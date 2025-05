Vous avez du mal à répondre aux messages ? Ce n’est pas de la paresse

« Je répondrai plus tard ». Une petite phrase que l’on se répète en balayant une notification du pouce, persuadée qu’on répondra dans l’heure. Et puis… rien. Les heures filent, les jours aussi. Vous culpabilisez un peu, beaucoup, passionnément. Si vous pensiez que cela faisait de vous une personne négligente ou paresseuse, respirez un bon coup : ce n’est pas du tout le cas.

Répondre n’est plus une formalité, c’est devenu une épreuve

Souvenez-vous : il fut un temps où répondre à un message, c’était ouvrir une lettre ou décrocher un téléphone. Cela demandait un minimum de logistique, et personne ne s’attendait à une réponse dans les trente secondes. Aujourd’hui, une vibration, une pastille rouge, et c’est comme si le monde entier toquait à votre porte. La moindre question anodine devient une alerte.

Et tout ça… c’est fatigant. Pas physiquement, mais mentalement, émotionnellement. Vous avez sans doute déjà ressenti cette drôle de sensation : lire un message, en comprendre le sens, avoir envie d’y répondre – mais être incapable de le faire là, tout de suite. Comme si un petit barrage invisible se dressait entre vos pensées et votre clavier. Ce n’est pas que vous ne voulez pas répondre. C’est que vous n’avez pas l’énergie nécessaire pour le faire dans de bonnes conditions. Et cette énergie, parfois, vous devez la garder pour vous. C’est ça, se respecter.

Une charge mentale qui déborde

Imaginez votre cerveau comme un navigateur web. Chaque onglet est une tâche, une pensée, une préoccupation. Certains sont liés au travail, d’autres à la famille, aux obligations administratives, aux rendez-vous médicaux que vous remettez depuis février… et puis il y a ces onglets invisibles : les messages non lus, les réponses en suspens, les rappels silencieux que vous vous imposez.

Résultat ? Un trop-plein. Ce n’est pas vous qui buggez. C’est la charge mentale qui sature. Et face à ça, ignorer un message, ce n’est pas une faute. C’est un mécanisme d’autodéfense, un moyen de dire « stop », même si c’est de façon inconsciente. C’est un peu comme repousser une discussion difficile à plus tard, sauf qu’il s’agit ici d’un simple « Coucou, ça va ? » auquel vous n’avez tout simplement pas la force de répondre. Et c’est totalement ok.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miel tropical (@miel.tropical)

Un conditionnement à déconstruire

On nous a inculqué l’idée que répondre rapidement, c’est être une bonne personne. Une personne polie, attentive, respectueuse. À l’ère du toujours dispo, cette idée mérite un bon dépoussiérage. Car non, répondre sur-le-champ n’est pas la seule preuve d’amour ou d’intérêt. Une réponse tardive n’est pas un désaveu. Et un message sans réponse n’est pas un adieu.

Votre temps est précieux. Votre espace mental aussi. Il est donc parfaitement sain de remettre une réponse à plus tard. Il est temps de redonner du sens à la communication, de sortir du réflexe pavlovien du « lu = répondu ».

Oser une communication plus humaine

Heureusement, un vent nouveau souffle sur nos échanges numériques. De plus en plus de gens adoptent une posture bienveillante, respectueuse des rythmes de chacun. On commence à accepter que non, tout ne mérite pas une réaction immédiate. Que le silence peut aussi être une réponse – et parfois, une preuve de considération.

Voici quelques pistes pour alléger la pression :

Précisez à vos proches que vous répondez à votre rythme.

Offrez-vous le droit de laisser un message en suspens, sans culpabilité.

Normalisez les délais de réponse dans vos relations.

Et surtout : ne confondez pas instantanéité avec sincérité.

La qualité d’un échange ne se mesure pas au délai de réponse. Elle se ressent dans l’attention qu’on y met, même deux jours plus tard.

Si vous avez besoin de faire une pause dans vos conversations, ce n’est pas une fuite. C’est un recentrage. Vous ne fuyez pas les autres, vous vous retrouvez vous-même. Et ça, c’est une démarche incroyablement puissante. Alors la prochaine fois que vous hésitez à répondre, souvenez-vous : ce n’est pas de la paresse. C’est peut-être simplement une étape dans votre quête d’équilibre. Et c’est très bien comme ça.