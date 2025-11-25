Enceinte de 9 mois, elle se fait agresser à Paris

À quelques jours de son accouchement, la styliste et créatrice de contenu Mélody Collange, connue sous le pseudonyme Mélococo, a été victime d’une violente agression à Paris. L’incident, survenu le 21 novembre 2025, a profondément choqué ses abonnés et relancé le débat sur la sécurité et l’incivisme dans la capitale.

Une altercation qui dégénère

Alors qu’elle traversait un passage piéton, Mélody Collange affirme qu’un automobiliste lui aurait « foncé dessus » avant de s’arrêter brusquement, lui reprochant d’avoir traversé au feu rouge. Selon son récit, elle lui aurait alors répondu calmement qu’elle était dans son droit, lorsque le conducteur lui a jeté un mégot au visage avant de l’insulter. Mélody Collange aurait alors répliqué verbalement, pensant l’homme parti.

L’automobiliste se serait finalement arrêté plus loin, serait sorti de son véhicule et l’aurait violemment saisie à la gorge, la soulevant du sol. Totalement sidérée, Mélody raconte être restée paralysée de peur, incapable de se défendre malgré la violence de la scène. Plusieurs passantes sont intervenues, forçant l’homme à relâcher sa victime avant de prendre la fuite.

Une future mère sous le choc

Très émue, Mélody Collange explique avoir vécu « un état de sidération totale », d’autant plus que l’agression est survenue le jour même du terme annoncé de sa grossesse. De retour chez elle, sous l’insistance de son compagnon, elle s’est rendue au commissariat pour déposer plainte. Les policiers se seraient montrés « atterrés » par la violence du comportement décrit.

Sur Instagram, la styliste a exprimé sa colère et sa tristesse, dénonçant un « danger public » et appelant à une prise de conscience face à la banalisation des comportements agressifs envers les femmes, même dans des situations de grande vulnérabilité.

View this post on Instagram A post shared by Mélody Collange / Mélococo (@melococo)

Une enquête ouverte pour identifier l’agresseur

La plainte de Mélody Collange a été enregistrée, et la police parisienne mène actuellement des recherches pour identifier le conducteur. La styliste et créatrice de contenu, suivie par près de 88 000 abonnés et connue pour sa participation à l’émission « Les Traîtres » sur M6, espère que les enregistrements des caméras de surveillance permettront de retrouver rapidement l’auteur des faits.

En résumé, l’agression de Mélody Collange met tristement en lumière la montée inquiétante des violences verbales et physiques envers les femmes dans l’espace public. Elle espère désormais que justice sera rendue, et que son histoire servira à faire réagir les autorités comme les citoyens.