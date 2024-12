« Ce n’est pas pour les filles sensibles » : une influenceuse couche avec 100 hommes en 24H

Lily Phillips, figure emblématique d’OnlyFans, a récemment fait parler d’elle avec un défi controversé. Son objectif ? Avoir 100 relations sexuelles en une journée, un projet documenté par le vidéaste Josh Pieters et diffusé sur sa chaîne YouTube le 7 décembre. Entre fascination et scepticisme, ce défi a rapidement déclenché un débat houleux sur les réseaux sociaux.

Un défi qui embrase les réseaux sociaux

Les extraits du documentaire, largement relayés sur TikTok et d’autres plateformes, montrent Lily Phillips visiblement exténuée après avoir relevé son défi extrême. Dans une scène particulièrement marquante, Josh Pieters lui demande : « C’était quand la dernière fois que tu as mangé ? ». Sa réponse, à la fois crue et provocatrice – « J’ai mangé un snack, un sandwich, et sinon que des pénis » – a suscité autant de rires que de critiques.



Avec 101 relations sexuelles au compteur ce jour-là, Lily Phillips a partagé un aperçu brutal de cette expérience extrême. Si l’objectif était de repousser les limites de la performance sur OnlyFans, la vidéo met également en lumière les impacts physiques et émotionnels de ce type de défi.

Entre performance et questionnement personnel

Dans le documentaire, Lily décrit l’intensité de l’expérience avec une sincérité troublante. « Ce n’est pas pour les filles sensibles, je dois être honnête, c’était dur », confie-t-elle, visiblement émue. Elle ajoute : « Je ne sais pas si je le recommanderais. C’est comme être une prostituée, c’est une sensation différente… Je ne sais pas comment l’expliquer ».

Josh Pieters tente de décrypter ses sentiments : « Ce n’est pas comme avoir une relation sexuelle avec quelqu’un ? ». Elle acquiesce, précisant que la répétition des actes les déconnecte d’une intimité réelle. « Oui, ça s’enchaîne, c’est vraiment intense… Définitivement, plus intense que ce que j’avais imaginé ».

OnlyFans et la culture de la performance

Ce défi extrême pose des questions plus larges sur la plateforme OnlyFans et sur la culture de la performance qui y est encouragée. Si la jeune femme a pu atteindre une audience massive grâce à cet acte, le prix émotionnel et physique de cette visibilité semble considérable.

Les internautes, eux, restent divisés. Certains saluent le courage de Lily d’explorer les limites de son métier, tandis que d’autres s’inquiètent des conséquences à long terme de tels défis sur la santé mentale et physique des créateurs de contenu. Pour beaucoup, ce type d’initiative met en lumière les pressions croissantes subies par les travailleurs et travailleuses du sexe dans un secteur où l’innovation et l’audace deviennent la norme.

Un jour faudra qu’on parle du fait que l’hypersexualité est souvent une forme d’auto-mutilation et peut être une réaction à des traumatismes sexuels mais vous êtes pas prêts pour cette conversation https://t.co/rOZUATEMmp — P l u t o n i e n n e 🌑 (@plutonienne7) December 10, 2024

Un débat sociétal sur les limites du contenu en ligne

Alors que les performances de ce type se multiplient, elles soulèvent des discussions essentielles sur le consentement, les impacts psychologiques et l’éthique de telles mises en scène. Lily Phillips, par ce projet extrême, invite à réfléchir à ces problématiques, rappelant que derrière les écrans, chaque performance a un coût humain.

Le défi de Lily Phillips restera sans doute dans les annales d’OnlyFans, mais il marque aussi une étape dans la réflexion autour des attentes et des pressions exercées sur les créateur·rice·s de contenu dans l’ère numérique.