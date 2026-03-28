Ces sportives qui brisent un tabou tenace en parlant ouvertement des menstruations en compétition

Sujet longtemps passé sous silence, les menstruations font aujourd’hui l’objet d’une parole plus libre dans le sport de haut niveau. Plusieurs athlètes choisissent de partager leur expérience afin de mieux faire comprendre l’impact du cycle menstruel sur la performance et le bien-être. Ces témoignages participent à une évolution des mentalités et encouragent une prise en compte plus globale de la santé des sportives.

Heather Watson, une prise de parole marquante dans le tennis

En 2015, la joueuse britannique Heather Watson avait évoqué publiquement l’influence de ses règles sur sa performance lors de l’Australian Open. Son témoignage a contribué à médiatiser une réalité rarement abordée dans le tennis professionnel. La sportive avait expliqué ressentir fatigue, étourdissements et baisse d’énergie, des symptômes parfois associés au cycle menstruel. Sa prise de parole a suscité de nombreux commentaires et ouvert la discussion sur la préparation physique adaptée aux sportives.

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Fu Yuanhui, un témoignage très relayé aux Jeux olympiques

La nageuse chinoise Fu Yuanhui avait également attiré l’attention lors des Jeux olympiques de Rio 2016 en évoquant spontanément ses règles après une course. Son intervention avait été largement relayée dans les médias internationaux, notamment parce que ce sujet reste particulièrement tabou dans certaines cultures sportives. De nombreux observateurs avaient souligné l’importance de cette prise de parole pour normaliser la discussion autour de la santé menstruelle.

Paula Radcliffe, rappeler que performance et menstruations ne sont pas incompatibles

La marathonienne britannique Paula Radcliffe a elle aussi évoqué avoir concouru pendant ses règles à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Son témoignage rappelle que les effets du cycle menstruel varient selon les personnes et que certaines sportives peuvent maintenir un haut niveau de performance. Les spécialistes insistent sur l’importance d’éviter les idées reçues et de privilégier une approche individualisée.

Alex Morgan et la prise en compte du cycle dans la préparation physique

Dans le football, l’attaquante américaine Alex Morgan a évoqué la nécessité de mieux intégrer la santé hormonale dans l’accompagnement des joueuses. La prise en compte du cycle menstruel dans l’entraînement fait l’objet d’un intérêt croissant dans la recherche en médecine du sport. Certaines équipes expérimentent des outils de suivi permettant d’adapter la récupération ou l’intensité des exercices en fonction des besoins.

Une évolution progressive dans le monde du sport

La multiplication de ces témoignages contribue à faire évoluer la perception des menstruations dans la pratique sportive. Plusieurs fédérations et organisations encouragent désormais une approche plus globale de la santé des athlètes, incluant les aspects hormonaux et reproductifs.

Les recherches scientifiques soulignent que les effets du cycle menstruel peuvent varier selon les individus, rendant nécessaire une prise en compte personnalisée. L’accès à une information fiable permet aux sportives de mieux comprendre leur corps et d’adapter leur préparation.

En partageant leur expérience, ces sportives contribuent à lever un tabou encore présent dans le sport professionnel. Leur parole encourage une meilleure reconnaissance de la santé menstruelle et participe à une évolution des pratiques d’entraînement et d’accompagnement.