Ces métiers mettraient votre couple en péril, selon une étude

Horaires à rallonge, stress, appels professionnels incessants… le travail empiète parfois dangereusement sur la vie de couple. Il y a d’ailleurs des métiers qui sont de véritables « tue-l’amour », au sens propre du terme. Si vous pensez instinctivement aux kinés, qui palpent d’autres corps à longueur de journée ou aux pompiers qui allument tous les fantasmes, vous avez faux ! Les professions les plus à risques pour votre romance ne sont pas aussi « clichés ». Si vous ne faites que croiser votre moitié en coup de vent et que vous passez plus de temps avec vos collègues que votre partenaire, vous faites peut-être partie de cette « liste noire ». Découvrez si votre job mène votre couple à sa propre perte, selon une étude psychologique.

Danseur, un métier qui envoie valser le couple

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un partenaire capable de nous faire virevolter comme Patrick Swayze le fait avec Jennifer Grey dans « Dirty Dancing » ? De l’extérieur, ce métier est très vendeur et présage des collés-serrés intenses. On s’imagine déjà faire des slows, guidés par les mains chaleureuses de l’être aimé, et transformer le parquet du salon en piste de danse. Or, la réalité est bien moins scintillante. Les personnes qui pratiquent la danse à un niveau professionnel et qui donnent des représentations sur les planches doivent suivre une certaine cadence.

Entre les répétitions qui s’éternisent, les tournées aux quatre coins du monde et la proximité physique avec les partenaires de scène, la jalousie peut vite s’inviter dans la relation. Sans oublier la pression du métier et l’exigence de performance, qui laissent peu de place aux moments à deux. Finalement, l’autre devient un simple courant d’air et la passion se mue en un tango solitaire. Difficile de rester synchro dans son job artistique et dans sa vie de couple.

Avocat, double peine pour la relation

Travailler dans le droit, ce n’est pas de tout repos. Un avocat doit gérer des dossiers brûlants, préparer des plaidoiries et composer avec des horaires élastiques. Son cabinet finit presque par devenir sa résidence principale. Forcément le couple accuse le coup et l’absence se fait ressentir dans le foyer conjugal. La charge mentale d’un avocat est colossale, et il n’est pas rare que le partenaire se sente mis à l’écart.

Sans oublier que défendre des clients implique parfois d’absorber une énorme dose de stress, qui peut alourdir l’ambiance à la maison. Pour garder l’équilibre, les avocats doivent apprendre à plaider aussi pour leur couple : s’accorder des moments off et préserver leur vie personnelle comme ils le feraient avec un dossier précieux.

Infirmier, le patient passe avant le partenaire

Soigner, écouter, réconforter… le métier d’infirmier est une véritable vocation, une seconde nature. Mais ce job affecte grandement la santé du couple. En prenant le pouls de la relation, on s’aperçoit rapidement qu’elle n’est pas en très bon état. Les horaires à rallonge, les gardes de nuit et les journées harassantes, lorsque les infirmiers raccrochent la blouse blanche, ils leur reste peu d’énergie pour profiter de leur partenaire.

Entre la fatigue et l’émotionnel souvent mis à rude épreuve, les soignants ont parfois du mal à décrocher du boulot une fois rentrés chez eux. Même si les infirmiers sont dévoués, ils doivent apprendre à choyer leur relation comme ils le font avec leurs patients. Quelques moments de qualité passés ensemble et voilà que les cœurs battent de nouveau au diapason.

Professionnels de nuit, un rythme peu compatible avec le couple

Barman, veilleur de nuit, DJ, chauffeur de taxi… ces métiers de l’ombre font vivre la ville quand tout le monde dort, mais ils peuvent aussi mettre la relation amoureuse en mode veille. Avec un emploi du temps inversé, les moments partagés avec le partenaire deviennent rares, et la solitude peut vite peser sur le couple. Il faut presque prendre rendez-vous avec sa moitié pour espérer avoir ne serait-ce qu’un repas ensemble. Mais en instaurant des rituels, ce type de job peut se conjuguer avec la vie de couple. Tout est question d’organisation et de volonté.

Ces métiers, qui menacent parfois le couple, ne doivent pas vous condamner au célibat. Avec les bons ajustements, l’amour peut toujours trouver sa place, même dans les emplois du temps les plus chargés.