Xavier Dupont de Ligonnès : sa soeur révèle ce que contenait son dernier message

Le mystère qui entoure la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès continue de hanter l’opinion publique, plus d’une décennie après les événements tragiques d’avril 2011.

Un message à la fois banal et troublant

Suspecté d’avoir tué sa femme, ses 4 enfants et le chien de la famille avant de disparaître sans laisser de trace, l’homme reste introuvable. Rares sont les affaires criminelles françaises à avoir suscité autant d’intérêt et d’hypothèses, mêlant pistes internationales, fausses alertes et révélations controversées.

Dans ce climat toujours chargé d’émotions et d’incertitudes, Christine Dupont de Ligonnès, la sœur de l’homme recherché, continue de défendre l’innocence de son frère. Invitée de l’émission 13h15, le dimanche sur France 2, elle a livré un nouvel élément : le contenu du dernier message vocal reçu de Xavier, quelques heures avant qu’il ne disparaisse.

Le message vocal révélé lors de l’émission, envoyé la veille de la découverte des corps dans la maison familiale de Nantes, a de quoi interpeller :

« On était au cinoche en famille et au resto ensuite, dimanche soir. Voilà, je t’embrasse si c’est pas trop tard, tu me rebipes, tu envoies un petit SMS… Là je vais coucher les enfants, dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être… »

Ce message, au ton familier et anodin, semble décrire une soirée ordinaire, sans tension apparente. Pour Christine, il constitue une preuve supplémentaire que son frère n’était pas dans un état d’esprit meurtrier, mais « dans une logique familiale et affectueuse ». Elle estime que « ce message a été trop rapidement écarté par les enquêteurs ».

Une défense familiale constante

Depuis la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, sa sœur n’a cessé de contester la version officielle. Dans son livre paru en 2024, « Xavier, mon frère, présumé innocent », elle avance même une théorie radicalement opposée à celle des autorités : la famille aurait été exfiltrée, les corps retrouvés ne seraient pas ceux des membres du foyer, et une opération conjointe entre services français et américains aurait permis de dissimuler la vérité.

Si ces déclarations suscitent la controverse, elles s’appuient sur une conviction profonde : Xavier aurait été piégé ou acculé dans une situation qui dépasse l’entendement. Une position que partage également leur avocat, Maître Stéphane Goldenstein, qui décrit son client comme « un homme dévoué à sa famille, discret, travailleur et aimant ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HarperCollins 📚 France (@harpercollinsfrance)

Une affaire nourrie par les théories

L’affaire Dupont de Ligonnès est devenue, au fil des ans, un terrain fertile pour les rumeurs. Enquêteurs indépendants, influenceurs, journalistes spécialisés… chaque personne y va de son hypothèse. Certains affirment qu’il aurait été aperçu aux États-Unis, d’autres parlent de Malte ou d’Asie du Sud-Est. Une vidéo virale postée récemment par un influenceur affirmait même localiser l’homme en vie, relançant l’intérêt médiatique.

Des voix, comme celle du journaliste Jacques Pradel, s’élèvent pour dénoncer un emballement dangereux. Dans une intervention récente, il critiquait « l’exploitation médiatique et sensationnaliste » de cette disparition, appelant à plus de rigueur et de prudence.

Une affaire toujours ouverte

14 ans après les faits, l’enquête reste officiellement ouverte. Xavier Dupont de Ligonnès fait toujours l’objet d’un mandat d’arrêt international. Malgré des signalements réguliers, aucune piste n’a permis à ce jour de confirmer son sort, ni de l’arrêter. Le mystère reste total : s’est-il donné la mort après les meurtres présumés ? A-t-il réussi à fuir et à refaire sa vie ailleurs, sous une autre identité ? Ou existe-t-il, comme le suggère sa sœur, une tout autre vérité que celle avancée jusqu’ici ?

Pour les familles des victimes, pour les proches de Xavier, et pour une société française encore marquée par cette affaire, l’absence de réponses définitives alimente en tout cas à la fois le doute, l’impatience, et l’espoir ténu d’un jour connaître la vérité.