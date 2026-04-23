Une ancienne joueuse de foot internationale devient cheffe adjointe des pompiers

Ancienne joueuse internationale anglaise, Michelle Hickmott s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure dans sa carrière en devenant cheffe adjointe d’un service départemental d’incendie et de secours au Royaume-Uni. Après une carrière sportive professionnelle, elle s’est reconvertie dans le domaine de la sécurité civile, un secteur dans lequel elle évolue depuis plusieurs années.

De l’équipe nationale anglaise aux casernes de pompiers

Avant sa reconversion, Michelle Hickmott a évolué au poste de défenseure et a notamment été sélectionnée avec les England women’s national football team, avec laquelle elle a connu une sélection internationale. Elle a également joué dans plusieurs clubs du championnat anglais féminin, développant une carrière sportive solide avant de mettre un terme au football professionnel.

Une reconversion progressive dans les services d’urgence

Après sa carrière sportive, elle intègre le secteur des services d’incendie et de secours, où elle gravit progressivement les échelons. Elle occupe différents postes opérationnels et de formation, notamment dans plusieurs services régionaux et institutions spécialisées. Son expérience s’étend désormais sur plusieurs années dans la gestion, la formation et l’encadrement des équipes de secours.

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Une nomination à un poste de direction stratégique

Sa nomination au poste de cheffe adjointe des pompiers intervient dans un contexte de modernisation des services de secours. Elle rejoint ainsi l’état-major d’un service d’incendie et de secours britannique, où elle participera à la stratégie, à l’organisation opérationnelle et à la gestion des équipes. Cette évolution marque une étape importante dans sa carrière hors du sport.

Une figure de transition entre sport et service public

Le parcours de Michelle Hickmott illustre la reconversion réussie d’anciennes sportives vers des fonctions de responsabilité dans le service public. Ses compétences en management, discipline et travail d’équipe, acquises sur les terrains de football, sont souvent mises en avant dans ce type de trajectoire. Sa nomination est perçue comme un exemple de passerelle entre sport de haut niveau et carrières civiles exigeantes.

De joueuse internationale à cheffe adjointe des pompiers, Michelle Hickmott incarne ainsi une reconversion professionnelle rare et inspirante. Son parcours souligne la diversité des trajectoires possibles après le sport de haut niveau et la place croissante des profils issus du sport dans les fonctions de direction du service public.