Voici le meilleur jour pour trouver l’amour et réussir votre date (c’est bientôt !)

En 2025, vous avez peut-être décidé de trouver l’amour. Mais pas question d’attendre que l’amour vous tombe dessus par hasard, au détour d’une rue. Ce genre de scénario n’arrive que dans les films (ou presque). Pour rencontrer la personne qui pourrait partager le restant de vos jours, vous écumez peut-être les applis. Mais n’y allez pas à n’importe quelle heure, n’importe quel jour. Pour espérer voir un date se muer en idylle, il y a un jour privilégié. Cupidon frappe à un moment bien précis de l’année, selon Tinder. Voici le meilleur jour pour trouver l’amour et combler votre coeur.

Le premier dimanche de janvier

La nouvelle année s’accompagne toujours de son lot de résolutions. Si certaines personnes entament 2025 par un sevrage amoureux et ne jurent que par le « boysober », tendance qui consiste à se passer des hommes pendant plusieurs mois, d’autres attendent désespérément l’amour. C’est peut-être votre cas. Votre objectif premier n’est pas de « manger mieux » ou de « faire plus de sport », mais d’avoir des papillons dans le ventre et de rougir comme un·e ado de quinze ans devant quelqu’un.

En 2025, c’est décidé, vous allez combler le vide dans votre vie et trouver votre alter égo. Pour mettre toutes les chances de votre côté et éviter les désillusions derrière l’écran, il faut vous connecter sur les applis de rencontre à un moment bien précis. Selon l’application de rencontres Tinder, lieu de tous les possibles, le dimanche 5 janvier est le moment parfait pour aller à la pêche au cœur. C’est le meilleur jour pour trouver l’amour.

L’an dernier l’application a enregistré un pic d’activité de 20 % et 15 % de likes en plus par rapport à une journée « lambda ». Ce jour-ci, les célibataires sont également plus entreprenant·e·s avec une hausse de 12 % de messages échangés. Hinge, qui a aussi mené son enquête, indique également une heure favorable : 22h. Alors à vos pouces, prêt·e·s, matchez ! Maintenant que vous connaissez le meilleur jour pour réussir votre date, sortez vos plus belles phrases d’accroche et n’oubliez pas de rester vous-même.

Si le premier dimanche de janvier est le meilleur jour pour faire fructifier un date et trouver l’amour, ce n’est pas une coïncidence. Après les Fêtes de fin d’année, le rythme de vie ralentit, et cette date s’impose comme un moment idéal pour un rendez-vous. Ce jour marque une transition entre l’effervescence des célébrations et le retour à la routine. Vous êtes reposé·e, inspiré·e par vos nouvelles résolutions, et prêt·e à repartir sur de bonnes bases – un état d’esprit parfait pour rencontrer quelqu’un.

L’après-fêtes : un terrain propice

Le premier dimanche de janvier est le meilleur jour pour trouver l’amour et tirer votre flèche mais attention il y a l’art et la manière de faire. Ce n’est pas en discutant avec le premier venu que vous allez fonder une famille et avoir une belle maison en plus d’un labrador. Ce serait trop facile. Voici quelques conseils pour exploiter au mieux l’atmosphère unique du premier dimanche de janvier et lâcher vos sentiments.

Si le rencard n’a pas été concluant, dites-vous que vous avez encore toute l’année pour tomber sur LA bonne personne. Pas question de vous mettre la pression et de vous projeter trop vite.