Lors de sa remise de diplôme, cette étudiante fait le show et la vidéo devient virale

Recevoir son diplôme, descendre les quelques marches de la scène… et soudain partir dans une explosion de danse, jusqu’à enchaîner un salto arrière sous les acclamations. La séquence, immortalisée à Baton Rouge en Louisiane (États-Unis), a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Un moment de joie à l’état pur

Le 19 mai 2026, A’Myria Marquee s’apprêtait à recevoir son diplôme lors de la cérémonie de fin d’année du GEO Next Generation High School, à Baton Rouge. À peine la jeune femme l’a-t-elle saisi qu’elle est partie dans une chorégraphie improvisée, frénétique et joyeuse, déclenchant les applaudissements et les éclats de rire de toute la salle. Cerise sur le gâteau : un salto arrière parfaitement exécuté en plein milieu de sa danse.

La séquence, capturée en vidéo, n’a mis que quelques heures à se hisser au sommet des réseaux sociaux, où elle est désormais visionnée par des centaines de milliers d’internautes attendris. Une explosion de bonheur communicative qui rappelle, l’air de rien, à quel point ces moments-là méritent d’être célébrés à leur juste valeur.

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Bien plus qu’un diplôme : un parcours d’exception

Derrière cette scène spontanée se cache un véritable parcours du combattant. Sur ses réseaux, A’Myria Marquee a expliqué ne pas avoir simplement « décroché son diplôme » de fin d’études secondaires : elle a obtenu, en parallèle, un « associate’s degree » – l’équivalent américain d’un premier cycle universitaire validé en deux ans.

Concrètement, la jeune femme entrera donc à l’université directement en troisième année (junior), bouleversant les standards de son groupe d’âge. Dans son post de célébration, elle a tenu à rendre hommage à sa mère. « Merci maman de toujours avoir cru en moi, de m’avoir soutenue et poussée à m’améliorer chaque jour. Rien de tout cela n’aurait été possible sans toi », a-t-elle écrit, accompagné d’un cœur violet.

Une enseignante émue derrière l’objectif

Si la vidéo a autant ému, c’est aussi grâce à celle qui la filmait : Brittney Ford, maîtresse qui suit A’Myria Marquee depuis le CP. C’est elle qui a partagé le moment sur son propre compte Instagram, accompagné d’un message tout en émotion.

« Ford t’aimera pour toujours et à jamais… tu sais bien que je suis en train de pleurer ! », a-t-elle écrit, ponctuant son message d’une avalanche de cœurs rouges. Voir une élève qu’on a accompagnée depuis l’enfance franchir une telle étape n’a pas de prix – et cela transparaît à chaque seconde de la vidéo, devenue par ricochet une déclaration d’amour entre une enseignante et son ancienne élève.

Avec sa danse et son salto inattendu, A’Myria Marquee a ainsi fait bien plus que célébrer son diplôme : elle a transformé une cérémonie ordinaire en pure parenthèse de joie partagée, et rappelé qu’un parcours scolaire, aussi excellent soit-il, ne vaut rien sans la joie qu’on y met.