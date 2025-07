Vous prenez des douches avec votre partenaire ? Voici pourquoi ce n’est pas une bonne idée

Sur Instagram ou dans les séries romantiques, partager une douche avec son ou sa partenaire est souvent présenté comme un moment complice. Mais derrière cette scène apparemment idyllique, certains risques méritent d’être pris au sérieux. Entre hygiène, sécurité et santé intime, mieux vaut y réfléchir à deux fois.

Un témoignage qui alerte

Relayé par le site Medium, le témoignage de Zac et Lucy, jeune couple urbain, fait réfléchir. Pour renforcer leur lien, ils avaient pris l’habitude de se doucher et de se baigner ensemble. Mais rapidement, Zac a développé une éruption cutanée et Lucy a ressenti des gênes gynécologiques. De quoi remettre en question leur rituel.

Trois risques à ne pas négliger

1. Des problèmes de peau

Si l’un des deux partenaires présente une affection cutanée (champignons, mycoses, infections bactériennes), la transmission par contact prolongé ou via l’eau stagnante devient possible. La chaleur et l’humidité créent un environnement propice à la prolifération des germes.

Conseil médical : mieux vaut attendre la guérison complète d’une infection avant de partager un bain ou une douche, et penser à bien désinfecter les surfaces.

2. Une hygiène incomplète

Quand l’attention est focalisée sur l’autre, le lavage personnel devient secondaire. Entre les caresses, les mouvements et les jeux, il est facile d’oublier de se laver correctement. Pour les personnes très attentives à l’hygiène, cela peut même devenir frustrant.

Astuces : si vous tenez à ce moment à deux, réservez quelques minutes de la douche pour un nettoyage individuel complet.

3. Un risque de chute réel

L’eau, le savon et une ambiance détendue peuvent vite mener à une glissade. Selon certains témoignages, des accidents surviennent lors de mouvements imprévus, comme tenter de soulever l’autre ou simplement glisser sur un savon mal rincé.

Prévention : évitez les mouvements brusques, utilisez des tapis antiglisse et limitez les acrobaties dans les espaces mouillés.

Amour et prudence ne sont pas incompatibles

Prendre une douche ensemble peut être un moment doux et complice, mais il ne doit pas mettre en danger la santé ou la sécurité. En connaissant les risques et en adoptant les bons gestes, il est tout à fait possible de concilier intimité et prévention.