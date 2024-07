Et si l’astrologie avait un lien avec la politique ? Découvrez les connexions surprenantes

Depuis qu’Emmanuel Macron a dissous l’Assemblée Nationale, le pays est plongé dans l’incertitude la plus totale. L’avenir politique semble d’ailleurs bien bouché. Alors que le deuxième tour des élections législatives se tient aujourd’hui, un scénario sinistre se présage à l’horizon. Et pas besoin de la boule de Madame Irma pour le prédire. Malgré la mobilisation intense derrière les urnes, l’extrême droite plane au-dessus du pouvoir. Cette « crise politique » n’est peut-être pas seulement le fruit de mauvaises décisions. Elle trouve aussi une explication dans les astres, une science millénaire que les politiques n’hésitent pas à solliciter pour orienter leurs discours et éclaircir leur destin. Neptune rétrograde pendant cinq mois et ça se ressent jusque dans les débats enflammés du moment. Et si l’astrologie avait une incidence sur le capharnaüm politique actuel ?

Neptune rétrograde, l’impact sur votre choix politique

L’astrologie ne se résume pas à lire son horoscope tous les matins, en même temps que sa tasse de café. C’est une science bien plus complexe qui se répercute étonnamment sur le quotidien. Et en ce moment, les planètes sont loin d’être alignées, tout comme les esprits des Français.es. Au-delà de la surface de la Terre, Neptune rétrograde, ce qui annonce quelques turbulences et un épisode prolongé de confusion.

Un flou ambiant

Neptune est associée aux rêves, à la magie et à la spiritualité. Elle entre en rétrogradation une fois par an pendant cinq mois. Cette année, elle recule du 2 juillet au 7 décembre, soit juste avant de réorganiser l’Assemblée et de déterminer l’étiquette dominante du pays. Cette période est marquée par une dissolution des illusions et une confrontation à la réalité. Elle s’accompagne de remises en question et pousse à l’introspection. Même si cette actualité cosmique donne l’impression d’avoir la tête dans le brouillard, elle incite au bon sens.

Face aux discours contradictoires et un brin utopistes des politiques, vous cogitez davantage et réfléchissez plus intensément. Vous ne vous laissez plus influencer par les belles promesses et la propagande qui s’organise sur les réseaux sociaux. Vous voulez faire un choix « éclairé ». Alors que vous vous apprêtez à donner votre ultime vote derrière l’isoloir, vos idées sont plus rationnelles que jamais. Vous êtes de nouveau en phase avec vos convictions personnelles. Vous allez vous diriger vers les urnes en votre âme et conscience, avec des aspirations rafraîchies.

Un nouveau départ

Dans la peau des politiques, même « réinitialisation » spirituelle, mais un peu plus désordonnée. Les leaders peuvent sembler indécis et leurs intentions peu claires. Ils semblent un peu dans la déroute. Les mouvements sociaux peuvent se fragmenter, des alliances politiques peuvent se défaire, et des stratégies peuvent échouer en raison de perceptions erronées. Quand l’astrologie se mêle à la politique, ça fait parfois des étincelles.

Astrologie et politique, une équation pas si improbable

Quel est le point commun entre Clemenceau, Jaurès et Raymond Poincaré ? Tous trois consultaient la même voyante, la célèbre Madame Fraya. La chiromancienne à la réputation dorée déchiffrait les lignes de leur main pour éclairer leur futur et retravailler leur stratégie. De prime abord, l’astrologie paraît assez incompatible avec la politique, de par sa dimension mystique. Pourtant, les personnalités politiques, plutôt de nature cartésienne, n’y sont pas hermétiques et s’en remettent parfois à cette discipline céleste pour « mieux régner ». Rares sont les politiques qui se vantent de se faire tirer les cartes ou de lire leur avenir dans une boule de cristal. Cependant, depuis l’Antiquité l’astrologie s’infuse dans la vie politique.

Les hommes politiques friands d’astrologie

À une époque lointaine, au temps de Jules César, les astrologues étaient même les conseillers de premier plan des empereurs et des rois. Véritables bras droits, leurs prémonitions étaient parole d’évangile et dictaient les actions militaires ainsi que les mariages royaux. À l’ère contemporaine, cette tradition perdure de façon un peu plus « honteuse ». L’astrologie s’est d’ailleurs invitée plusieurs fois dans l’enceinte bien gardée de l’Élysée, surtout pendant le mandat de Mitterrand. L’ancien président de la République, baptisé le Sphinx, croyait à en une force divine et aux énergies du zodiaque. Il avait même son astrologue attitrée, la brillante Elizabeth Teissier. Il faisait appel à ses services pour façonner son calendrier médiatique aux prémices de la guerre du Golfe, mais aussi pour choisir la meilleure date de discours afin de capter l’attention de ses compatriotes.

Alors que la politique exige un certain pragmatisme, plusieurs chefs d’État ont fait une entorse à la philosophie terre-à-terre des Lumières. De Gaulle, qui avait de lourdes responsabilités entre les mains, était aussi réceptif à la lecture des étoiles. À de multiples reprises, l’astrologie a tiré les ficelles de la politique française. Mais pas sûr qu’une astrologue œuvre dans l’ombre d’Emmanuel Macron pour autant.

Selon les astres, qui est en meilleure posture pour être 1er ministre ?

En général, la population française se fie aux estimations « officielles » pour entrevoir le portrait-robot du futur premier ministre. Mais l’astrologie peut aussi semer son grain de sel dans ce jeu d’État et livrer quelques indices sur cette nomination politique très attendue. Jordan Bardella, en bonne posture pour atteindre les rangs de l’Élysée, n’est pas forcément très gâté par les astres en ce moment. Avec Saturne en Poissons, le numéro un du Rassemblement National, risque de faire face à des dilemmes tortueux qui le forceront à revoir certaines décisions. En revanche, Jupiter en Taureau balaye ce petit nuage en lui accordant une certaine stabilité et des perspectives d’évolution.

Le Nouveau Front Populaire, le parti concurrent, est un peu plus avantagé. La situation astrale actuelle est susceptible de leur porter chance et augure de belles éclaircies. Saturne en Poissons est synonyme de compassion et d’humanisme, deux de leur valeur phare. Jupiter en Taureau est une occasion en or pour asseoir la notoriété de leur parti et booster leur niveau de crédibilité. Enfin, Mars en Balance plaide pour la justice et l’équilibre social, deux mots qui font foi dans le programme de gauche. L’astrologie, régulièrement décriée, n’est pas une science exacte. Les astres peuvent aussi se tromper. Ce pronostic est donc à prendre avec des pincettes. Quoi qu’il arrive, c’est le peuple qui a le dernier mot.

L’astrologie gravite constamment autour de l’actualité politique. Elle s’insinue discrètement dans tous les pans de la vie, du cercle amoureux à la sphère professionnelle. Les astres sont bavards. Mais encore faut-il savoir les comprendre.