12 galères que les personnes en fauteuil roulant vivent quotidiennement

Vivre en fauteuil roulant, c’est une situation que peu de personnes comprennent réellement. On pourrait croire que la technologie et les infrastructures modernes ont rendu les villes plus accessibles, mais pour beaucoup de personnes en fauteuil roulant, chaque journée est une véritable course d’obstacles. Entre les trottoirs trop hauts, les portes trop étroites, ou encore les regards insistants, voici 12 galères (liste non exhaustive) que les personnes en fauteuil roulant vivent quotidiennement.

Les trottoirs en mode « parcours du combattant »

Les trottoirs, ces charmantes petites étendues de béton, sont souvent les ennemis jurés des personnes en fauteuil roulant. Soit ils sont trop hauts, soit les descentes ne sont pas assez douces pour éviter un choc brutal. Et ne parlons pas des pavés ! Ceux-ci transforment une simple promenade en massage lombaire involontaire et désagréable. À chaque secousse, c’est un peu comme si votre colonne vertébrale participait à un concert de tambourin. Une descente de trottoir mal faite, et boum ! Vous avez le droit à un mini-grand huit absolument pas appréciable.

Les ascenseurs… qui ne fonctionnent jamais quand on en a besoin

Un ascenseur, c’est le Saint Graal des personnes en fauteuil roulant. Sauf que la réalité, c’est que ces petits engins sont souvent hors service pile quand on en a le plus besoin. Vous arrivez au métro, tout va bien, puis vous découvrez que l’ascenseur est en panne. Que faire ? Vous n’allez tout de même pas voler… Il ne reste plus qu’à chercher un autre trajet ou attendre que l’ascenseur soit réparé… et cela peut prendre des heures. La patience devient alors rapidement une compétence indispensable…

Les toilettes accessibles (ou pas)

Ah, les toilettes, ce besoin basique de l’humanité. Eh bien, pour une personne en fauteuil roulant, c’est un véritable défi quotidien. Déjà, il faut trouver des toilettes accessibles. Spoiler : elles sont souvent planquées quelque part, comme si elles participaient à une chasse au trésor… Une fois trouvées, encore faut-il qu’elles soient vraiment accessibles ! Entre les portes trop étroites, les barres de soutien mal placées, ou pire encore, les toilettes « handicapées » transformées en débarras pour balais et produits d’entretien… Un moment de soulagement peut rapidement se transformer en moment de frustration intense.

Les voitures mal garées sur les places réservées

C’est une réalité triste mais vraie : les places réservées aux personnes en fauteuil roulant sont souvent occupées par des voitures qui n’ont rien à y faire. « Ce n’était que 5 minutes », disent certain.e.s. Mais ces 5 minutes peuvent gâcher toute une journée. Ces places ne sont pas là par hasard, elles sont plus larges pour permettre de sortir du véhicule avec un fauteuil roulant. S’il n’y a pas d’espace pour manœuvrer, c’est retour à la case départ. Et encore faut-il avoir la chance de trouver une place libre, ce qui, dans certaines zones, relève du miracle.

Les transports en commun : une expérience unique

Prendre les transports en commun en fauteuil roulant, c’est souvent jouer à la loterie. Est-ce que le bus aura une rampe ? Est-ce que le métro sera accessible ? Est-ce que le.a conducteur.rice saura comment déployer la rampe ? Parfois, vous arrivez à destination, et la station ne possède ni ascenseur ni escalator en état de marche. Résultat : vous vous retrouvez coincé.e, à regarder les autres passager.ère.s partir, pendant que vous attendez un autre bus ou une âme charitable pour vous porter…

Les escaliers… partout !

Vous avez déjà remarqué combien il y a d’escaliers partout ? Pour les personnes en fauteuil roulant, les escaliers sont synonymes de murs infranchissables. Vous voyez un joli café en centre-ville ? Oups, 3 marches pour y accéder. Un musée intéressant à visiter ? Encore des marches. Certes, certaines places sont équipées de rampes, mais ces rampes sont parfois si abruptes qu’elles ressemblent davantage à des montagnes russes. Et si une rampe n’est pas présente, tout ce qui reste, c’est de regarder l’endroit inaccessible avec regret.

Les portes automatiques… qui ne le sont pas vraiment

Il y a quelque chose de presque ironique dans les portes dites « automatiques » qui refusent de s’ouvrir. Vous arrivez devant l’entrée d’un magasin, tout.e confiant.e, et là, rien. La porte reste fermée. Soit elle est cassée, soit elle détecte mal les fauteuils roulants, mais dans tous les cas, cela devient un moment gênant où l’on espère qu’un.e passant.e généreux.se viendra ouvrir manuellement la porte. Sinon, il ne reste plus qu’à rebrousser chemin…

Le regard des autres

Vivre en fauteuil roulant signifie aussi souvent être constamment sous le regard des autres. Que ce soit par curiosité, gêne ou maladresse, les gens ont tendance à fixer, poser des questions déplacées ou, pire, à vouloir « aider » sans vraiment comprendre. « Tu veux que je te pousse ? », peut être gentil, mais il est parfois agaçant d’être considéré.e comme un.e enfant. Beaucoup de personnes en fauteuil roulant sont capables de se débrouiller seules dans de nombreuses situations, et une aide non sollicitée peut parfois créer plus de désagréments que de bénéfices.

Les tables de restaurant trop basses (ou trop hautes)

Aller au restaurant devrait être un plaisir, non ? Sauf que pour les personnes en fauteuil roulant, chaque sortie peut rapidement devenir une galère. Entre les tables trop basses qui ne permettent pas de glisser le fauteuil en dessous et celles trop hautes qui vous laissent avec le menton au niveau de l’assiette, trouver une table adaptée peut vite devenir mission impossible. Ajoutez à cela les couloirs trop étroits ou les aménagements extérieurs pleins de gravier, et l’expérience devient nettement moins agréable.

Les magasins agencés comme des labyrinthes

Un classique. Vous entrez dans un magasin avec l’idée de faire du shopping tranquille, et là, c’est le cauchemar. Des rayons tellement serrés que passer en fauteuil roulant est aussi improbable que réussir à jouer à la corde à sauter avec un vélo. Chaque tournant devient une épreuve, et si vous faites tomber quelque chose avec vos roues (parce que oui, cela arrive), c’est un peu la panique. À la fin, on finit souvent par abandonner, frustré.e de n’avoir rien pu acheter… ni même atteindre les produits en rayon !

Les événements publics pas si inclusifs que ça

Les concerts, les festivals, les événements sportifs… en théorie, ces moments devraient être accessibles à tout le monde. Mais en réalité, l’accessibilité est souvent un concept flou. Entre les zones réservées aux fauteuils roulants mal placées (bonjour la vue sur l’arrière des têtes des autres spectateur.rice.s) et les chemins de gravier ou de boue qui rendent tout déplacement impossible, profiter pleinement de ces événements peut devenir un véritable parcours du combattant. Sans oublier les files d’attente interminables pour les toilettes « adaptées »…

L’accessibilité théorique

Enfin, la galère ultime : quand tout est soi-disant « accessible ». Vous allez à un hôtel ou un restaurant qui promet une accessibilité totale, et en arrivant, surprise ! La rampe est trop raide, la chambre « adaptée » est au quatrième étage, et l’ascenseur est si petit que votre fauteuil roule à peine à l’intérieur. Il y a un véritable fossé entre ce qui est présenté comme accessible et ce qui l’est réellement.

Ces galères quotidiennes ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Chaque jour, les personnes en fauteuil roulant doivent faire preuve d’une ingéniosité et d’une patience infinies pour surmonter des obstacles que la plupart des gens ne remarquent même pas. Derrière chaque sourire ou rire se cache souvent une frustration accumulée face à un monde encore trop peu adapté. Œuvrons pour un environnement où l’accessibilité ne sera plus une galère, mais une réalité pour tou.te.s.