Être bilingue offrirait un avantage méconnu au moment de prendre certaines décisions

Grâce aux séries en version originale, aux cours d’école suivis assidûment ou à la double nationalité, vous avez la chance de parler deux langues couramment ? Ce n’est pas seulement un atout sur votre CV, ça l’est également dans votre vie quotidienne, surtout si vous êtes une éternelle indécise. Voici comment en faire une force intérieure.

Réfléchir dans les deux langues, une habitude à prendre

Si vous n’avez pas dormi ou fabriqué des sarbacanes avec vos stylos pendant vos cours de langue, vous devez avoir un niveau avancé et posséder un vocabulaire plus riche qu’un simple « bonjour » ou « santé ». Que vous ayez appris les langues étrangères sur les bancs de l’école, à travers le catalogue Netflix ou au coeur de votre propre foyer, ce n’est pas seulement utile pour vos voyages autour du monde ou vos candidatures. Être bilingue est une qualité que vous vantez en entretien ou que vous mettez en pratique quand le moment s’y prête. Or, pas besoin d’attendre une occasion spéciale, une rencontre dans un bar ou un poste dans le commerce international pour parler votre langue secondaire.

Selon Fast Company, la langue influence directement la façon dont vous pensez. En français ou en espagnol, de nombreux mots sont « genrés » et nous font des nœuds dans le cerveau au lieu de simplifier le raisonnement. Ainsi, un problème n’aura pas la même réponse en fonction de la langue dans laquelle vous le traitez.

Quand on ne parle que sa langue maternelle, on réalise rarement à quel point les mots que l’on utilise peuvent orienter notre façon de penser et d’interpréter la réalité. C’est ce que révèle Fast Company. C’est comme un système à double lecture. Si vous avez un traducteur intérieur, fixé dans la tête et que vous pouvez basculer d’une langue à l’autre sans trop forcer, vous pouvez facilement changer d’interprétation et prendre du recul.

Une astuce simple pour changer de point de vue

Si vous faites face à des dilemmes ou des choix cornéliens, paramétrez votre cerveau sur votre langue secondaire comme vous le faites dans la barre de réglage Netflix. D’ailleurs les séries et les films sont d’excellents exemples pour comprendre l’impact de la traduction.

Parfois, le script diffère d’une langue à une autre et vous délivre plus de détails ou en éclipse d’autres. C’est également le cas dans les ouvrages littéraires traduits. Beaucoup de français ont ainsi trouvé les romans à succès de Fredda McFadden « plats » et « sans âmes » alors que les anglo-saxons les ont lu sans broncher. Le mécanisme est similaire quand vous prenez des décisions ou que vous entamez un monologue avec vous-mêmes.

Dans son livre « The Power of Language« , la spécialiste en sciences cognitives Viorica Marian explore la façon dont le fait de parler plusieurs langues influence notre manière de penser. Ses recherches montrent notamment que notre raisonnement peut changer selon la langue que nous utilisons. Réfléchir dans sa langue maternelle mobiliserait davantage l’émotionnel, car c’est la langue dans laquelle nos souvenirs, nos habitudes et nos réactions affectives sont le plus ancrés.

À l’inverse, penser dans une langue secondaire demande un effort mental supplémentaire : on analyse souvent les situations avec plus de distance et de réflexion. Résultat, les décisions prises dans une langue étrangère tendraient à être moins influencées par l’émotion et davantage guidées par une logique plus rationnelle. Ce serait finalement une manière de mettre l’affect en sourdine pour se concentrer sur l’essentiel.

Un réflexe utile pour prendre du recul sur ses choix

Face à une rupture, un changement de carrière, une dispute familiale ou même un simple message auquel vous ne savez pas quoi répondre, changer de langue pourrait devenir un petit outil mental à tester. Non pas pour compliquer davantage votre réflexion mais, au contraire, pour l’éclaircir.

Réfléchir dans sa langue secondaire agirait un peu comme un filtre. Les souvenirs, les automatismes émotionnels et les réflexes impulsifs y sont souvent moins chargés. On observe la situation avec quelques centimètres de distance supplémentaires, comme si l’on regardait le problème depuis un autre angle. Cela ne signifie pas qu’il faut bannir l’intuition ou étouffer ses émotions. Elles ont évidemment leur place dans nos décisions, mais lorsqu’on a tendance à ruminer, à catastropher ou à se laisser guider par la peur du regret, passer mentalement à une autre langue peut aider à calmer le tumulte intérieur.

Concrètement, cela peut être aussi simple que de se poser une question dans sa deuxième langue : « What do I actually want? », « Is this really a bad idea? » ou « What would be the most reasonable option? ». Certaines personnes tiennent même un journal intime bilingue, alternant les langues selon leur état d’esprit ou la nature de leurs préoccupations.

Parler plusieurs langues ne sert donc pas seulement à commander un café à l’étranger ou à décrocher un emploi. Cela peut aussi devenir une manière discrète, mais puissante de nuancer sa pensée, de challenger ses certitudes et, parfois, de prendre des décisions un peu plus alignées avec ce que l’on veut vraiment.