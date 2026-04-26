Séducteur invétéré : simple trait de personnalité ou vrai signal d’alerte ?

Même en couple, ils jouent les Don Juan et ressentent le besoin irrépressible de plaire comme si le flirt était une addiction. Ces séducteurs compulsifs, qui draguent sans retenue, qui font les yeux doux à la première venue et qui frôlent régulièrement l’infidélité, n’existent pas seulement dans les films à l’eau de rose. Ces hommes que l’on surnomme plus communément les “lovers” sont-ils victimes d’une pathologie psychologique ou simplement d’un manque intérieur ?

Séducteur compulsif : ce qu’il faut savoir sur ce type d’homme

Ils portent presque cette étiquette sur leur front. Il faut dire qu’ils ne cherchent pas la discrétion. Les séducteurs compulsifs, qui semblent avoir des liens de sang avec un certain Casanova et partagé le même arbre généalogique que ce détestable Chuck Bass, ont le coup de cœur facile. Leur vie entière est un date sans fin. Ils draguent à la chaîne et entament plusieurs romances à la fois sans jamais les poursuivre jusqu’à leur terme.

Regard complice, gestes aguicheurs, compliments permanents, démonstration de charisme et discours héroïques pour impressionner ses dames, les séducteurs compulsifs n’ont pas de limites. Si les autres s’arrêtent dès qu’ils s’émancipent de leur statut de célibataire, eux renchérissent et font du marivaudage une activité à plein temps. Même lorsqu’ils n’ont plus besoin de faire leur preuve, ils continuent leur numéro de charme comme si c’était leur unique raison de vivre ou du moins d’exister.

Ces séducteurs compulsifs, généralement placés sur liste noire, sont des caricatures à eux seuls. Pourtant, derrière cette confiance apparente et ces courbettes excessives se cache généralement un égo fragile, une confiance instable et un mal-être latent. Les psychologues parlent de “faille narcissique”. Ces séducteurs de compétition, qui tendent des fleurs mais à qui on jette la pierre, enrichissent leur confiance en baratinant comme d’autres le font avec des mots gratifiants sur un post-it ou des affirmations positives. “Il faut l’interpréter comme une soif de reconnaissance. Dans ce comportement, il y a la volonté de se mettre en avant, de se rassurer” explique Karine Schein, thérapeute de couple.

Ce qui peut expliquer ce besoin constant de séduire

Ces séducteurs compulsifs, qui devancent régulièrement Cupidon et qui abusent de la galanterie, sont d’éternels incompris. Les femmes, effrayées par leur manque de sérieux et leur prédisposition à la tromperie, les voient comme des “causes perdues”. Or, à en croire l’analyse des spécialistes, ils cherchent plus à remplir un manque qu’un tableau de chasse. Ce n’est pas son cœur qui parle, simplement ses blessures intérieures qui saignent.

En général, les séducteurs compulsifs sont des enfants qui ont grandi sans reconnaissance familiale, ni soutien émotionnel. “Cela arrive notamment chez les personnes qui n’ont pas été assez mises en avant par leurs parents” abonde la spécialiste. Résultat : à l’âge adulte, ils pansent cette carence affective en attirant l’attention et en adoptant une attitude très “nombriliste”.

En collectionnant les conquêtes, ils espèrent secrètement compenser ce qu’ils n’ont pas reçu plus jeune. Certes, les serial lovers ont l’audace d’aborder des femmes sans préambule ou de demander le numéro à une inconnue du métro, mais ce n’est qu’une façade. De l’autre côté se cache un petit garçon recroquevillé, qui garde les stigmates d’une enfance passée dans l’indifférence.

Vivre avec un séducteur compulsif, est-ce le malheur assuré ?

Construire sa vie avec un séducteur compulsif, soit une réplique humaine de l’imbuvable Johnny Bravo, semble relever de l’auto-sabotage et mener tout droit à la déception. Comment imaginer un avenir stable et sain avec un homme qui drague tout ce qui bouge comme un célibataire insatiable ? “Déjà en acceptant de ne pas pouvoir le changer. Mais aussi en s’interrogeant soi-même sur ce qui se joue dans la relation” prévient la thérapeute.

Autrement dit, la question ne porte pas uniquement sur lui, mais aussi sur vous. Pourquoi rester ? Qu’est-ce que cette relation vient réveiller ou combler ? Parfois, ces dynamiques s’installent parce qu’elles font écho à des schémas plus anciens : peur de l’abandon, besoin de validation, ou encore attirance pour les relations instables.

Vivre avec un séducteur compulsif n’est pas nécessairement une condamnation immédiate… mais cela demande une lucidité sans faille. Car derrière les moments grisants, les compliments, l’attention, cette impression d’être “choisie”, se cache souvent une instabilité émotionnelle difficile à supporter sur le long terme. La confiance est mise à rude épreuve, et le sentiment de sécurité, pourtant essentiel dans le couple, reste fragile.

La clé réside dans les limites que vous posez. Si le comportement de votre partenaire empiète sur votre bien-être, nourrit des insécurités ou banalise le manque de respect, il est essentiel de ne pas minimiser ces signaux. L’amour ne doit pas être une compétition silencieuse avec le reste du monde.