Attention à ce mensonge anodin qui sabote votre relation

Dans un couple, on redoute souvent les mensonges spectaculaires : adultère, secrets de famille ou gestion douteuse des finances. Pourtant, selon certains experts, ce ne sont pas forcément les plus dangereux. Il existe un mensonge bien plus discret, souvent répété au quotidien, que l’on banalise… et qui peut pourtant éroder les fondations d’une relation.

Un “ça va” qui ne veut rien dire

Florentine d’Aulnois Wang, thérapeute de couple et fondatrice de l’Espace du Couple, alerte sur une petite phrase que l’on dit presque machinalement : « Oui, ça va », lorsqu’on nous demande comment on se sent. Ce réflexe, que l’on croit inoffensif, cache en réalité un refus d’authenticité. En évitant de dire que quelque chose ne va pas, on empêche l’autre d’avoir accès à notre monde intérieur. Peu à peu, cela peut créer de la distance, voire de l’incompréhension.

Comme elle l’explique, ne pas se permettre d’être transparent et vulnérable dans une relation revient à construire “un terrain qui ne marche pas”. Le partenaire sent qu’un malaise existe, sans pouvoir le nommer. Et la personne qui cache son mal-être se retrouve isolée dans une fausse tranquillité.

Le piège du masque quotidien

Le problème, ce n’est pas tant de dire “ça va” de temps en temps pour éviter une dispute. C’est de le faire systématiquement, jusqu’à ne plus se sentir légitime d’exprimer un mal-être. Cette habitude empêche d’aborder les vrais sujets : un besoin d’attention, une fatigue émotionnelle, une blessure causée par une remarque mal interprétée…

À force, le couple perd sa capacité à ajuster ses dynamiques et à se soutenir mutuellement. La communication devient superficielle, le lien moins fort, et la confiance s’effrite — non pas à cause d’un mensonge énorme, mais d’une accumulation de petits silences.

Revenir à une parole vraie

Être honnête ne signifie pas dramatiser ou déballer toutes ses émotions à chaud. Il s’agit simplement de créer un espace où chacun peut dire : « Non, aujourd’hui, ça ne va pas », sans peur de jugement. C’est cette sincérité-là qui permet au couple de rester solide et complice.

La thérapeute Myriam Bidaud, fondatrice d’Atout Couple, insiste également sur l’importance de la communication calme pour surmonter les tensions liées aux non-dits. Elle rappelle qu’il vaut mieux éviter de réagir à chaud et privilégier un temps de recul pour aborder les sujets délicats avec lucidité.

Ce petit mensonge du quotidien paraît anodin, mais à long terme, il empêche la relation de respirer. Dire la vérité, même simplement, c’est permettre à l’autre de nous rencontrer vraiment. Et c’est aussi poser les bases d’un couple durable, où chacun se sent libre d’être soi, y compris dans ses fragilités.