Ce que révèle votre sens de l’humour sur votre intelligence

Et si votre capacité à rire de tout, même des sujets les plus tabous, en disait long sur votre intelligence ? Une étude autrichienne révèle que l’humour, notamment le plus noir, pourrait bien être le signe d’un esprit particulièrement affûté.

Humour noir et intelligence : un lien inattendu

Des chercheurs de l’université de Vienne ont mené une étude auprès de 156 adultes afin d’explorer le lien entre le sens de l’humour et le quotient intellectuel. Les participants ont été invités à réagir à des blagues issues de la bande dessinée « The Black Book » d’Uli Stein, connue pour son humour grinçant. Résultat : ceux qui comprenaient et appréciaient le plus l’humour noir obtenaient aussi les meilleurs scores de QI, dépassant nettement la moyenne.

Un plaisir qui demande de la souplesse mentale

Contrairement aux idées reçues, l’attrait pour l’humour noir ne serait pas le reflet d’un tempérament cynique ou sadique. Les chercheurs expliquent qu’apprécier ce type d’humour nécessite une grande flexibilité cognitive : il faut être capable de saisir des paradoxes, de jongler avec plusieurs niveaux de sens et d’adopter une certaine distance émotionnelle. Autant de compétences qui mobilisent à la fois l’intelligence verbale et non verbale.

Moins d’agressivité, plus de stabilité émotionnelle

L’étude met également en lumière un autre aspect : les amateurs d’humour noir se distinguent par une humeur plus stable et un niveau d’agressivité plus faible que la moyenne. À l’inverse, ceux qui rejettent ce type de blagues affichent souvent une humeur plus négative et une agressivité plus marquée. Cela suggère que l’appréciation de l’humour noir est liée à une forme de sérénité intérieure, et non à une insensibilité.

Un sens de l’humour subtil, pas dénué d’empathie

Si l’humour noir divise, il n’est donc pas réservé aux esprits froids ou détachés. Sa compréhension demande de l’empathie, la capacité à lire entre les lignes et à accepter l’absurde sans perdre son humanité. Rire d’une blague macabre pourrait ainsi être le signe d’une intelligence vive, capable de prendre du recul tout en restant sensible aux nuances de la vie.

Au final, cette étude rappelle que le rire, même lorsqu’il dérange, peut en dire long sur notre façon de penser. Un sens de l’humour affûté, capable de jongler avec l’ironie et les tabous, serait donc bien plus qu’un trait de caractère : un indicateur d’intelligence et de maturité émotionnelle.