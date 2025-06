Elle a trouvé le meilleur fauteuil gonflable pour la piscine cet été, ses fans adorent

Louise Boyce, alias @mamastillgotit_, frappe encore avec un post Instagram aussi estival qu’hilarant. La créatrice de contenu britannique, suivie pour son humour décalé et ses clins d’œil à la culture pop, vient de partager la trouvaille piscine de l’été : un fauteuil gonflable qui ravive un certain traumatisme cinématographique… celui de Titanic. Et ses abonnés sont formels : c’est sans doute le meilleur gonflable de la saison.

Une bouée qui fait (beaucoup) de vagues

Sur sa dernière publication, Louise pose allongée sur une grande porte flottante… qui ressemble étrangement à celle sur laquelle Rose survit dans Titanic. Oui, celle-là même où Jack, gelé et abandonné dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord, n’a pas eu sa place.

En légende, elle écrit : « Probablement le meilleur gonflable pour la piscine cet été. Rose aurait-elle pu sauver Jack ? À suivre… ». Et pour ne rien gâcher à la blague, la bouée porte une mention imprimée en toutes lettres : « Ceci n’est pas un dispositif de sauvetage ». Ce à quoi Louise répond : « Mais ça a quand même sauvé Rose ! ».

Reconstitution comique (et très stylée)

En maillot une pièce signé @naia_beach et installée dans une villa chic en Grèce (#kalamakihouse), Louise revisite la scène culte de l’appel désespéré de Rose : “Come back… come back…”, en appelant un bateau de sauvetage fictif qui, dans sa vidéo, finit par crever la fameuse bouée. Un timing parfait, un humour british comme on l’aime, et un sens aigu de l’autodérision qui a conquis les internautes.

Dans les commentaires, ses fans sont conquis : “Je pleure de rire, tu es géniale !”, “Jack aurait survécu dans ta version, c’est certain.”, “Je veux cette bouée. Maintenant.”.

Un clin d’œil assumé à la culture pop

Avec cette publication, Louise Boyce continue de prouver qu’humour et style ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Elle transforme une simple photo de vacances en pastiche brillant, surfant sur la nostalgie des années 90, le mythe Titanic, et les petits moments absurdes de la vie.

Et derrière la blague se cache une autre réussite : mettre en scène une mère de famille de 40 ans qui s’amuse sans se prendre au sérieux, sans filtre superflu ni mise en scène artificielle. Une bouffée d’air frais, ou de bouée gonflable, bienvenue sur un feed souvent trop parfait.

Qui aurait cru qu’un simple accessoire de piscine pourrait déclencher autant de sourires ? Avec son fauteuil gonflable façon « planche de survie version Titanic », Louise Boyce marque les esprits tout en remettant la dérision au centre de l’été. Un clin d’œil pop réussi, qui prouve qu’avec un peu d’humour, même les naufrages fictifs peuvent devenir des moments de pur fun.