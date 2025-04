Au Japon, cette touriste découvre un homme caché sous son lit d’hôtel !

En voyage solo au Japon, Natalisi Taksisi, une touriste, affirme avoir vécu une expérience terrifiante : selon ses dires, elle aurait découvert un inconnu dissimulé sous son lit dans une chambre d’hôtel. Une vidéo devenue virale alerte aujourd’hui sur les risques encourus par les femmes qui voyagent seules.

Un séjour de rêve qui tourne au cauchemar

Venue au Japon pour un voyage en solo, pays réputé pour sa sécurité, Natalisi Taksisi pensait vivre une expérience paisible. Sauf que comme elle le raconte dans une vidéo postée sur Instagram, son séjour a pris une tournure angoissante lorsqu’elle aurait aperçu « deux yeux » sous son lit, dans la chambre d’un établissement de la chaîne APA Hotel.

Selon ses déclarations, un homme aurait réussi à entrer dans sa chambre malgré le système de carte magnétique censé garantir la sécurité des lieux. La jeune femme affirme avoir immédiatement alerté le personnel de l’hôtel, qui aurait contacté la police locale. L’individu aurait pris la fuite avant l’arrivée des autorités.

Un signalement qui suscite l’inquiétude

Toujours selon Natalisi Taksisi, les caméras de surveillance de l’hôtel ne fonctionnaient pas au moment de l’incident. Elle déclare également que l’établissement a refusé de lui accorder un remboursement complet pour la nuit passée, malgré le traumatisme. Sur les lieux, la police aurait trouvé une batterie externe et un câble USB, objets supposément laissés par l’intrus.

Dans sa publication, la voyageuse précise avoir payé environ 510 dollars pour son séjour à l’APA Hotel. Elle affirme avoir eu du mal à obtenir une copie du rapport de police, ce qui complique la vérification officielle de son témoignage.

L’affaire secoue les réseaux sociaux

La vidéo de Natalisi a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes, choqués, ont exprimé leur soutien et appelé à plus de transparence de la part de l’hôtel concerné. Un internaute résume l’inquiétude collective : « Ce genre d’hôtel ne devrait plus être listé sur les sites de réservation ». D’autres, plus prudents, appellent à attendre la confirmation des faits par une enquête officielle, et à la vigilance des femmes voyageant seules.

À ce jour, aucun élément concret ne permet en effet de vérifier de manière indépendante l’intégralité des faits rapportés. Ni la chaîne hôtelière ni les autorités japonaises n’ont officiellement communiqué sur l’incident. Cependant, si les faits sont avérés, ils soulèvent de sérieuses questions sur la sécurité dans certains hôtels et le traitement réservé aux clientes.

Protéger les femmes voyageuses : une nécessité

Au-delà du cas individuel, cette affaire, avérée ou non, rappelle la nécessité de garantir des conditions de voyage sûres pour toutes et tous, et en particulier pour les femmes qui voyagent seules. Elle souligne également le rôle crucial des établissements hôteliers dans la prévention, la transparence et la prise en charge rapide des incidents.

Dans un contexte où le tourisme solo féminin est en pleine expansion, la question de la sécurité ne peut être ignorée. Des mesures concrètes (comme le fonctionnement permanent des caméras de sécurité, un personnel formé, ou encore des procédures de remboursement claires) doivent être au cœur des préoccupations de l’industrie hôtelière.