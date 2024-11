Ces célébrités, victimes de violences conjugales, qui ont brisé le silence et fait bouger les lignes

Plus d’une femme sur quatre a déjà été victime de violence conjugale dans le monde. Parmi elles, des « madames tout le monde » mais aussi des stars connues au-delà des frontières. L’enfer se vit généralement à huis clos, derrière les murs du foyer. Les coups se subissent dans le silence le plus assourdissant et dans l’impuissance la plus totale. Mais de nombreuses célébrités ont décidé de faire tomber les cloisons de leur maison, cocon transformé en piège, pour exposer cette sombre réalité et interpeller le grand public. Elles se sont servies de leur notoriété pour partager leur récit, aussi douloureux que précieux. Rihanna, Halle Berry, Lio, Flavie Flament… ces célébrités ont uni leur voix pour dénoncer les violences conjugales, fléau qui gangrène encore la société et qui les a touchées de très près. Découvrez ces témoignages, qui portent en eux, un sentiment d’urgence.

Halle Berry, victime collatérale

Halle Berry, actrice charismatique qui s’est illustrée dans « Catwoman » n’a pas subi les violences conjugales. Elle en a été spectatrice. Ce n’est pas un hasard si elle campe souvent des justicières puissantes. C’est certainement une revanche sur son enfance, où elle n’avait pas encore la force ni la carrure pour voler au secours de sa maman. Halle Berry a grandi avec un père alcoolique. De ses yeux innocents, elle a assisté à des scènes d’une atrocité inouïe. Au lieu de voir ses parents s’aimer et se livrer des baisers, elle a vu son père infliger des coups à sa mère et la traiter comme un punching-ball humain.

« La voir se faire battre jour après jour, la voir se faire pousser dans les escaliers, l’entendre pleurer et être malheureuse (…) tout cela me fendait le cœur », avait-elle déclaré lors du gala « Unité 4 Humanity »

Au décès de son père, elle a entrepris une thérapie avec un guérisseur spirituel pour se libérer de cette haine qui la rongeait et qui la mettait sur le chemin d’hommes toxiques. Halle Berry fait partie de ces célébrités qui ont été témoin de violences conjugales et qui en gardent des cicatrices indélébiles.

Tina Turner, l’horreur avant la gloire

Monument de la chanson, Tina Turner n’a pas toujours vécu dans le faste et les paillettes. La star américaine qui a fait danser de nombreuses générations sur son tube « What’s Love Got To Do With It » chantait souvent l’amour. Pourtant, avant de tutoyer les plus hauts sommets de la gloire, la regrettée Tina aurait aimé connaître une romance de conte fées. Or, elle était enfermée dans un couple destructeur. Son mari de l’époque, Ike Turner, avait fait de Tina son pantin. Elle n’était plus que l’ombre d’elle-même.

« Je n’existais pas. Je n’avais pas peur qu’il me tue en partant, car j’étais déjà morte. Quand je suis sorti, je n’ai pas regardé en arrière », avait-elle confié au média People

Pour échapper à son bourreau et recouvrir cette très chère liberté, elle était prête à tout, même à se mettre en danger. Elle a profité d’un bref moment d’assoupissement dans un hôtel pour s’extirper de ce cauchemar. Sans réfléchir, elle a traversé l’autoroute en courant et ne s’est jamais retournée. Parmi les célébrités victimes de violences conjugales, Tina Turner a consacré une partie de son autobiographie à ces heures sombres.

Rihanna, un amour toxique

Si aujourd’hui Rihanna file le parfait amour avec le rappeur Asap Rocky, père de ses deux enfants, la reine du r’n’b garde encore les souvenirs palpables de cette nuit de février 2009. C’est pendant cette soirée que son ex-petit ami, Chris Brown, l’a roué de coups, à la sortie d’une pré-soirée des Grammy. La chanteuse barbadienne, prise d’assaut spontanément, s’est alors retrouvée avec le visage tuméfié. Même si Rihanna n’aime pas remuer le passé et préfère désormais esquiver le sujet, elle s’était confiée à coeur ouvert à l’empathique Oprah Winfrey.

« Même si je me sentais en colère, blessée et trahie, je me disais qu’il avait commis cette erreur parce qu’il avait besoin d’aide », avouait-elle à l’animatrice phare

Flavie Flament, la plume dans la plaie

Parmi les célébrités qui ont tiré les violences conjugales de l’ombre et livré un témoignage à la première personne, il y a la pétillante Flavie Flament. Derrière sa joie de vivre apparente et son entrain communicatif, l’ex-animatrice de TF1 désormais à la tête de Télématin sur France 2 dissimule de profonds stigmates. Son calvaire, elle le raconte à demi-mot dans son ouvrage « Les Chardons », sorti en 2011. Elle le transpose sur son héroïne qui n’est autre que son double littéraire. D’ailleurs le premier chapitre s’ouvre sur un mot qui résonne fort : « La gifle ». La férocité de cette paume se ressent au-delà des pages. C’est seulement en 2015 qu’elle affirme que cette héroïne est en quelque sorte son « alter ego ».

« Cela m’est arrivé, comme à beaucoup de femmes », avait-elle expliqué au média Paris Match

Valérie Damidot, prise dans la boucle de la violence

Celle qui a fait ses premiers pas dans l’émission « D&CO » est tombée dans la spirale infernale des violences. Réputée pour son franc-parler et son caractère bien trempé, l’animatrice est tombée entre les griffes d’un homme manipulateur et violent. Sa vie sentimentale a débuté dans le chaos le plus total. Durant ses jeunes années, Valérie Damidot a vécu avec un homme qui la frappait et qui venait racheter son pardon, muni de ce refrain : « je ne recommencerais plus ». Comédien à ses heures perdues, son bourreau avait mis en place un stratagème pervers fait de coups et de chantage émotionnel. C’était un cercle vicieux. Un engrenage.

« La première fois qu’il t’en fout une, tu te révoltes. Tu te barres, tu te réfugies chez une copine. Puis il vient te chercher en pleurant, en te suppliant de lui pardonner. Alors tu pardonnes. Et évidemment, ça recommence. Tu te mets à stresser, à te dire que tu as bien dû faire quelque chose pour le mettre dans cet état. Tu deviens la coupable… Tu n’oses plus en parler à personne. Parce qu’en public cet homme qui te bat, c’est un homme charmant », avait-elle détaillé auprès du Parisien

Clémentine Célarié, l’urgence d’agir

Clémentine Célarié, à l’affiche de la série policière « Police de caractère » se plaît dans les rôles d’enquêtrice. Mais dans son livre « Le jour où j’ai appris à vivre » elle rétablit une autre vérité : la sienne. Celle d’une femme persécutée et réduite à néant par son conjoint. Au micro d’Europe 1, elle évoquait également ne pas avoir osé porter plainte contre ce conjoint qui passait des mains aux larmes en un éclair. Elle ne l’a pas fait parce qu’elle estimait ne pas « être en danger de mort ». Pourtant, elle n’a pas été épargnée. Elle s’inscrit dans cette triste liste des célébrités victimes de violences conjugales.

« Il faut que ça devienne normal de pouvoir être protégée quand on se fait taper dessus », avait-elle insisté

Lio, victime d’un conjoint qui frappe comme il respire

Connue pour ses prises de position féministes et son honnêteté rafraîchissante, Lio est une artiste particulièrement inspirante. Si l’interprète de « Banana Split » défend avec tant de pugnacité la cause des femmes, c’est parce qu’elle-même est une rescapée des violences conjugales. Ce sourire espiègle qui trône sur son visage, Lio ne l’a pas toujours arboré. Pendant les années 90, elle a encaissé les coups d’un compagnon violent et impitoyable. Ce conjoint aux relents diaboliques lui a même infligé des poings lorsqu’elle allaitait ses jumelles. Elle a mis un terme à cette relation destructrice à l’aube des années 2000. Sa petite sœur Helena Noguerra l’a grandement aidé à prendre la fuite.

« À partir du moment où on reçoit le premier coup, si l’on ne dit pas ‘ça c’est intolérable, la limite est franchie, stop !’, la violence entre. Elle déferle », alertait-elle dans les colonnes de Gala

Sandrine Bonnaire, la mort en face

Actrice talentueuse et solaire, Sandrine Bonnaire agrandit malheusement la liste des célébrités victimes de violences conjugales. Celle qui est actuellement en vedette du film « Finalement » de Claude Lelouch a tutoyé la mort. Dans un numéro de « Un Dimanche à la Campagne », elle revient sur ce coup, qui a failli l’emporter à tout jamais et qui l’a défiguré.

« Cette personne qui m’a agressée était un compagnon. J’ai été strangulée, je suis tombée dans les pommes, dans un mini coma, même, et il m’a réveillée et j’avais le visage complètement déformé. J’ai eu une triple fracture de la mâchoire, huit dents de cassées… »

Diam’s, la musique comme cri d’alerte

La rappeuse Diam’s, qui a toujours sa place dans les haut-parleurs de nos enceintes et qui continue d’animer nos soirées nostalgiques, a parlé de son vécu entre les couplets de la chanson « Ma Souffrance ». Ce titre qui a tourné en boucle dans nos postes de radio porte un message personnel… Et il nous a échappé pendant nos jeunes années. Au gré des couplets, elle revient sur cette histoire d’amour qui a mal tourné et qui l’a fait sombrer. « Les mots sont trop doux, les coups trop violents. Puis il me donnait des coups de coude en tenant son volant. J’avais mal et j’ai rien dit, j’ai eu peur et j’ai souffert« , dit-elle avec un flow acéré. Les musiques sont parfois des exutoires… Et le micro une arme contre l’ignorance.

Ces célébrités, victimes de violences conjugales, ont parlé au nom de toutes ces femmes qui survivent au lieu de vivre. Ce fléau n’a pas de visages ni de catégories sociales. Il atteint toutes les sphères, sans exception. La célébrité ne sert pas d’immunité.