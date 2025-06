Selon votre place dans la fratrie, vos relations amoureuses seraient conditionnées

Et si votre position parmi vos frères et sœurs influençait vos choix amoureux ? Selon plusieurs experts et études, l’ordre de naissance façonnerait non seulement la personnalité, mais aussi les dynamiques de couple et les affinités sentimentales.

L’ordre de naissance : des schémas relationnels précoces

La théorie, popularisée par le psychiatre Alfred Adler au début du XXe siècle, suggère que l’aîné, le cadet, le benjamin ou l’enfant unique développent des traits distincts en fonction de leur place dans la fratrie. Ces caractéristiques influenceraient ensuite leur manière d’entrer en relation et de choisir un partenaire.

Selon la thérapeute Annie Wright, interrogée par Business Insider, « les aînés ont souvent un sens aigu des responsabilités et une tendance à prendre les devants, tandis que les benjamins sont plus flexibles et sociables, et les cadets jouent souvent le rôle de médiateur. » Ces différences créent des polarités : un aîné structuré s’accorde fréquemment avec un cadet conciliant, car chacun trouve un équilibre dans la complémentarité.

Couples complémentaires ou confrontations ?

Les études, comme celle publiée dans le Journal of Individual Psychology, montrent que les couples composés de profils opposés (aîné/benjamin, cadet/aîné) bénéficient souvent d’une meilleure répartition des rôles et d’une coopération naturelle. À l’inverse, deux aînés peuvent entrer en rivalité pour le contrôle, tandis que deux benjamins risquent de manquer de structure dans la relation.

Pour Annie Wright, « cela ne signifie pas que ces couples ne fonctionnent pas, mais ils devront être plus attentifs à leur communication et à leurs ajustements émotionnels. » Les enfants du milieu ou les enfants uniques, quant à eux, combinent souvent plusieurs traits, complexifiant encore la dynamique amoureuse.

L’ordre de naissance, un facteur parmi d’autres

Si la place dans la fratrie offre une grille de lecture intéressante, elle ne saurait tout expliquer. L’éducation, le contexte familial, les expériences personnelles et la maturité émotionnelle jouent également un rôle majeur dans la construction des relations amoureuses. Comme le rappelle Annie Wright, « l’ordre de naissance n’est qu’un repère : l’essentiel est de comprendre ses propres schémas et de voir comment ils s’expriment dans le couple. »

Si votre place dans la fratrie peut influencer vos préférences et dynamiques amoureuses, elle ne détermine pas tout. Comprendre ces mécanismes peut toutefois aider à mieux se connaître… et à mieux aimer.