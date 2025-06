Ce petit bâton qui pourrait sauver vos soirées

Un petit bâton pourrait bien révolutionner la sécurité de vos soirées : le Spikeless. Ce dispositif discret permet de détecter facilement la présence de drogues dans les verres et ainsi prévenir les risques d’intoxication à l’insu des victimes.

Un allié discret contre les drogues dans les verres

Le Spikeless ressemble à un simple bâtonnet, mais il cache une fonction essentielle : il peut révéler si une boisson a été trafiquée avec des substances comme le GHB ou la kétamine, souvent utilisées lors d’agressions en soirée. Facile à glisser dans un sac ou une poche, il se veut un outil de prévention simple et efficace.

Son utilisation est très intuitive. Il suffit de tremper le bâton dans son verre pendant quelques secondes. Si une drogue est présente, le bâton change de couleur, signalant immédiatement le danger. Ce geste rapide permet de vérifier sa boisson avant de la consommer, sans attirer l’attention.

Pourquoi c’est important ?

Les drogues dites « du viol » sont invisibles et sans goût, ce qui les rend difficiles à repérer. Elles peuvent provoquer des pertes de mémoire, des malaises ou une incapacité à réagir. Le Spikeless offre donc une solution concrète pour se protéger et protéger ses proches lors de sorties en bars, en boîtes ou lors de fêtes.

Même si ce bâton ne remplace pas la vigilance, il ajoute une couche de sécurité bienvenue. Facile à utiliser et à transporter, il permet en effet d’agir rapidement en cas de doute et de passer des soirées plus sereines. Un petit geste, mais un grand pas pour la prévention et la sécurité de tout le monde.