Une vidéo montrant un livreur chinois en pleurs, racontant sa détresse face caméra, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans ce témoignage brut et sans filtre, l’homme met des mots sur la réalité quotidienne de millions de travailleurs de plateformes en Chine : longues heures, absence de protection, pression constante, et incertitude sur l’avenir.

Un témoignage poignant

Le livreur explique qu’il n’a jamais fait d’études universitaires et qu’il travaille désormais plus de 10 heures par jour, sans véritable pause, pour livrer des repas à domicile. Cette cadence éreintante ne laisse ni répit physique ni espace mental.

Il confie ressentir une fatigue permanente, mais aussi un profond sentiment de culpabilité : celui de ne pas pouvoir offrir à ses parents la vie qu’ils méritent, malgré ses efforts. Face à la caméra, ses larmes traduisent un mélange de frustration, d’épuisement et de solitude.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CHINA IN A MINUTE (@chinaminutes)

Un secteur en pleine expansion… et sous tension

La livraison à domicile a explosé en Chine ces dernières années, portée par les géants de l’e-commerce et des applications de repas à la demande. Sauf que derrière cette croissance fulgurante, la réalité des travailleurs reste souvent invisible :

journées dépassant les 10 heures,

objectifs de livraisons stricts,

rémunération précaire dépendante du nombre de courses effectuées,

risques physiques liés aux déplacements rapides en ville.

Les algorithmes qui gèrent les commandes imposent en prime des délais serrés, laissant peu de marge pour les imprévus et accentuant le stress.

Un problème structurel

Ce témoignage s’inscrit dans une série d’histoires similaires, relayées sur les réseaux sociaux chinois. Plusieurs livreurs y racontent les pressions qu’ils subissent, le manque de sécurité sociale et l’absence de perspectives à long terme.

Réactions et débat public

La vidéo a suscité une vague de commentaires empathiques. De nombreux internautes ont exprimé leur soutien, partageant leurs propres expériences dans le secteur ou dans des emplois précaires. D’autres appellent à une réforme urgente des conditions de travail dans la livraison, soulignant le rôle essentiel de ces travailleurs dans la vie quotidienne urbaine.

Certains observateurs estiment que ces prises de parole virales pourraient contribuer à mettre la pression sur les plateformes et les autorités pour instaurer des protections plus solides.

L’histoire de ce livreur chinois est ainsi à la fois personnelle et universelle : elle raconte l’épuisement, la solitude et l’incertitude vécus par des millions de travailleurs précaires à travers le monde. Derrière chaque repas livré rapidement se cache un être humain, avec ses espoirs, ses limites et ses besoins. Donner une voix à ces réalités est une étape essentielle pour que le progrès technologique ne se fasse pas au détriment de la dignité humaine.