7 cadeaux de Noël qui décomplexent à poser sous le sapin

Noël se présage doucement à l’horizon. Comme chaque année, vous vous creusez la tête un mois à l’avance pour créer la surprise sous l’emballage et éviter les mines déçues. Pour faire la différence sous le sapin et dérider vos proches, troquez le sempiternel coffret de parfum ou la prévisible boîte de chocolat contre des cadeaux plus audacieux, voire « olé olé ». Et attention, on ne parle pas seulement de sextoys ou de parures coquines, qui relèvent du « déjà vu ». Pour donner une petite leçon d’anatomie (à défaut d’en avoir reçu à l’école) et rattraper les lacunes en éducation sexuelle, voici 7 cadeaux de Noël qui décomplexent à glisser dans votre hotte. Vos proches risquent de rougir en les ouvrant !

Le pack Discultons, un jeu de société pour parler sexe sans tabou

Cette année, le père Noël montre son visage coquin et laisse la pudeur derrière son traineau ! Parmi les cadeaux de Noël qui décomplexent, ce jeu de société au nom explicite est une excellente idée. Il n’a rien à voir avec le Monopoly et le Scrabble, grands classiques des après-midi en famille. Celui-ci, on le sort lorsque les enfants dorment à poings fermés et on le planque en hauteur.

Ce jeu de cartes classé « +18 » aborde tous les aspects de la sexualité, des désirs les plus fous aux fantasmes les plus inavouables en passant par l’indispensable consentement. De quoi réviser les bases de la vie intime et explorer des sujets sous la ceinture, sans se sentir mal à l’aise. Ce jeu bienveillant ne se contente pas de divertir ou de combattre l’ennui les dimanches pluvieux, il ouvre des conversations essentielles qu’on a souvent tendance à esquiver. Et bonne nouvelle : il se décline désormais en une version « parent friendly » pour que les nouveaux parents ne sacrifient pas leur couple dans ce quotidien avec bébé. Ces cartes sont de précieux outils de communication et font le trait d’union entre ces pères et ces mères, parfois distancés par l’arrivée du nouveau-né.

Les chaussettes « vive la vulve » pour s’engager jusqu’au bout des pieds

Oubliez les chaussettes cocasses, qui tirent le fil de l’humour jusqu’en bas des jambes et qui ne passent jamais la porte du placard. Misez sur des modèles qui arrivent enfin à la cheville de vos proches ! Ces chaussettes sont particulièrement excitantes (sans mauvais jeu de mot). Elles imitent trait pour trait l’anatomie de la vulve, du moins dans l’emballage.

Une fois dépliées, elles arborent des couleurs roses qui se font tout de suite remarquer sous les jeans. Ne serait-ce pas l’accessoire idéal pour stimuler les tenues monotones de l’hiver ? En tout cas, ces chaussettes s’ajoutent à cette liste de cadeaux de Noël qui décomplexent. Avec ces joyeuses paires, le « vive le vent » se convertit en « vive la vulve ».

Un mug fesse pour savourer des boissons « hot »

À Noël, les mugs n’ont pas grand-chose d’original. Ils sont même un peu ennuyants en général et ont plutôt tendance à encombrer les placards. Mais ce modèle risque de s’inscrire dans les annales (elle était facile celle-là). Cette tasse en forme de fesse est de bon augure pour faire monter la température entre vos mains et accueillir vos breuvages chauds bouillants de l’hiver.

Elle porte d’ailleurs une inscription manuscrite qui claque ! Ce mug, qui titille l’imaginaire érotique et réveille les zygomatiques, est une belle déclaration d’amour à vos proches. Il se fait une place de choix dans les cadeaux de Noël qui décomplexent et siège en haut du classement !

Un pendentif clitoris pour faire une ode à l’intimité

Le sacro-saint clitoris sort de la pénombre des culottes pour s’exhiber fièrement autour du cou. Ce petit bijou de l’intimité se transforme tout naturellement en un joli pendentif et retient l’attention au cœur des looks. De quoi rappeler son existence à ces messieurs et faire le point sur son anatomie.

Véritable symbole de puissance, de confiance en soi et de solidarité, ce collier célèbre ce cher organe responsable de nombreux frissons. De loin, il ressemble à un cœur retourné et de près il titille la curiosité. Ce collier militant n’est pas voué à se cacher sous le col d’un pull, mais à s’exposer au premier plan des tenues. Les cadeaux de Noël qui décomplexent ne sont pas forcément kitsch ou potaches.

Une affiche boobs pour accrocher des paires de seins sur les murs

Pour habiller les murs dégarnis d’une maison et ajouter un peu de relief à la décoration d’intérieur, cette affiche se dresse en maître ! Elle fait une ode à toutes les poitrines, les grosses, les petites, les asymétriques, celles qui ressemblent à des poires, celles qui tombent et celles qui ont subi une mastectomie. C’est un poster qui plonge dans les décolletés et qui dépeint les seins dans toute leur diversité. À accrocher en évidence dans le salon ou la salle de bain pour faire des seins une noble œuvre d’art !

Un coussin chauffant utérus pour les ovaires capricieux

Parmi les cadeaux de Noël qui décomplexent, celui-ci a peu de chance de se retrouver sur Leboncoin après le déballage. Il est trop utile et attachant pour qu’on s’en débarrasse. Ce coussin chauffant en forme d’utérus se rend rapidement indispensable, surtout lorsque les règles débarquent et que la douleur tape sur le bas du ventre. Ce petit utérus aux allures de peluche mignonne va bien réconforter sa destinataire. Il ne tardera pas à s’inscrire dans le package, plaid, Netflix et Twix. Une bouillotte, pas comme les autres, qui réchauffe volontiers cette période rouge mensuelle.

Une bougie de massage surprise pour vibrer de plaisir

Les bougies sont toujours les bienvenues pendant cette saison fraîche. Mais celle-ci ne se destine pas au bord des fenêtres ou à la table du salon. Elle est supposée réchauffer l’ambiance dans la chambre à coucher et mettre les corps en ébullition sous la couette. Bien moins sage que les bougies « décoratives », ce modèle provoque des sueurs mémorables.

Une fois la mèche allumée, la bougie se mue en huile de massage sensuelle. Elle flirte avec la peau de l’être aimé. Au fond de la bougie se trouve une (ré)jouissante surprise. On y récolte un bijou destiné à l’intimité : un vibro de poche nommé « Wiiizzz bullet ». Cette année, la hotte du père Noël émet un son particulier : celui du plaisir !

Voir la bougie de massage surpriseCes cadeaux de Noël qui décomplexent feront peut-être rosir les joues en public, mais ils sauront se rendre utiles 365 jours de l’année ! Alors même si Noël reste une fête solennelle, osez sortir des sentiers battus du « politiquement correct ».

Article partenaire