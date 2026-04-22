Une prédiction venue d’un physicien prix Nobel relance les débats sur la fin de l’humanité

Le physicien et prix Nobel de physique David Gross a relancé un débat sensible sur les risques globaux pesant sur l’humanité. Dans une interview accordée à Live Science, il évoque une estimation statistique du danger nucléaire et ses implications sur le long terme. Son analyse ne repose pas sur une prophétie, mais sur un calcul probabiliste appliqué aux tensions internationales actuelles.

Un risque estimé à 2 % par an de catastrophe nucléaire

David Gross avance une estimation marquante : environ 2 % de probabilité annuelle de guerre nucléaire, soit une « chance sur 50 chaque année ». Il explique précisément :

« There was an estimate there was a 1% chance of nuclear war every year… I feel it’s not a rigorous estimate that the chances are more likely 2%. So that’s a 1-in-50 chance every year. The expected lifetime, in the case of 2% per year, is about 35 years »

En français : « On estimait à 1 % la probabilité d’une guerre nucléaire chaque année… Je pense qu’il est moins rigoureux d’estimer cette probabilité à 2 %, soit une chance sur 50 par an. La durée de vie prévue, avec un taux de 2 % par an, est d’environ 35 ans ». Autrement dit, si ce niveau de risque restait constant, il deviendrait significatif sur quelques décennies.

Une conclusion statistique : environ 35 ans dans ce scénario

À partir de ce modèle, le physicien en déduit une espérance d’environ 35 ans de durée de vie pour l’humanité dans ce scénario théorique. Il ne s’agit pas d’une date de fin annoncée, mais d’un résultat mathématique basé sur une accumulation de probabilités annuelles. Cette projection vise à illustrer la gravité d’un risque faible mais répété dans le temps.

Des menaces multiples au-delà du nucléaire

Dans son raisonnement, David Gross ne se limite pas au nucléaire. Il évoque également :

l’affaiblissement des accords internationaux de contrôle des armements

la montée des tensions géopolitiques

et les risques liés aux technologies avancées, dont l’intelligence artificielle

Ces facteurs combinés augmenteraient, selon lui, l’instabilité globale.

Un modèle controversé dans la communauté scientifique

Si ce type de calcul attire l’attention, il reste débattu. De nombreux scientifiques rappellent qu’il s’agit d’un modèle théorique de risque, dépendant d’hypothèses difficiles à mesurer avec précision. Ces estimations servent davantage à illustrer des ordres de grandeur qu’à prédire une échéance réelle.

En résumé, en évoquant un risque de 2 % par an et une projection d’environ 35 ans dans ce scénario, David Gross ne donne pas une date de fin de l’humanité, mais alerte sur une accumulation de risques globaux. Son analyse souligne surtout une idée centrale : même faibles isolément, certains dangers deviennent significatifs lorsqu’ils s’inscrivent dans la durée.