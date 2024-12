Le père Noël a tout de l’homme parfait : préparez-vous à l’aimer encore plus !

Le père Noël ne sort qu’un jour dans l’année, mais à son évocation, les yeux s’illuminent. Pendant l’enfance, on ne voit pas plus loin que les cadeaux. Mais à l’âge adulte, on porte un tout autre regard sur cet homme paré de son habit en velours rouge et de sa barbe blanche. Si le père Noël n’a pas la gueule d’ange de Brad Pitt ni les abdos saillants de Ryan Gosling, c’est tout de même un homme de valeur ! Entre sa générosité infinie, son style intemporel et sa capacité à rester zen en toutes circonstances, il a tout du partenaire de rêve. Certes, il faudrait nous payer cher pour partager plus que notre cheminée avec lui, mais il n’empêche que le père Noël est exemplaire. Mieux qu’un prince Disney, le père Noël a tout de l’homme parfait. Voici la liste de ses qualités.

Il est fiable et tient toujours ses promesses

Le père Noël est un homme de parole. Il ne manque jamais son rendez-vous annuel, peu importe la météo ou la charge de travail. Il peut avoir une panne de traineau, un renne capricieux ou un retard d’emballage de cadeaux, il est toujours à l’heure. À la différence des autres hommes, qui se volatilisent dès que vous prononcez le mot « engagement« , le père Noël n’est pas du genre à mettre des vents.

Depuis des siècles, il livre cadeaux et bonheur à travers le monde, sans jamais faillir à sa mission. Imaginez un homme capable de respecter un calendrier aussi chargé : ça relève de l’impossible ! Mais le père Noël, lui, prend son rôle très à cœur. Il n’hésite pas à faire des nuits blanches pour gâter petit·e·s et grand·e·s.

C’est un pro en logistique et en organisation

En plus de sa lourde hotte, le père Noël traîne une sacrée charge mentale. C’est un manager dans l’âme ! Il dirige une équipe entière d’elfes avec précision, tout en assurant la maintenance de son traîneau et en prenant soin de ses rennes. Il doit aussi gérer une boîte aux lettres qui croule sous le courrier et répondre aux enfants qui l’appellent au 3630.

Contrairement à d’autres hommes, qui sont complètement perdus avec une liste de course entre les mains, le père Noël, lui, a une liste de cadeaux à rallonge et il n’oublie jamais rien. C’est quand même un bel exploit !

Il sait exactement ce que vous voulez

En plus d’exceller dans la préparation de chocolat chaud et de petits biscuits en pain d’épices, le père Noël devance vos envies. Vous n’avez pas besoin de parler, il devine ce que vous voulez. Serviable, il a la main sur le coeur. Il vous prend toujours au mot. Si vous dites « j’aimerais être sous le ciel de Cuba », il va vous sortir un billet d’avion de sa poche. Même scénario si vous lui demandez une nouvelle voiture. Il va revenir avec un véhicule tout neuf, recouvert d’un gros nœud rouge. Il ne blague pas avec les vœux !

Le père Noël est incroyablement propre

Le père Noël est toujours frais et pimpant. Pourtant, entre la suie de la cheminée, le froid polaire et les acrobaties à la 007 pour déposer les cadeaux sans faire de bruit, il pourrait être bien amoché à la fin de sa tournée. Mais il ressort sans une trace noire sur le visage ni aucune effluve de transpiration. Bon, en revanche, il pourrait enlever ses grosses bottes quand il pénètre chez vous. Il faudra lui laisser un mot à côté du verre de lait la prochaine fois. Quoi qu’il en soit, le père Noël sait comment lancer une lessive et enlever les tâches sur les vêtements. Une compétence qui est loin d’être acquise par tous les hommes.

Il écoute tout ce que vous lui dites

Le père Noël ne se contente pas de faire « ho, ho, ho » machinalement. Lorsque vous vous confiez à lui, il vous prête une oreille attentive. Eh oui, même si cet homme est hors d’âge, il entend encore très bien ce que vous lui dites. D’ailleurs, il exauce vos souhaits les plus chers sans même que vous lui demandiez. À la différence d’autres hommes, qui ne vous écoutent qu’à la prononciation du mot magique « match de foot », le père Noël est attentif. Dès que vous ouvrez la bouche, il arrête tout ce qu’il fait. Vos confidences sont plus urgentes que le reste.

Il adore les jouets (ça inclut ceux qui vibrent)

Dans son atelier, le père Noël ne fabrique pas seulement des chiens robotisés, des voitures téléguidées et des peluches qui chantent sur commande. Il conçoit d’autres jouets, réservés aux plus de 18 ans, qui s’animent aussi lorsque vous pressez un bouton. Ceux-ci se destinent à un coin secret de la chambre à coucher. Puisque le père Noël en est l’heureux créateur, il connaît le mode d’emploi par cœur (si vous voyez ce qu’on veut dire). Cet homme, qui tutoie régulièrement les nuages, sait comment vous conduire au 7e ciel.

Il a un bon équilibre entre vie pro et vie perso

Pendant le mois de décembre, le père Noël n’est pas vraiment disponible. Il est overbooké. Il mange cadeau, dort cadeau et boit cadeau. Mais tout le reste de l’année, il est en congé. D’ailleurs, il peut troquer son épais costume rouge contre un short de bain et siroter des pina colada face à la mer. Le père Noël a le sens des priorités !

Le père Noël n’est pas seulement un distributeur de cadeaux sur pieds, c’est l’homme parfait. Il n’a pas un seul défaut de fabrication. Mais pas question de le voler à mère Noël, sa fidèle épouse depuis toujours. En revanche, le père Noël mérite d’être sur votre liste des hommes à admirer !