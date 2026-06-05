Lors de sa remise de diplôme, cette étudiante fait le show et la vidéo devient virale

Société
Fabienne Ba.
@poeticpaige35 / Instagram

Recevoir son diplôme, descendre les quelques marches de la scène… et soudain partir dans une explosion de danse, jusqu’à enchaîner un salto arrière sous les acclamations. La séquence, immortalisée à Baton Rouge en Louisiane (États-Unis), a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Un moment de joie à l’état pur

Le 19 mai 2026, A’Myria Marquee s’apprêtait à recevoir son diplôme lors de la cérémonie de fin d’année du GEO Next Generation High School, à Baton Rouge. À peine la jeune femme l’a-t-elle saisi qu’elle est partie dans une chorégraphie improvisée, frénétique et joyeuse, déclenchant les applaudissements et les éclats de rire de toute la salle. Cerise sur le gâteau : un salto arrière parfaitement exécuté en plein milieu de sa danse.

La séquence, capturée en vidéo, n’a mis que quelques heures à se hisser au sommet des réseaux sociaux, où elle est désormais visionnée par des centaines de milliers d’internautes attendris. Une explosion de bonheur communicative qui rappelle, l’air de rien, à quel point ces moments-là méritent d’être célébrés à leur juste valeur.

 

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Bien plus qu’un diplôme : un parcours d’exception

Derrière cette scène spontanée se cache un véritable parcours du combattant. Sur ses réseaux, A’Myria Marquee a expliqué ne pas avoir simplement « décroché son diplôme » de fin d’études secondaires : elle a obtenu, en parallèle, un « associate’s degree » – l’équivalent américain d’un premier cycle universitaire validé en deux ans.

Concrètement, la jeune femme entrera donc à l’université directement en troisième année (junior), bouleversant les standards de son groupe d’âge. Dans son post de célébration, elle a tenu à rendre hommage à sa mère. « Merci maman de toujours avoir cru en moi, de m’avoir soutenue et poussée à m’améliorer chaque jour. Rien de tout cela n’aurait été possible sans toi », a-t-elle écrit, accompagné d’un cœur violet.

Une enseignante émue derrière l’objectif

Si la vidéo a autant ému, c’est aussi grâce à celle qui la filmait : Brittney Ford, maîtresse qui suit A’Myria Marquee depuis le CP. C’est elle qui a partagé le moment sur son propre compte Instagram, accompagné d’un message tout en émotion.

« Ford t’aimera pour toujours et à jamais… tu sais bien que je suis en train de pleurer ! », a-t-elle écrit, ponctuant son message d’une avalanche de cœurs rouges. Voir une élève qu’on a accompagnée depuis l’enfance franchir une telle étape n’a pas de prix – et cela transparaît à chaque seconde de la vidéo, devenue par ricochet une déclaration d’amour entre une enseignante et son ancienne élève.

Avec sa danse et son salto inattendu, A’Myria Marquee a ainsi fait bien plus que célébrer son diplôme : elle a transformé une cérémonie ordinaire en pure parenthèse de joie partagée, et rappelé qu’un parcours scolaire, aussi excellent soit-il, ne vaut rien sans la joie qu’on y met.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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