Il se présente à un examen que personne de son âge n’avait jamais tenté…

Il n’a que 8 ans, mais s’apprête à relever un défi réservé aux lycéens bien plus âgés. Cette année, il devient le plus jeune candidat jamais inscrit au baccalauréat.

Un record historique

Alors que les épreuves du baccalauréat 2025 débuteront très bientôt, un jeune garçon de seulement 8 ans s’est illustré en battant un record national : il est le plus jeune candidat jamais inscrit à l’examen du baccalauréat en France. Né en 2016, il est pourtant encore en âge d’être en primaire, mais cela ne l’a pas empêché de se préparer, en candidat libre, pour tenter de décrocher ce diplôme qui symbolise la fin des études secondaires.

Selon les services du ministère de l’Éducation nationale, ce type de situation reste extrêmement rare : « ce sont vraiment des cas isolés, on parle d’un enfant sur des centaines de milliers de candidats », a précisé Caroline Pascal, directrice générale de l’enseignement scolaire (Dgesco), au micro de BFMTV.

Une exception parmi des milliers

Chaque année, environ 700 000 élèves se présentent au baccalauréat, généralement entre 17 et 18 ans. Quelques profils atypiques s’ajoutent parfois à la liste des candidats, que ce soit des adultes en reprise d’études… ou des enfants précoces comme lui. L’année précédente, une fillette de 9 ans avait tenté sa chance, mais n’avait pas réussi à valider son diplôme.

Malgré son âge exceptionnel, le jeune garçon a été autorisé à passer l’examen après avoir suivi une préparation adaptée à son niveau. Il s’est inscrit dans la filière générale et technologique, en autonomie, sous le statut de candidat libre. Il passera les mêmes épreuves que tous les autres : philosophie, spécialités, épreuves orales… Un vrai marathon intellectuel pour un enfant encore en âge d’apprendre à multiplier.

Le baccalauréat, un passage symbolique

Créé sous Napoléon Ier en 1808, le baccalauréat est un diplôme national marquant la fin de l’enseignement secondaire en France. Il donne accès à l’enseignement supérieur, que ce soit à l’université, en classes préparatoires ou en BTS. Réformé à plusieurs reprises, il comprend aujourd’hui des épreuves écrites, orales et continues, et se décline en plusieurs voies : générale, technologique et professionnelle.

Ce diplôme est souvent perçu comme un rite de passage à l’âge adulte scolaire, et représente une étape importante dans le parcours d’un élève. En 2024, plus de 88 % des candidats ont obtenu leur bac, toutes filières confondues.

Une précocité impressionnante… mais à quel prix ?

Si l’exploit de ce jeune garçon suscite l’admiration, il soulève aussi quelques interrogations. Comment vit-on une telle pression à 8 ans ? Comment concilier apprentissages avancés et enfance ? Pour les experts, tout repose sur l’équilibre et l’accompagnement familial. Car au-delà des compétences intellectuelles, les enjeux émotionnels, sociaux et scolaires peuvent être importants pour un enfant si jeune.

D’autres enfants précoces passés par le même chemin ont parfois rencontré des obstacles par la suite, notamment en raison de leur différence d’âge avec les autres étudiants ou de l’absence d’établissement prêt à les accueillir dans l’enseignement supérieur.

À l’autre extrême, un autre candidat fait parler de lui cette année : un homme de 78 ans qui s’est inscrit au baccalauréat pour la toute première fois. Comme quoi, il n’y a pas d’âge pour apprendre, ni pour relever un défi académique. Quel que soit leur profil, tous les candidats devront se prêter au jeu des épreuves dans quelques jours. Et pour ce petit garçon hors du commun, l’expérience sera déjà, en soi, une réussite.