous. Une citation dit « il vaut mieux choisir que d’être choisie ». Elle prend tout son sens à travers cette demande. Si votre partenaire s’oppose à cette idée et se sent piqué dans sa virilité, c’est peut-être que vous n’êtes pas sur la même longueur d’onde…

L’égalité des sexes, c’est bon pour votre vie sexuelle

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’égalité des sexes est bénéfique à tous les niveaux, même sous la couette. D’après une étude, lorsque la relation est équitable, la satisfaction relationnelle et le désir sexuel augmentent chez les femmes. Une information qui est loin d’être anecdotique. L’égalité des sexes au sein du couple n’est pas seulement bonne pour la santé mentale. Elle joue aussi sur la libido. Vous avez donc tout intérêt à demander votre homme en mariage pour équilibrer la relation et goûter au grand frisson. La nuit de noces s’annonce d’ores et déjà bouillante…

L’effet de surprise, un charme supplémentaire

Demander un homme en mariage est tellement inhabituel que votre partenaire n’y sera pas « préparé ». La demande en mariage la plus simple et minimaliste prendra alors une dimension « exceptionnelle », voire carrément hors-norme. Il faut dire que ce n’est pas le scénario le plus prévisible. Cependant, mieux vaut poser le sujet sur la table et évoquer votre plan en amont pour ne pas vous prendre un douloureux « non » en pleine face.

Nul besoin de donner tous les détails. Entretenez tout de même le suspense pour conserver la magie de l’instant T. Traditionnellement, les hommes ne s’attendent pas à être ceux qui reçoivent la demande, ce qui rend ce moment encore plus marquant et précieux. Il n’est pas impossible que votre partenaire lâche une larme en voyant cet anneau se présenter à lui.

Demander un homme en mariage n’est pas un acte intéressé ou extravagant. C’est une noble démarche qui permet de clamer votre amour et votre liberté au passage. Dans la même idée progressiste, certains hommes abandonnent leur nom de naissance pour prendre celui de leur femme. Comme quoi rien n’est figé ! Et si vous avez raté votre demande, voici comment rattraper le coup.