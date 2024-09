Ces phrases réconfortantes à dire si votre partenaire a passé une mauvaise journée

Pas besoin de stéthoscope pour sonder les émotions de votre partenaire. Si votre moitié revient du travail avec les sourcils en accent circonflexe et se réfugie illico presto dans la chambre sans décrocher un mot, c’est que la journée a certainement été éprouvante. Problèmes de RER, patron.ne.s exécrables, réunions interminables… parfois, le sort s’acharne. Dans ces moments maussades, difficile de trouver les bons mots pour esquisser un petit sourire sur le visage de votre âme sœur. Vous préférez parfois le.a soutenir en silence, avec des petits gâteaux et un plaid chaud. Voici des phrases réconfortantes « prêtes à l’emploi » à prononcer si votre partenaire a passé une mauvaise journée. Avec ces mots qui font l’effet d’un calmant, aucune chance qu’iel vous envoie balader !

« C’est vraiment dur et tu as parfaitement le droit d’être contrarié.e »

Parmi les phrases réconfortantes à dire à votre partenaire après une mauvaise journée, celle-ci est une belle éclaircie dans la pénombre. Au lieu de demander à votre partenaire de passer à autre chose ou de l’accuser d’exagérer ses ressentis, faites plutôt preuve d’empathie. Cette phrase, qui s’apparente à une sucrerie pour les oreilles, valide les émotions de votre moitié et légitime son état actuel. Elle n’a pas la prétention de tout réparer ni de transformer l’humeur de votre partenaire à l’instant T. Mais elle signifie « je te crois » et ça vaut toutes les déclarations romantiques du monde. Cette phrase, loin d’être surfaite ou clichée, est semblable à une caresse pour le moral. À noter : ne tombez surtout pas dans le jugement et ne prenez pas un ton « moralisateur ».

« Je suis là pour toi, peu importe ce dont tu as besoin »

Lorsque votre partenaire claque la porte d’entrée et zappe le fameux bisou du soir pour s’engouffrer dans les oreillers, vous avez parfois tendance à vous mettre en retrait. Vous ne voulez pas le.a déranger et encore moins servir de punching ball humain. Vous avez peur de vous faire recaler dès le premier son sorti de votre bouche. Mais certaines phrases bien amenées peuvent apaiser votre partenaire à la fin d’une mauvaise journée. Celle-ci rappelle votre présence. Vous vous montrez totalement disponible, que ce soit physiquement ou verbalement. Vous restez au chevet de votre partenaire.

« Cela ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais je crois en toi et en ta capacité à surmonter cette épreuve »

Les mots semblent parfois dérisoires face à la peine de votre moitié. Cependant il y a des phrases veloutées qui peuvent rassurer votre partenaire après une mauvaise journée. Troquez le basique « ça va aller, tu vas t’en remettre » contre cette expression beaucoup plus significative. Cette phrase réaffirme la confiance que vous avez en votre partenaire. Elle induit « tu vas y arriver ». Le but n’est pas de faire des éloges en l’air, mais de transmettre vos valeurs de résilience et vos encouragements.

« Rien de ce qui s’est passé aujourd’hui ne change à quel point je t’aime et te respecte »

Après une journée chaotique, à endosser le costume de “chat noir”, votre partenaire a besoin d’entendre des mots doux et sécurisants. À ce moment précis, votre chéri.e a certainement égaré sa confiance sur la chaise de son bureau ou sur le siège du métro. Alors, ne soyez pas avare en amour. Montrez votre affection en ouvrant vos bras illico presto ou en faisant une petite déclaration spontanée. Bannissez les phrases médisantes du style « il y a plus grave dans la vie » ou « c’est rien ». Même si votre partenaire n’est pas très avenant.e et boude dans son coin, prononcez des mots qui font battre son cœur et qui agissent comme un placebo sur sa douleur.

« On peut faire quelque chose pour te changer les idées, si tu veux, ou rester tranquille ensemble »

C’est une des phrases les plus évidentes, mais elle veut dire beaucoup si votre partenaire a passé une mauvaise journée. Lorsqu’iel a le moral en berne, vous avez peut-être tendance à vouloir le.a tirer au restaurant pour chasser les vilains souvenirs de cette sale journée. Ça part d’une bonne attention, mais ce n’est pas la meilleure des options. Décider à sa place sans prendre en compte son avis peut décupler son mal-être. Alors demandez-lui plutôt quel programme iel préfère. Soirée cosy à la maison ou dîner en extérieur ? Film sous un plaid douillet ou soirée ciné ? Le simple fait de suivre ses envies est une grande marque d’attention. Exceptionnellement, vous pouvez lui confier la télécommande…

« Je sais que c’est une mauvaise journée, mais rappelle-toi que demain est un jour meilleur »

Il y a des phrases qui peuvent fournir un élan d’optimisme incroyable à votre partenaire s’iel a passé une mauvaise journée. Au lieu de dire « calme-toi, c’est pas la peine d’en faire une montagne », privilégiez une formulation plus positive et bienveillante. Celle-ci aide à relativiser la difficulté actuelle en rappelant que chaque jour est différent. Même si sur le coup, ça remue, il faut se persuader que demain est une nouvelle chance. Pas question de réclamer à votre partenaire de prendre sur lui.elle. Cette phrase permet à votre partenaire de voir plus loin qu’aujourd’hui et de mieux rebondir.

Ces phrases réconfortantes ne font pas de miracles, mais elles ont le mérite de consoler votre partenaire, victime d’une mauvaise journée. En parallèle, pratiquez aussi des petits rituels post-boulot pour terminer la journée en beauté et raffermir votre complicité. Vous pouvez par exemple vous adonner à un petit message mutuel (sans ambiguïté bien sûr) ou vous faire des papouilles sur le canapé.